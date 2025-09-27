HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú
Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     Policía de Paraguay no entregaría celulares del ‘Monstruo’ a Perú     
Deportes

El club sudamericano que tendrá un centenario 2025 para el olvido: no será campeón y perdió una final ante su clásico rival

El tradicional equipo se despidió de toda chance de alcanzar un título tras su pésima campaña. Por si fuera poco, podría incluso quedarse sin un cupo a la Copa Libertadores o Sudamericana 2026.

Colo Colo podía ganar hasta 4 títulos este año, pero ya no tiene ninguna chance de salir campeón. Foto: Aton
Colo Colo podía ganar hasta 4 títulos este año, pero ya no tiene ninguna chance de salir campeón. Foto: Aton

Una regla no escrita del fútbol es que cualquier equipo que se precie de ser grande debe campeonar (o en su defecto pelear el título) todos los años. Esta exigencia se convierte en obligación cuando se trata de fechas especiales, pero sobre todo de la celebración de un centenario, como recientemente ocurrió con Universitario de Deportes en Perú.

A diferencia de la 'U', el club chileno Colo Colo está viviendo un centenario de pesadilla en este 2025. El Cacique, máximo ganador del fútbol de su país, tendrá que conformarse únicamente con el cariño de sus hinchas incondicionales, pues hace algunos días se quedó sin chances de ganar algún título esta temporada.

PUEDES VER: Hincha de Colo Colo muere tras caer de tribuna en Estadio Monumental previo a clásico contra la U. de Chile

lr.pe

¿Qué pasó con Colo Colo en su centenario 2025?

En este 2025, Colo Colo tenía la consigna de ganar alguno de los tres torneos que disputó a nivel local: la Liga de Primera Itaú (primera división), la Copa Chile o la Supercopa de Chile. Además, buscaba llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores.

Los dos primeros reveses para el Cacique llegaron en mayo, cuando quedó eliminado en fase de grupos tanto de la Copa Chile como de la Libertadores. En el primer torneo, dijo adiós tras caer goleado 4-1 ante el modesto Deportes Limache, mientras que en el certamen Conmebol se despidió en la fecha 5 con una fea goleada 4-0 ante Racing Club, que lo dejó colero de su grupo y sin chances del repechaje a Copa Sudamericana.

Arturo Vidal, ídolo de la selección chilena, tras el 4-0 de Racing a Colo Colo este 2025. Foto: AFP

Arturo Vidal, ídolo de la selección chilena, tras el 4-0 de Racing a Colo Colo este 2025. Foto: AFP

El tercer 'mazazo', y tal vez el más doloroso, fue la derrota en la final de la Supercopa, el último 13 de septiembre, nada menos que contra la U. de Chile, su clásico rival. El conjunto albo cayó 3-0 frente a los azules y dejó una imagen pobrísima que solo acrecentó la crisis que vive este año.

PUEDES VER: Partido de Chile vs Nueva Zelanda por la fecha 1 del Mundial sub-20: la Rojita debuta en el grupo A

lr.pe

En cuanto a sus chances de campeonar en la liga chilena, estas ya son inexistentes luego de la gran ventaja que sacó el líder Coquimbo Unido sobre sus perseguidores. Actualmente, Colo Colo está en el octavo puesto de la tabla de posiciones con 34 puntos, a 22 unidades del primer lugar.

El detalle es que solo restan 7 jornadas por jugar, es decir, que solo podrá sumar 21 puntos más como máximo, lo cual vuelve matemáticamente imposible una remontada del cuadro dirigido por Fernando Ortiz.

¿Qué necesita Colo Colo para clasificar a Copa Libertadores o Sudamericana?

Para lograr un cupo a la Copa Libertadores, Colo Colo debe quedar entre los dos primeros de la tabla (fase de grupos) o en el tercer puesto (fase previa 2). Por el momento está fuera de zona de clasificación, aunque el objetivo aún es posible, pues solo lo separan 7 o 6 puntos de dichos lugares.

En cuanto a la Sudamericana, la misión es algo más sencilla, ya que está a cuatro o cinco puntos de quedar entre los puestos 4 a 7 del acumulado. Para los hinchas, la única forma de maquillar en algo este desastroso año sería consiguiendo el boleto a uno de los dos torneos.

Notas relacionadas
Mr. Peet resalta la ausencia de Carlos Zambrano en la eliminación de Alianza Lima ante U. de Chile: “El mejor defensor del fútbol peruano”

Mr. Peet resalta la ausencia de Carlos Zambrano en la eliminación de Alianza Lima ante U. de Chile: “El mejor defensor del fútbol peruano”

LEER MÁS
'Bigote' Rodríguez revela qué sintió tras ganarle a Alianza Lima y eliminarlo de la Copa Sudamericana: "Nostalgia"

'Bigote' Rodríguez revela qué sintió tras ganarle a Alianza Lima y eliminarlo de la Copa Sudamericana: "Nostalgia"

LEER MÁS
El contundente pronóstico del ‘Chorri’ Palacios para el partido de Alianza Lima por Copa Sudamericana: “Lo veo mejor a la U. de Chile”

El contundente pronóstico del ‘Chorri’ Palacios para el partido de Alianza Lima por Copa Sudamericana: “Lo veo mejor a la U. de Chile”

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario vs Cusco FC por GOLPERÚ EN VIVO: Callejo descuenta en el partido por la punta del Torneo Clausura

Universitario vs Cusco FC por GOLPERÚ EN VIVO: Callejo descuenta en el partido por la punta del Torneo Clausura

LEER MÁS
Karim Benzema enfurece y deja 'plantada' a periodista que intentó burlarse para hacer un 'trend': "Coge tu cosa (rotulador)"

Karim Benzema enfurece y deja 'plantada' a periodista que intentó burlarse para hacer un 'trend': "Coge tu cosa (rotulador)"

LEER MÁS
Jesús Castillo lanza sorpresivo mensaje tras saber que no jugará el Alianza Lima - Cienciano por el Clausura

Jesús Castillo lanza sorpresivo mensaje tras saber que no jugará el Alianza Lima - Cienciano por el Clausura

LEER MÁS
Kevin Quevedo habría quedado fuera del Alianza Lima vs U. de Chile por indisciplina, según Michael Succar: "No tenía que ver con rendimiento"

Kevin Quevedo habría quedado fuera del Alianza Lima vs U. de Chile por indisciplina, según Michael Succar: "No tenía que ver con rendimiento"

LEER MÁS
Diego Penny arremete contra Néstor Gorosito por sus declaraciones sobre Kevin Quevedo: "No salgas después a despotricar"

Diego Penny arremete contra Néstor Gorosito por sus declaraciones sobre Kevin Quevedo: "No salgas después a despotricar"

LEER MÁS
Rolando Bedoya pelea en la UFC Fight Night HOY: hora y dónde ver el combate del peruano ante Jamie Mullarkey

Rolando Bedoya pelea en la UFC Fight Night HOY: hora y dónde ver el combate del peruano ante Jamie Mullarkey

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Deportes

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota