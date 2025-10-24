Tabla de posiciones de la Liga 1 de Perú: programación y puestos de los equipos por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025
La carrera por el Torneo Clausura 2025 está llegando a su fin y hay un claro ganador a la vista: Universitario solo debe ganar a ADT en Tarma para ser tricampeón del fútbol peruano.
El Torneo Clausura 2025 está a un paso de su epílogo y Universitario ya acaricia el título nacional. Los cremas se impusieron 1-0 a Sporting Cristal, uno de sus rivales más complicados en este tramo final, y está a una fecha de coronarse como tricampeón del fútbol peruano. El único club que puede arrebatarle el trofeo es Cusco FC, conjunto que choca ante Atlético Grau en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Todo parece consumado para que la 'U' vuelve a ponerse en lo más alto de nuestro balompié. Los cremas enfrentan a ADT en Tarma, pero podrían lograr el título sin jugar: Cusco debe caer ante el Patrimonio de Piura, donde actualmente milita Raúl Ruidíaz. A continuación, conoce el fixture y la tabla de posiciones a puertas de la fecha 16 del Clausura.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
Universitario es el actual líder con 36 puntos. Su más cercano perseguidor es Cusco FC con 10 unidades menos. Alianza Lima y Sporting Cristal también están arriba, pero sin chances matemáticas de quedarse con el título.
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Universitario
|36
|14
|11
|3
|0
|26
|9
|+17
|2
|Cusco FC
|26
|13
|8
|2
|3
|21
|12
|+9
|3
|Alianza Lima
|24
|14
|7
|3
|4
|23
|16
|+7
|4
|Sporting Cristal
|22
|12
|6
|4
|3
|21
|9
|+12
|5
|FBC Melgar
|21
|15
|5
|6
|4
|20
|15
|+5
|6
|ADT
|21
|13
|6
|3
|4
|17
|17
|0
|7
|Deportivo Garcilaso
|21
|14
|5
|6
|3
|17
|17
|0
|8
|Comerciantes Unidos
|19
|13
|5
|4
|4
|15
|17
|-2
|9
|Cienciano
|18
|13
|5
|3
|5
|19
|17
|+2
|10
|Los Chankas
|18
|12
|6
|0
|6
|15
|24
|-9
|11
|Alianza Atlético
|16
|13
|4
|4
|5
|11
|9
|+2
|12
|Sport Huancayo
|15
|14
|4
|3
|7
|24
|24
|0
|13
|Atlético Grau
|15
|13
|4
|3
|6
|16
|17
|-1
|14
|Sport Boys
|15
|14
|4
|3
|7
|12
|19
|-7
|15
|Alianza Universidad
|13
|13
|4
|1
|8
|15
|26
|-11
|16
|Juan Pablo II College
|11
|13
|2
|5
|6
|9
|16
|-7
|17
|Ayacucho FC
|11
|13
|3
|2
|8
|11
|21
|-10
|18
|UTC
|9
|13
|2
|3
|8
|11
|18
|-7
|19
|Deportivo Binacional
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Tabla de posiciones del Acumulado 2025
De igual manera, la 'U' es líder en el Acumulado con 75 puntos. En este caso, su escolta es Alianza Lima con 14 unidades menos y muy de cerca está Cusco FC. Es importante esta tabla para conocer a los clasificados a la Copa Libertadores y Sudamericana 2026.
|Equipos
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Universitario
|32
|43
|75
|2. Alianza Lima
|32
|19
|61
|3. Cusco FC
|31
|23
|60
|4. Sporting Cristal
|31
|19
|54
|5. Melgar
|33
|13
|52
|6. Alianza Atlético
|31
|12
|50
|7. Deportivo Garcilaso
|32
|9
|48
|8. Sport Huancayo
|32
|0
|45
|9. ADT
|31
|-6
|45
|10. Cienciano
|31
|6
|41
|11. Los Chankas
|30
|-10
|41
|12. Atlético Grau
|31
|-2
|37
|13. Sport Boys
|32
|-9
|35
|14. Juan Pablo II
|31
|-15
|30
|15. Comerciantes Unidos
|31
|-16
|30
|16. UTC
|31
|-24
|28
|17. Ayacucho FC
|31
|-23
|26
|18. Alianza Universidad
|31
|-28
|24
|19. Binacional
|-
|-
|-
Programación de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025
A continuación, conoce el fixture de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025.
Viernes 24
- 3:00 p. m. Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos
Sábado 25
- 1:00 p. m. Ayacucho FC vs Deportivo Garcilaso
- 3:15 p. m. Alianza Atlético vs Cienciano
- 6:00 p.m. Cusco vs Atlético Grau
Domingo 26
- 11:00 a. m. Sporting Cristal vs Chankas
- 1:00 p. m. UTC vs Alianza UDH
- 3:30 p. m. ADT vs Universitario
- 6:00 p. m. Melgar vs Sport Huancayo