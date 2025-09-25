HOYSuscripcion LR Focus

El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares     
U de Chile vs Alianza Lima: ¿qué opina la prensa chilena?     
El contundente pronóstico del ‘Chorri’ Palacios para el partido de Alianza Lima por Copa Sudamericana: “Lo veo mejor a la U. de Chile”

Roberto Palacios analizó el Alianza Lima vs. U. de Chile por Copa Sudamericana y aseguró que el equipo chileno llega en mejor forma al duelo de vuelta en Coquimbo.

Alianza Lima igualó sin goles ante Universidad de Chile en el partido de ida. Foto: composiciónLR/YouTube/Conmebol
El histórico volante peruano Roberto ‘Chorri’ Palacios dio su punto de vista sobre el cruce entre Alianza Lima y la U. de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. En entrevista con el medio chileno RedGol, el exjugador reconoció el buen momento del equipo dirigido por Gustavo Álvarez y fue claro al indicar que los ve mejor armados.

Aunque su deseo es que Alianza clasifique, Palacios no escondió su impresión sobre el nivel colectivo de la Universidad de Chile, a quien destacó por su solidez y forma de juego. El encuentro definirá a uno de los semifinalistas del torneo, donde ya espera Lanús de Argentina.

¿Qué dijo el 'Chorri' Palacios sobre el Alianza Lima vs. U. de Chile por Copa Sudamericana?

“En el juego colectivo veo mejor a la Universidad de Chile”, señaló sin rodeos el ídolo de Sporting Cristal, quien enfrentó varias veces a Chile en su etapa como seleccionado nacional. Palacios destacó el orden y dinámica del conjunto chileno, pero también confía en que Alianza pueda hacer un partido inteligente para competir en Coquimbo.

“Como peruanos esperamos que a Alianza le vaya bien allá, que juegue bien, que saque un resultado de forma inteligente”, dijo. A pesar de su análisis, no descartó que el equipo íntimo pueda sacar ventaja si sabe leer bien el partido.

El ‘Chorri’ advirtió que la U. de Chile podría complicarse si Alianza se planta con orden y aprovecha la velocidad de jugadores como Erick Castillo y Kevin Quevedo. Además, destacó que la falta de público podría beneficiar a los peruanos. “El público de la U. es alentador (…) que no estén es un extra para Alianza”, afirmó.

Los buenos deseos del 'Chorri' Palacios a Néstor Gorosito, DT de Alianza Lima

Roberto Palacios también tuvo palabras para Néstor Gorosito, técnico de Alianza Lima, a quien le deseó éxitos en su gestión. “Espero que le vaya muy bien y que ayude a mejorar el nivel del fútbol peruano”, comentó.

El exmediocampista recordó que hace no mucho, los clubes peruanos no lograban superar ni la primera fase de torneos internacionales. Por eso, valora que hoy se compita en instancias como los cuartos de final.

Con la experiencia que le dio su paso por clubes del extranjero, incluida su presencia en el Cruzeiro campeón de la Copa Libertadores en 1997, Palacios insistió en la importancia de crecer como país a nivel futbolístico. Y ve en entrenadores como Gorosito una oportunidad para ello.

¿A qué hora juega Alianza Lima contra U. de Chile por la Copa Sudamericana?

El encuentro entre ambos equipos se disputará este jueves 25 de septiembre a las 7.00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en Coquimbo, Chile. El duelo es correspondiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

