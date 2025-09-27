Colo Colo podía ganar hasta 4 títulos este año, pero ya no tiene ninguna chance de salir campeón. Foto: Aton

Una regla no escrita del fútbol es que cualquier equipo que se precie de ser grande debe campeonar (o en su defecto pelear el título) todos los años. Esta exigencia se convierte en obligación cuando se trata de fechas especiales, pero sobre todo de la celebración de un centenario, como recientemente ocurrió con Universitario de Deportes en Perú.

A diferencia de la 'U', el club chileno Colo Colo está viviendo un centenario de pesadilla en este 2025. El Cacique, máximo ganador del fútbol de su país, tendrá que conformarse únicamente con el cariño de sus hinchas incondicionales, pues hace algunos días se quedó sin chances de ganar algún título esta temporada.

¿Qué pasó con Colo Colo en su centenario 2025?

En este 2025, Colo Colo tenía la consigna de ganar alguno de los tres torneos que disputó a nivel local: la Liga de Primera Itaú (primera división), la Copa Chile o la Supercopa de Chile. Además, buscaba llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores.

Los dos primeros reveses para el Cacique llegaron en mayo, cuando quedó eliminado en fase de grupos tanto de la Copa Chile como de la Libertadores. En el primer torneo, dijo adiós tras caer goleado 4-1 ante el modesto Deportes Limache, mientras que en el certamen Conmebol se despidió en la fecha 5 con una fea goleada 4-0 ante Racing Club, que lo dejó colero de su grupo y sin chances del repechaje a Copa Sudamericana.

El tercer 'mazazo', y tal vez el más doloroso, fue la derrota en la final de la Supercopa, el último 13 de septiembre, nada menos que contra la U. de Chile, su clásico rival. El conjunto albo cayó 3-0 frente a los azules y dejó una imagen pobrísima que solo acrecentó la crisis que vive este año.

En cuanto a sus chances de campeonar en la liga chilena, estas ya son inexistentes luego de la gran ventaja que sacó el líder Coquimbo Unido sobre sus perseguidores. Actualmente, Colo Colo está en el octavo puesto de la tabla de posiciones con 34 puntos, a 22 unidades del primer lugar.

El detalle es que solo restan 7 jornadas por jugar, es decir, que solo podrá sumar 21 puntos más como máximo, lo cual vuelve matemáticamente imposible una remontada del cuadro dirigido por Fernando Ortiz.

¿Qué necesita Colo Colo para clasificar a Copa Libertadores o Sudamericana?

Para lograr un cupo a la Copa Libertadores, Colo Colo debe quedar entre los dos primeros de la tabla (fase de grupos) o en el tercer puesto (fase previa 2). Por el momento está fuera de zona de clasificación, aunque el objetivo aún es posible, pues solo lo separan 7 o 6 puntos de dichos lugares.

En cuanto a la Sudamericana, la misión es algo más sencilla, ya que está a cuatro o cinco puntos de quedar entre los puestos 4 a 7 del acumulado. Para los hinchas, la única forma de maquillar en algo este desastroso año sería consiguiendo el boleto a uno de los dos torneos.