Fútbol Peruano

Tabla de posiciones de la Liga 1 de Perú: programación y puestos de los equipos por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

La carrera por el Torneo Clausura 2025 está llegando a su fin y hay un claro ganador a la vista: Universitario solo debe ganar a ADT en Tarma para ser tricampeón del fútbol peruano.

Universitario es líder del Torneo Clausura 2025 con 36 puntos. Foto: composición LR/difusión
Universitario es líder del Torneo Clausura 2025 con 36 puntos. Foto: composición LR/difusión

El Torneo Clausura 2025 está a un paso de su epílogo y Universitario ya acaricia el título nacional. Los cremas se impusieron 1-0 a Sporting Cristal, uno de sus rivales más complicados en este tramo final, y está a una fecha de coronarse como tricampeón del fútbol peruano. El único club que puede arrebatarle el trofeo es Cusco FC, conjunto que choca ante Atlético Grau en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Todo parece consumado para que la 'U' vuelve a ponerse en lo más alto de nuestro balompié. Los cremas enfrentan a ADT en Tarma, pero podrían lograr el título sin jugar: Cusco debe caer ante el Patrimonio de Piura, donde actualmente milita Raúl Ruidíaz. A continuación, conoce el fixture y la tabla de posiciones a puertas de la fecha 16 del Clausura.

PUEDES VER: Aldo Corzo y Christofer Gonzáles protagonizaron fuerte cruce tras la victoria de Universitario ante Sporting Cristal

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Universitario es el actual líder con 36 puntos. Su más cercano perseguidor es Cusco FC con 10 unidades menos. Alianza Lima y Sporting Cristal también están arriba, pero sin chances matemáticas de quedarse con el título.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario36141130269+17
2Cusco FC26138232112+9
3Alianza Lima24147342316+7
4Sporting Cristal2212643219+12
5FBC Melgar21155642015+5
6ADT211363417170
7Deportivo Garcilaso211456317170
8Comerciantes Unidos19135441517-2
9Cienciano18135351917+2
10Los Chankas18126061524-9
11Alianza Atlético1613445119+2
12Sport Huancayo151443724240
13Atlético Grau15134361617-1
14Sport Boys15144371219-7
15Alianza Universidad13134181526-11
16Juan Pablo II College1113256916-7
17Ayacucho FC11133281121-10
18UTC9132381118-7
19Deportivo Binacional00000000

Tabla de posiciones del Acumulado 2025

De igual manera, la 'U' es líder en el Acumulado con 75 puntos. En este caso, su escolta es Alianza Lima con 14 unidades menos y muy de cerca está Cusco FC. Es importante esta tabla para conocer a los clasificados a la Copa Libertadores y Sudamericana 2026.

EquiposPJDGPuntos
1. Universitario324375
2. Alianza Lima321961
3. Cusco FC312360
4. Sporting Cristal311954
5. Melgar331352
6. Alianza Atlético311250
7. Deportivo Garcilaso32948
8. Sport Huancayo32045
9. ADT31-645
10. Cienciano31641
11. Los Chankas30-1041
12. Atlético Grau31-237
13. Sport Boys32-935
14. Juan Pablo II31-1530
15. Comerciantes Unidos31-1630
16. UTC31-2428
17. Ayacucho FC31-2326
18. Alianza Universidad31-2824
19. Binacional---

Programación de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

A continuación, conoce el fixture de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025.

Viernes 24

  • 3:00 p. m. Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos

Sábado 25

  • 1:00 p. m. Ayacucho FC vs Deportivo Garcilaso
  • 3:15 p. m. Alianza Atlético vs Cienciano
  • 6:00 p.m. Cusco vs Atlético Grau

Domingo 26

  • 11:00 a. m. Sporting Cristal vs Chankas
  • 1:00 p. m. UTC vs Alianza UDH
  • 3:30 p. m. ADT vs Universitario
  • 6:00 p. m. Melgar vs Sport Huancayo
