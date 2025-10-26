HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Franco Velazco advierte que Universitario ya piensa en el tetracampeonato: "Apuntando a romper fábulas"

El administrador de Universitario señaló que ya apuntan hacia el tetracampeonato, además de querer realizar una buena campaña en la Copa Libertadores para demostrar que la ‘U’ es un equipo grande.

Franco Velazco habló sobre los próximos objetivos de Universitario para la siguiente temporada. Foto: composición LR/L1 Max
Franco Velazco habló sobre los próximos objetivos de Universitario para la siguiente temporada. Foto: composición LR/L1 Max

Universitario de Deportes se coronó tricampeón del Torneo Clausura de la Liga 1, consiguiendo el tan ansiado título tras vencer 2-1 a ADT en Tarma. Con este resultado, la emoción se desbordó entre los jugadores e hinchas cremas, quienes celebraron con euforia en el Estadio Unión de Tarma.

Tras el partido, Franco Velazco, administrador del club, se mostró feliz por el logro y se lo dedicó también al Señor de los Milagros. No obstante, lo que más despertó la ilusión de los hinchas fue que Velazco confirmó que ya preparan todo, junto a Álvaro Barco, director deportivo, para la próxima temporada, donde esperan conseguir el tetracampeonato y realizar una gran campaña en la Copa Libertadores.

PUEDES VER: Alex Valera minimiza cruce con Hernán Barcos tras conseguir el tricampeonato con Universitario: "Al día siguiente me dedico a entrenar"

lr.pe

Administrador de Universitartio ya piensa en el tetracampeonato

"Lo conversamos con Álvaro Barco semanas atrás; estamos apuntando seriamente al tetracampeonato, romper fábulas, aspirar a seguir avanzando en Copa Libertadores y seguir demostrando que la U es el equipo más grande", señaló Velazco.

PUEDES VER: Franco Velazco tras el tricampeonato de Universitario en octubre: "El Señor de los Milagros tiene su preferido"

lr.pe

¿Cuántas veces fue tricampeón Universitario?

Universitario de Deportes alcanza por segunda vez en su historia un tricampeonato en el fútbol peruano. La primera vez que lo consiguió fue entre 1998 y 2000. Con este nuevo título de la Liga 1 2025, el conjunto crema vuelve a celebrar y eleva a 29 su total de campeonatos en el torneo local.

