Rodrigo Ureña no pudo ocultar su felicidad por el tricampeonato ante ADT. El volante chileno aprovechó la ocasión para mandarle un potente gancho a los principales críticos de Universitario de Deportes. El experimentado futbolista rompió en llanto por la emoción y lo complicado que fueron los últimos minutos del partido. Sin duda, historia entrará a la historia del club como uno de los mejores '5' que tuvo el equipo 'crema'.

"Que sigan llorando, inventando excusas, hemos sido los mejores", comentó un eufórico Rodrigo Ureña en L1 MAX. La voz se le quebró e intentó no llorar al momento de declarar.

¿Qué dijo Rodrigo Ureña luego de lograr el tricampeonato con Universitario ante ADT?

Quiero dedicárselo a mi papá que se fue hace un par de meses, quiero darle este premio a mi familia y a mis hermanos. En 3 años nadie ha podido ganarnos. "Desde que llegué al Perú, todos viven llorando. Los de al frente viven pendientes de nosotros. Hemos sido los mejores a nivel internacional y en la Liga 1", enfatizó Rodrigo Ureña en L1 MAX.

"No entiendo hasta ahora mi sanción y lo más triste fue que se quedaron callados. Todos le quitaron méritos a Universitario, pero fuimos los mejores en todo el año y lo demostramos partido a partido", sentenció Rodrigo Ureña.

¿Cuántas veces fue tricampeón Universitario?

Esta es la segunda ocasión que Universitario de Deportes logra consagrarse tricampeón nacional. Anteriormente, los cremas lo lograron entre los años 1998 y 2000. Con la obtención del título de la Liga 1 2025, la 'U' vuelve a gritar campeón y ya suma 29 consagraciones en el balompié nacional.