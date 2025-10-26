Se jugaba el minuto 78 cuando Andy Polo, desde un balón parado por la banda derecha, envió un centro preciso que Alex Valera remató de cabeza para poner el 2-1. Con este gol, Universitario logró conseguir el tan ansiado tricampeonato del Torneo Clausura de la Liga 1. A pesar de las dificultades provocadas por el autogol de Andersson Santamaría, los cremas lograron remontar el marcador y quedarse con la victoria.

¿Cómo fue el gol del Alex Valera?

