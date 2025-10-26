HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Franco Velazco tras el tricampeonato de Universitario en octubre: "El Señor de los Milagros tiene su preferido"

Fue con dedicatoria. El administrador de Universitario se jactó del más reciente título obtenido por su equipo con una 'picante' declaración.

Franco Velazco aseguró que la camiseta de la 'U' en homenaje al Señor de los Milagros quedará en la historia. Foto: composición de LR/Universitario/captura de L1 Max
Franco Velazco aseguró que la camiseta de la 'U' en homenaje al Señor de los Milagros quedará en la historia. Foto: composición de LR/Universitario/captura de L1 Max

Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, le sacó 'pica' a los hinchas de Alianza Lima que acusaron al club crema de copiar su tradición de homenajear al Señor de los Milagros. Tras conquistar el tricampeonato de la Liga 1, el directivo agradeció al Cristo de Pachacamilla con un 'picante' mensaje en el que dejó entrever que la 'U' era su equipo favorito.

"Agradecerle a Dios, a nuestro Señor de los Milagros, que tiene su preferido. En octubre hemos ganado todo, somos campeones, se lo dedicamos a él (y) por eso queríamos homenajearlo con esta camiseta que va a pasar a la historia", declaró Velazco para L1 Max.

PUEDES VER: Valera minimiza cruce con Barcos tras conseguir el tricampeonato con la 'U': 'Al día siguiente me dedico a entrenar'

lr.pe

Franco Velazco sobre Universitario: "Somos leyenda viva del fútbol"

Al final del partido en Tarma, que los estudiantiles le ganaron 2-1 a ADT para conquistar el Torneo Clausura y ser campeones nacionales de forma automática, Velazco aseguró que "no estaba en discusión", que Universitario era el club más grande del fútbol peruano.

"Hemos demostrado que somos la leyenda viva del fútbol. La grandeza de la 'U' no está en discusión. Somos los más grandes, ¿cabe alguna duda? Hemos superado todos los obstáculos, ganamos los 3 partidos en seis días, sin excusas, para lograr este tricampeonato histórico para la institución", declaró el administrador crema para L1 Max.

Acerca de la planificación que llevó a cabo para alcanzar este logro, el mandamás de los estudiantiles afirmó que, junto con su antecesor Jean Ferrari, trabajaron para hacer realidad este anhelo. "La verdad, nosotros teníamos pensado todo esto que estamos viviendo. Pasamos un 2022 duro, porque teníamos que ver muchos aspectos relacionados a la administración sin descuidar la parte deportiva", agregó.

PUEDES VER: Castillo reafirma su compromiso con la 'U' tras lograr el tricampeonato: 'Es la mejor decisión que he tomado en mi vida'

lr.pe

¿Qué partido ganó Universitario con su camiseta en homenaje al Señor de los Milagros?

En este mes de octubre, Universitario de Deportes disputó y ganó tres partidos con su camiseta en homenaje al Cristo Moreno: ante Juan Pablo II (3-0), Ayacucho FC (2-1) y ADT (2-1). Frente a Sporting Cristal también ganó (1-0), pero en aquella ocasión usó su segunda indumentaria, de color granate.

