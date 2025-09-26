El triunfo de la U. de Chile sobre Alianza Lima fue muy especial para el experimentando volante Sebastián Rodríguez. El jugador uruguayo, que tuvo un breve paso por la institución victoriana en el 2024, cumplió un rol clave para que vencer a su exequipo y lograr la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Al finalizar el compromiso, el popular 'Bigote' fue consultado sobre lo que sintió al enfrentarse a sus excompañeros y cómo vivió los últimos minutos de la serie en Coquimbo.

'Bigote' Rodríguez revela qué sintió tras ganarle a Alianza Lima en Sudamericana

En un primer momento, Sebastián Rodríguez felicitó a los blanquiazules por la gran campaña que realizaron, en la cual registraron 18 partidos internacionales entre Copa Libertadores y Sudamericana. Asimismo, el mediocampista de 33 años mencionó que sintió nostalgia tras jugar contra su exclub.

"Alianza está haciendo un gran año y una gran Copa, por algo también estaba en cuartos de final y lo demostraron cuando se pusieron 2-1 en algún momento que se puso el partido en peligro. Nostalgia, pasé un año muy lindo, me quedaron lindos compañeros. Tengo lindos recuerdos, se puede decir una amistad; así que, estuvo lindo jugar en Matute y aquí"

Por otra parte, el jugador charrúa reconoció que estuvo muy ansioso en los minutos finales de la serie en Coquimbo. "Con ansiedad de que terminara porque como son las llaves de Copa, en cualquier momento podía pasar algo", concluyó.

'Bigote' Rodríguez fue uno de los refuerzos que sumó la U. de Chile para la fase final de la Copa Sudamericana. Foto: AFP

¿Contra quién jugará la U. de Chile en semifinales de Copa Sudamericana?

Luego de vencer a los victorianos en cuartos de final, la U. de Chile tendrá que verse las caras ante Lanús de Argentina, escuadra que viene de eliminar al poderoso Fluminense.