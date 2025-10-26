HOYSuscripcion LR Focus

Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano
Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano     
Deportes

Edison Flores y Álex Valera celebran con indirecta tras el triunfo de Universitario: “Les ganamos hasta las canicas”

Figuras de Universitario sorprenden con picante indirecta en la celebración del tricampeones 'crema'. Álex Valera, Edison Flores, Rodrigo Ureña y Aldo Corzo fueron los protagonistas.

Jugadores de la 'U' lanzan picante indirecta en celebración del tricampeonato. Foto: Lr/Fanáticos del Fútbol
Jugadores de la 'U' lanzan picante indirecta en celebración del tricampeonato. Foto: Lr/Fanáticos del Fútbol

Universitario logró el tricampeonato nacional, en Tarma, luego de derrotar 2-1 a ADT en un inolvidable partido que pasará a la historia. La 'U' empezó perdiendo, pero apeló a la experiencia y jerarquía de campeón para tocar la gloria con las manos. Álex Valera fue pieza clave en la temporada, ya que fue el goleador del equipo y hoy lideró la remontada. Asimismo, con este nuevo título, Edison Flores es el máximo referente de la actual plantilla.

La 'U' consiguió lo impensado con 5 títulos cortos y 3 campeonatos nacionales consecutivos. El camino no fue sencillo entre Liga 1 y Copa Libertadores. Por este motivo, Edison Flores y Álex Valera sacaron pecho por el club y lanzaron picantes indirectas al eterno rival futbolístico.

Hinchas de ADT denuncian que barristas de Universitario les robaron sus entradas a pocos minutos del partido en Tarma

lr.pe

¿Cuál fue la picante indirecta que dijeron los jugadores de Universitario ante ADT?

"Tres veces, papi. Digan lo que quieran y sigan llorando. Si, si nos ayudaron. Llore, lloren. Le ganamos hasta las canicas" comentaron los referentes de Universitario. Álex Valera, Rodrigo Ureña, Edison Flores y Aldo Corzo. La indirecta o sarcasmo responde a las criticas que recibió Universitario en la temporada, ya que algunos hinchas de otros equipos rivales comentaban que la 'U' recibía ayuda de los árbitros.

Los Chankas fueron locales en el estadio de Sporting Cristal: la impresionante celebración de los hinchas tras histórico triunfo en Lima

lr.pe

¿Qué dijo Edison Flores sobre el tricampeonato de Universitario?

'Oreja' Flores habló en caliente. "Obtuvimos un tricampeonato histórico y ahora nadie puede decirme nada. La clave fue historia y un buen grupo. Hubo pocos cambios y el equipo se mantuvo fuerte mentalmente. Luchamos, gracias a Dios, cada partido como si fuera una final. Muy agradecido por todo lo que he logrado. Cada año es diferente y siempre quiero estar bien. Este título es para mi familia que son hinchas de Universitario", declaró un efusivo Edison Flores en L1 MAX.

Hinchas de ADT denuncian que barristas de Universitario les robaron sus entradas a pocos minutos del partido en Tarma

lr.pe

¿Cuántas veces fue tricampeón Universitario?

Esta es la segunda ocasión que Universitario de Deportes logra consagrarse tricampeón nacional. Anteriormente, los cremas lo lograron entre los años 1998 y 2000. Con la obtención del título de la Liga 1 2025, la 'U' vuelve a gritar campeón y ya suma 29 consagraciones en el balompié nacional.

