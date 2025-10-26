Jesús Castillo reafirma su compromiso con Universitario tras lograr el tricampeonato: "Es la mejor decisión que he tomado en mi vida"
El joven volante de Universitario de Deportes, tras histórico tricampeonato, asombró con una contundente revelación sobre el club 'merengue'.
- Real Madrid vs Barcelona EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico español por la fecha 10 de LaLiga EA Sports?
- Universitario vs ADT Tarma EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido del Torneo Clausura de Liga 1
Jesús Castillo sorprendió al exponer tremenda revelación luego del histórico tricampeonato con Universitario de Deportes. El joven volante 'crema' se olvidó por completo de Sporting Cristal y aseguró que jugar en la 'U' fue la mejor decisión que tomó en su carrera profesional. Además, las lesiones y suspensiones de Rodrigo Ureña permitieron que futbolista de 24 años se consolide en la posición de '5'.
Noticia en desarrollo...