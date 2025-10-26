Jesús Castillo sorprendió al exponer tremenda revelación luego del histórico tricampeonato con Universitario de Deportes. El joven volante 'crema' se olvidó por completo de Sporting Cristal y aseguró que jugar en la 'U' fue la mejor decisión que tomó en su carrera profesional. Además, las lesiones y suspensiones de Rodrigo Ureña permitieron que futbolista de 24 años se consolide en la posición de '5'.

