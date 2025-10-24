El Torneo Clausura 2025 está a un paso de su epílogo y Universitario ya acaricia el título nacional. Los cremas se impusieron 1-0 a Sporting Cristal, uno de sus rivales más complicados en este tramo final, y está a una fecha de coronarse como tricampeón del fútbol peruano. El único club que puede arrebatarle el trofeo es Cusco FC, conjunto que choca ante Atlético Grau en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Todo parece consumado para que la 'U' vuelve a ponerse en lo más alto de nuestro balompié. Los cremas enfrentan a ADT en Tarma, pero podrían lograr el título sin jugar: Cusco debe caer ante el Patrimonio de Piura, donde actualmente milita Raúl Ruidíaz. A continuación, conoce el fixture y la tabla de posiciones a puertas de la fecha 16 del Clausura.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Universitario es el actual líder con 36 puntos. Su más cercano perseguidor es Cusco FC con 10 unidades menos. Alianza Lima y Sporting Cristal también están arriba, pero sin chances matemáticas de quedarse con el título.

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. 1 Universitario 36 14 11 3 0 26 9 +17 2 Cusco FC 26 13 8 2 3 21 12 +9 3 Alianza Lima 24 14 7 3 4 23 16 +7 4 Sporting Cristal 22 12 6 4 3 21 9 +12 5 FBC Melgar 21 15 5 6 4 20 15 +5 6 ADT 21 13 6 3 4 17 17 0 7 Deportivo Garcilaso 21 14 5 6 3 17 17 0 8 Comerciantes Unidos 19 13 5 4 4 15 17 -2 9 Cienciano 18 13 5 3 5 19 17 +2 10 Los Chankas 18 12 6 0 6 15 24 -9 11 Alianza Atlético 16 13 4 4 5 11 9 +2 12 Sport Huancayo 15 14 4 3 7 24 24 0 13 Atlético Grau 15 13 4 3 6 16 17 -1 14 Sport Boys 15 14 4 3 7 12 19 -7 15 Alianza Universidad 13 13 4 1 8 15 26 -11 16 Juan Pablo II College 11 13 2 5 6 9 16 -7 17 Ayacucho FC 11 13 3 2 8 11 21 -10 18 UTC 9 13 2 3 8 11 18 -7 19 Deportivo Binacional 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla de posiciones del Acumulado 2025

De igual manera, la 'U' es líder en el Acumulado con 75 puntos. En este caso, su escolta es Alianza Lima con 14 unidades menos y muy de cerca está Cusco FC. Es importante esta tabla para conocer a los clasificados a la Copa Libertadores y Sudamericana 2026.

Equipos PJ DG Puntos 1. Universitario 32 43 75 2. Alianza Lima 32 19 61 3. Cusco FC 31 23 60 4. Sporting Cristal 31 19 54 5. Melgar 33 13 52 6. Alianza Atlético 31 12 50 7. Deportivo Garcilaso 32 9 48 8. Sport Huancayo 32 0 45 9. ADT 31 -6 45 10. Cienciano 31 6 41 11. Los Chankas 30 -10 41 12. Atlético Grau 31 -2 37 13. Sport Boys 32 -9 35 14. Juan Pablo II 31 -15 30 15. Comerciantes Unidos 31 -16 30 16. UTC 31 -24 28 17. Ayacucho FC 31 -23 26 18. Alianza Universidad 31 -28 24 19. Binacional - - -

Programación de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

A continuación, conoce el fixture de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025.

Viernes 24

3:00 p. m. Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos

Sábado 25

1:00 p. m. Ayacucho FC vs Deportivo Garcilaso

3:15 p. m. Alianza Atlético vs Cienciano

6:00 p.m. Cusco vs Atlético Grau

Domingo 26