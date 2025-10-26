HOYSuscripcion LR Focus

¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?
Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano
Fútbol Peruano

Álex Valera le está dando a Universitario el tricampeonato: el golazo de la remontada frente a a ADT en Tarma

Tras un gran centro de Andy Polo, Alex Valera conectó un cabezazo que terminó dentro del arco de Eder Hermoza.

Álex Valera es el goleador de Universitario en esta Liga 1 2025. Foto: captura de L1 Maax
Álex Valera es el goleador de Universitario en esta Liga 1 2025. Foto: captura de L1 Maax

Se jugaba el minuto 78 cuando Andy Polo, desde un balón parado por la banda derecha, envió un centro preciso que Alex Valera remató de cabeza para poner el 2-1. Con este gol, Universitario logró conseguir el tan ansiado tricampeonato del Torneo Clausura de la Liga 1. A pesar de las dificultades provocadas por el autogol de Andersson Santamaría, los cremas lograron remontar el marcador y quedarse con la victoria.

PUEDES VER: Mauro Cantoro le pidió al 'Tunche' Rivera que abandone Universitario en el 2026: "Que se vaya porque no va a jugar"

lr.pe

¿Cómo fue el gol del Alex Valera?

Con un gran centro desde la banda derecha ejecutado por Andy Polo tras cobrar la falta, Alex Valera se esforzó al máximo y conectó el balón, que se coló en el arco de Eder Hermoza, quien no pudo hacer nada. Con este gol de “palomita”, Universitario logró el tan ansiado tricampeonato.

