HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad
EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     
Deportes

Chile vs Nueva Zelanda EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por el Mundial sub-20?

La selección chilena debuta como anfitriona de este certamen frente al combinado neozelandés. El partido se jugará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de Santiago.

Chile y Nueva Zelanda sub-20 ya jugaron dos amistosos entre sí este año. Foto: composición/GLR
Chile y Nueva Zelanda sub-20 ya jugaron dos amistosos entre sí este año. Foto: composición/GLR

Chile vs Nueva Zelanda EN VIVO juegan este sábado 27 de septiembre, a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora chilena), por la fecha 1 del grupo A en el Mundial sub-20. El partido se disputará en el Estadio Nacional de Santiago, con transmisión vía Chilevisión, DSports y América TV GO. La República te llevará la cobertura ONLINE minuto a minuto de este y otros partidos completamente gratis por internet.

La vigesimocuarta edición de la Copa del Mundo sub-20 de la FIFA rompe fuegos este fin de semana la primera jornada de la fase de grupos. Chile, anfitrión del certamen, se prepara para un debut auspicioso frente a Nueva Zelanda en un partido que, a priori, se presenta como accesible para la Rojita.

PUEDES VER: El FVS, el nuevo sistema que reemplazará al VAR y será implementado por la FIFA en el Mundial Sub 20 de Chile

lr.pe

El equipo dirigido por Nicolás Córdova buscará repetir y/o igualar el histórico tercer puesto que logró la generación de jugadores como Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Mauricio Isla. El objetivo principal será consolidar a la nueva camada que alimente a la selección absoluta a fin de evitar repetir desastrosas campañas como las eliminatorias 2026, de las que la Roja fue colera absoluta.

¿A qué hora juega Chile vs Nueva Zelanda, sub-20?

En Chile, el cruce entre la Rojita y Nueva Zelanda empieza a las 8.00 p. m. Para otros países, consulta la guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 5.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 6.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 7.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela: 8.00 p. m.
  • España: 1.00 a. m. (domingo 28).

¿Dónde ver Chile vs Nueva Zelanda, sub-20?

En territorio chileno, el partido Chile vs Nueva Zelanda se podrá ver por las pantallas de Chilevisión, canal de señal abierta, pero también en cable vía DSports. Además, podrás seguirlo desde la plataforma oficial FIFA+, que transmitirá todo el Mundial sub-20.

En Perú, el duelo estará a cargo de la plataforma de streaming América TV GO, desde la página web oficial o su aplicativo. También irá por DSports y DGO.

Pronóstico de Chile vs Nueva Zelanda, sub-20

Chile, anfitrión de este Mundial sub-20, es el claro favorito para vencer en su debut al representativo de Nueva Zelanda.

  • Betano: gana Chile (1,34), empate (5,00), gana Nueva Zelanda (7,60)
  • Bet365: gana Chile (1,29), empate (5,25), gana Nueva Zelanda (10,00)
  • 1XBet: gana Chile (1,31), empate (5,60), gana Nueva Zelanda (9,05)
  • Coolbet: gana Chile (1,33), empate (4,75), gana Nueva Zelanda (8,50)
  • Doradobet: gana Chile (1,32), empate (5,33), gana Nueva Zelanda (7,50).

PUEDES VER: Paraguay vs Panamá EN VIVO por Mundial Sub 20: hora y canales para ver el partido de la primera fecha del Grupo B

lr.pe

Grupo de Chile y Nueva Zelanda, sub-20

Estas son las cuatro selecciones que integran el grupo A de este Mundial sub-20.

  • Chile
  • Nueva Zelanda
  • Japón
  • Egipto.

¿En qué estadio juega Chile vs Nueva Zelanda, sub-20?

El escenario de este compromiso será el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, ubicado en la comuna de Ñuñoa, Santiago de Chile. Tiene capacidad para albergar a cerca de 50.000 espectadores.

Notas relacionadas
Programación del Mundial Sub-20 de Chile: fixture de la fecha 1 por la fase de grupos del torneo juvenil

Programación del Mundial Sub-20 de Chile: fixture de la fecha 1 por la fase de grupos del torneo juvenil

LEER MÁS
¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

LEER MÁS
El FVS, el nuevo sistema que reemplazará al VAR y será implementado por la FIFA en el Mundial Sub 20 de Chile

El FVS, el nuevo sistema que reemplazará al VAR y será implementado por la FIFA en el Mundial Sub 20 de Chile

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Chevaristo' emite contundente descargo tras pelea en vivo con Silvio Valencia: "Pensé que estábamos fuera del aire"

'Chevaristo' emite contundente descargo tras pelea en vivo con Silvio Valencia: "Pensé que estábamos fuera del aire"

LEER MÁS
Diego Rebagliati lanza advertencia a Néstor Gorosito por sus declaraciones sobre Pedro Aquino: "Puede generar problemas en la interna"

Diego Rebagliati lanza advertencia a Néstor Gorosito por sus declaraciones sobre Pedro Aquino: "Puede generar problemas en la interna"

LEER MÁS
Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir como DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir como DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

LEER MÁS
¡Golazo 'maradoniano' en la Liga 1! Carlos López se llevó a todo el equipo de Alianza Universidad y anotó descomunal tanto con Sport Boys

¡Golazo 'maradoniano' en la Liga 1! Carlos López se llevó a todo el equipo de Alianza Universidad y anotó descomunal tanto con Sport Boys

LEER MÁS
Óscar Vílchez sorprende al proponer a exentrenador de Alianza Lima para la selección peruana: “Ha hecho las cosas bien”

Óscar Vílchez sorprende al proponer a exentrenador de Alianza Lima para la selección peruana: “Ha hecho las cosas bien”

LEER MÁS
Silvio Valencia y 'Chevaristo' se van a los golpes en vivo tras discusión por eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana

Silvio Valencia y 'Chevaristo' se van a los golpes en vivo tras discusión por eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Deportes

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota