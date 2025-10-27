Jesús Castillo fue uno de los refuerzos de Universitario para el Torneo Clausura. Foto: composición LR/TikTok /Liga 1

Tarma vivió una fiesta con la consagración de Universitario de Deportes como tricampeón de la Liga 1. Al finalizar el partido, los dirigidos por Jorge Fossati celebraron esta nueva estrella y algunos de ellos se animaron a realizar transmisiones en vivo para compartir con sus aficionados. Uno de los que se mostró más entusiasmado en las plataformas digitales fue el volante Edison Flores, quien sorprendió con una 'picante' pregunta a su compañero Jesús Castillo.

El popular 'Orejitas' le consultó al exjugador de Sporting Cristal sobre las sensaciones que tiene tras obtener su primer trofeo con camiseta merengue.

La 'picante' pregunta de Edison Flores a Jesús Castillo

"¿Qué se siente ser campeón con un equipo que tiene hinchada?", fue la interrogante que le formuló el mundialista a Jesús Castillo en una transmisión en redes sociales.

El futbolista de 24 años, que arribó al club crema a mediados del 2025 tras su paso por el balompié de Portugal, indicó que se encuentra contento con el cariño que viene recibiendo. "La verdad que estoy contento, feliz... Feliz por recibirme así y todo el cariño que nos dan", respondió.

¿Qué dijo Jesús Castillo sobre su llegada a Universitario?

Después del pitazo final en el Estadio Unión de Tarma, Castillo brindó detalles de lo que fue su adaptación en Universitario; asimismo, se refirió a la seguidilla de cotejos que afrontaron para adjudicarse el título.

"La verdad estoy muy contento por todo el esfuerzo de mis compañeros y por todo lo que pasamos estos meses. No es fácil jugar 3 partidos en poco tiempo y esto no lo he visto en ningún equipo, pero nosotros estamos fuertes. Sabíamos que iban a pasar cosas así, estábamos mentalmente preparados para eso y se ve reflejado. A pesar de iniciar perdiendo 0-1, nosotros nunca nos damos por vencidos", mencionó para L1 MAX.

En ese sentido, el mediocampista fue claro al mencionar que regresar a la Liga 1 y firmar por los de Ate "fue la mejor decisión que he tomado en mi vida".

¿Cuántas veces fue campeón Jesús Castillo en la Liga 1?

Jesús Castillo registra 2 campeonatos nacionales en su carrera profesional. El primer de estos lo consiguió en el 2020 con la camiseta de Sporting Cristal.