Colo Colo vs U de Chile por la Supercopa 2025: hora, canal y apuestas del partido por el clásico del fútbol chileno
Ambos equipos buscan consolidar su historia en la competencia. Colo Colo aspira a su quinto título, mientras que la 'U' de Chile anhela un segundo éxito en el torneo tras su reciente derrota.
Colo Colo se enfrenta a 'U' de Chile, próximo rival de Alianza Lima, por la Supercopa 2025. El 'Clásico' del fútbol chileno será imperdible con dos equipos que ostentan un buen juego ofensivo y mucha historia detrás. Este enfrentamiento representa una oportunidad de oro para que el equipo de Arturo Vidal busque su quinto título en esta competición como en 2017, 2018, 2022 y 2024.
Por otro lado, Universidad de Chile busca recuperarse de la reciente derrota sufrida ante los albos en el Estadio Monumental durante la Liga de Primera. El equipo anhela superar a su clásico adversario, conquistar su segundo título en el certamen y generar un ambiente de optimismo de cara al próximo duelo contra Alianza Lima en los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana.
¿A qué hora juegan Colo Colo vs 'U' de Chile por Supercopa 2025?
Este domingo, desde la 1:00 pm, Colo Colo se enfrenta a U de Chile por la Supercopa 2025. La República Deportes te juega los horarios confirmados para el importante partido.
- Universidad de Chile vs Colo Colo: 1:00 pm (Hora peruana)
- 'U' de Chile vs Colo Colo: 3:00 pm (Argentina y Chile)
- 'U' de Chule vs Colo Colo: 12:00 pm (México)
- Universidad de Chile vs Colo Colo: 8:00 pm (España)
Canales para ver el 'U' de Chile vs Colo Colo por Supercopa 2025
La transmisión del encuentro entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Supercopa 2025 será responsabilidad de TNT Sports Premium en HD. Este emocionante partido se llevará a cabo en el Estadio La Portada de La Serena. Para quienes prefieren el streaming, HBO Max ofrecerá la opción de ver el partido en línea desde Chile. Es importante destacar que no habrá cobertura de este Superclásico en canales de señal abierta.
Alineaciones posibles entre 'U' de Chile vs Colo Colo por Supercopa 2025
- Colo Colo: Fernando De Paul; Érick Wiemberg, Sebastian Vegas, Jonathan Villagra, Mauricio Isla; Vicente Pizarro, Esteban Pavez, Víctor Méndez, Arturo Vidal; Lucas Cepeda y Javier Correa
- U. de Chile: Cristopher Toselli; Matias Zaldivia, Franco Calderón, Nicolás Ramírez, Felipe Salomoni, Fabián Hormazabal; Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Lucas Assadi; Leandro Fernández y Maximiliano Guerrero.
Apuestas y cuotas para U de Chile vs Colo Colo por Supercopa
- Victoria de Colo Colo – 3.00 en Betano
- Empate – 3.40 en Betano
- Victoria de Universidad de Chile – 2.37 en Betano
Historial de Colo Colo vs Universidad de Chile: últimos partidos
- Colo Colo 1-0 Universidad de Chile (Campeonato Nacional 2025)
- Universidad de Chile 2-1 Colo Colo (Campeonato Nacional 2025)
- Universidad de Chile 0-0 Colo Colo (Campeonato Nacional 2024)
- Colo Colo 0-1 Universidad de Chile (Campeonato Nacional 2024)
- Universidad de Chile 1-1 Colo Colo (Campeonato Nacional 2023)