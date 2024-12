El exentrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, ha expresado su descontento con la gestión de Agustín Lozano y Juan Carlos Oblitas durante su salida de la Bicolor. En una reciente entrevista, el 'Tigre' recordó cómo se manejó su renovación tras el repechaje al Mundial Qatar 2022, revelando detalles que evidencian una relación tensa con la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

En un adelanto de una entrevista que dio para el programa streaming ‘A Presión’, Gareca, quien ahora dirige a la selección chilena, abordó su experiencia en la Bicolor y cómo la FPF tomó decisiones que afectaron su continuidad. El técnico argentino señaló que Lozano y Oblitas optaron por un cambio de dirección en la selección, lo que llevó a su eventual salida.

Ricardo Gareca se refirió a su salida de Perú y habló de Agustín Lozano

"(Agustín) Lozano lo que buscó fue un cambio, quería ver otra cosa en la selección, tanto él como Juan Carlos quisieron ver otra cosa, en este caso, otro direccionamiento de lo que era la selección", dijo en un comienzo.

Uno de los momentos más críticos que Gareca mencionó fue la ausencia de Agustín Lozano en una reunión clave para discutir la extensión de su contrato. "Aparte de las condiciones, que no se presentara, que esté mi hijo de por medio y que no se le atienda, conjunto con mi abogado, es algo que en una relación de confianza como la que había, directamente yo lo vi por terminado. (...) La prensa sabía lo que se iba a toca en esa reunión y yo no lo sabía", añadió.

Ricardo Gareca se refirió sobre el partido contra Perú

En la misma entrevista, Gareca también se refirió al reciente encuentro entre Chile y Perú, que terminó en un empate sin goles. El técnico de 66 años se pronunció sobre las estrategias que la selección peruana implementó para contrarrestar su presencia, como la colocación de objetos verdes en el vestuario y la reproducción de música de Marc Anthony, un artista que no es del agrado del exentrenador.

"Me pusieron sillas verdes en el Monumental, todo verde, silla verde. Sí (me dio risa), no me molestó, forma parte del folklore del fútbol. La verdad que no me molestó. (…) Perú es una parte importantísima de mi vida, eso es algo imborrable", sostuvo.