Sorpresa en la Liga 1. Los Chankas hicieron historia en Lima, tras derrotar 1-0 a Sporting Cristal, en el Estadio Alberto Gallardo, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. El club de Andahuaylas parecía local en las tribunas y golpeó en momentos claves ante un desesperado cuadro 'celeste'. Paulo Autuori no encontró la forma para abrir la aguerrida defensa visitante.

El gol llegó gracias a un brillante tiro de esquina y un potente cabezazo de Pablo Bueno a los 33 minutos del segundo tiempo. Es importante destacar que Sporting Cristal no perdía en el Alberto Gallardo desde octubre del 2022. De este modo, Los Chankas rompieron el invicto de Sporting Cristal en el Rímac.

¿Cómo fue la impresionante celebración de Los Chankas tras histórico triunfo en Lima?

El marco desde un inicio fue espectacular y asombroso, ya que la barra de Los Chankas puso la música y el color en el Alberto Gallardo e incluso hubo más hinchas visitantes que locales. El árbitro hizo sonar el pitazo final y los jugadores se abrazaron como si fuera una final de Liga 1. Las tribunas explotaron de felicidad y se escuchó una ola de aplausos para los once 'guerreros' que hicieron historia en Lima.

Sporting Cristal desaprovechó un penal ante Los Chankas por el Torneo Clausura

Martín Távara pudo cambiar el destino de este partido, pero en su mejor momento falló. El joven volante de Sporting Cristal dejó escapar una clara ocasión de gol al fallar un penal, ya que pegó a lo 'panenka' y el balón impactó en el travesaño. El garrafal error, a los 81 minutos del segundo tiempo, extinguió de inmediato la posibilidad de remontar el crucial cotejo.

¿Qué jugadores tienen contrato con Sporting Cristal después de 2025?

Estos son los jugadores que actualmente tienen contrato con Cristal más allá del 2025. No están incluidos los que se encuentran cedidos a préstamo en otros clubes.