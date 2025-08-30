HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Cecilio Waterman y su venturoso presente en Chile: de decepcionar en Alianza Lima a ser goleador y candidato a campeón

El delantero panameño vive un momento dulce en la liga chilena, donde ya ha marcado el doble de goles de los que convirtió como jugador de Alianza Lima.

Cecilio Waterman nunca ha salido campeón en toda su carrera. Foto: composición de LR/Coquimbo Unido
En el 2024, el delantero Cecilio Waterman dejó el fútbol chileno, donde se había ganado un nombre desde el 2020, para afrontar el reto de jugar por Alianza Lima. La apuesta terminó con resultados poco felices tanto para el jugador como para el club íntimo, tras lo cual el panameño optó por volver al país sureño.

Mientras que en Perú nunca pudo consolidarse y sus números fueron muy pobres, en Chile Waterman vive un presente totalmente distinto: es el actual goleador de su club, Coquimbo Unido, que domina la tabla de posiciones como único puntero y se perfila como el principal candidato a campeón.

lr.pe

¿Cuántos goles lleva Cecilio Waterman en el fútbol chileno?

Con el gol que convirtió este sábado, para darle la victoria a su club por 1-0 sobre Huachipato, 'Aquaman' registra 8 conquistas en la liga chilena. Con esta cifra es el máximo artillero de su escuadra y está a solo 3 de los goleadores del certamen, Leonardo Valencia y Fernando Zampedri.

Con sus otros dos tantos en la Copa Chile, Waterman lleva ya 10 anotaciones en este año, el doble de las cinco que apenas logró marcar en Alianza Lima. Con varias fechas más por jugar, la diferencia de rendimiento entre ambas temporadas podría aumentar significativamente.

Cecilio Waterman puede ser campeón en Chile

La gran campaña a nivel individual del canalero podría coronarse con el título de campeón a fin de año. Jugadas 22 jornadas de la liga chilena, Coquimbo Unido es el único líder de la tabla con mucha diferencia sobre sus escoltas.

Actualmente, los piratas suman 53 puntos, doce más que Palestino (39) y trece más que la U. de Chile (38), sus más inmediatos perseguidores. Por si fuera poco, llevan una espectacular racha de 10 victorias consecutivas, están invictos desde hace doce fechas y solo han perdido un partido.

