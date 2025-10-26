Hinchas de ADT denuncian que barristas de Universitario les robaron sus entradas a pocos minutos del partido en Tarma

Problemas en Tarma. Hinchas de ADT denuncian que barristas de Universitario de Deportes les robaron sus entradas previo al crucial partido por la fecha 16 del Torneo Clausura. Asimismo, se registran problemas con la policía para ingresar al popular estadio tarmeño. Uno de los denunciantes fue una familia que asegura que los hinchas de la 'U' le arrebataron el boleto a su pequeña hija.

Universitario parte como favorito y hoy podría consagrarse tricampeón del fútbol peruano. Por este motivo, la alta demanda de las entradas se convirtió en un verdadero problema en Tarma. Se espera una gran cantidad de hinchas 'cremas' para el decisivo compromiso.

¿Qué pasó en los exteriores del estadio de ADT previo al crucial partido ante Universitario?

Disturbios y descontrol en Tarma, ya que hinchas de ADT denuncian robos de entradas de barristas 'cremas'. Además, crecen los problemas con la policía para ingresar al cotejo. Diversos seguidores de Universitario de Deportes se han quedado sin entradas y ese sería el origen del problema.

¿Dónde juegan Universitario vs ADT Tarma?

El escenario para este compromiso entre Universitario vs ADT Tarma será el Estadio Unión Tarma (Junín), recinto que tiene capacidad para albergar a más de 9.000 espectadores.

¿A qué hora juega Universitario vs ADT Tarma?

En todo el territorio peruano, la hora de inicio de este Universitario vs ADT Tarma será a las 3.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

Perú, Ecuador y Colombia: 2.30 p.m.

Bolivia y Venezuela: 3.30 p.m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 4.30 p.m.

México y Centroamérica: 1.30 p.m.

Estados Unidos (Washington D. C., Florida y Nueva York): 3.30 p.m.

España: 9.30 p.m.

Alineaciones Universitario vs ADT Tarma: posible formaciones