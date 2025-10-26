HOYSuscripcion LR Focus

¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?
Los Chankas fueron locales en el estadio de Sporting Cristal: la impresionante celebración de los hinchas tras histórico triunfo en Lima

Explotaron de emoción las tribunas, tras el potente cabezazo de Pablo Bueno en un tiro de esquina. Los Chankas llenaron el Alberto Gallardo y acabaron con el invicto de Sporting Cristal en condición de local.

La hinchada de Los Chankas explotó de felicidad por el sorpresivo resultado. Foto: Lr/L1 MAX
La hinchada de Los Chankas explotó de felicidad por el sorpresivo resultado. Foto: Lr/L1 MAX

Sorpresa en la Liga 1. Los Chankas hicieron historia en Lima, tras derrotar 1-0 a Sporting Cristal, en el Estadio Alberto Gallardo, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. El club de Andahuaylas parecía local en las tribunas y golpeó en momentos claves ante un desesperado cuadro 'celeste'. Paulo Autuori no encontró la forma para abrir la aguerrida defensa visitante.

El gol llegó gracias a un brillante tiro de esquina y un potente cabezazo de Pablo Bueno a los 33 minutos del segundo tiempo. Es importante destacar que Sporting Cristal no perdía en el Alberto Gallardo desde octubre del 2022. De este modo, Los Chankas rompieron el invicto de Sporting Cristal en el Rímac.

PUEDES VER: Hora de Universitario vs ADT en Tarma por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025: L1 Max transmitirá el partido

¿Cómo fue la impresionante celebración de Los Chankas tras histórico triunfo en Lima?

El marco desde un inicio fue espectacular y asombroso, ya que la barra de Los Chankas puso la música y el color en el Alberto Gallardo e incluso hubo más hinchas visitantes que locales. El árbitro hizo sonar el pitazo final y los jugadores se abrazaron como si fuera una final de Liga 1. Las tribunas explotaron de felicidad y se escuchó una ola de aplausos para los once 'guerreros' que hicieron historia en Lima.

PUEDES VER: Vinícius 'estalló' tras ser cambiado en el clásico Real Madrid vs Barcelona: se fue de frente al vestuario ignorando a Xabi Alonso

Sporting Cristal desaprovechó un penal ante Los Chankas por el Torneo Clausura

Martín Távara pudo cambiar el destino de este partido, pero en su mejor momento falló. El joven volante de Sporting Cristal dejó escapar una clara ocasión de gol al fallar un penal, ya que pegó a lo 'panenka' y el balón impactó en el travesaño. El garrafal error, a los 81 minutos del segundo tiempo, extinguió de inmediato la posibilidad de remontar el crucial cotejo.

¿Qué jugadores tienen contrato con Sporting Cristal después de 2025?

Estos son los jugadores que actualmente tienen contrato con Cristal más allá del 2025. No están incluidos los que se encuentran cedidos a préstamo en otros clubes.

  • Arqueros: Diego Enríquez, Renato Solís
  • Defensas: Miguel Araujo, Alejandro Pósito, Duham Ballumbrosio, Luis Abram
  • Mediocampistas: Jesús Pretell, Henry Caparó, Catriel Cabellos, Ian Wisdom, Christofer Gonzales, Cristian Benavente
  • Delanteros: Maxloren Castro, Jair Moretti, Mateo Rodríguez, Felipe Vizeu.
