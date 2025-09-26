Chile vs Nueva Zelanda EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por el Mundial sub-20?

Chile vs Nueva Zelanda EN VIVO juegan este sábado 27 de septiembre, a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora chilena), por la fecha 1 del grupo A en el Mundial sub-20. El partido se disputará en el Estadio Nacional de Santiago, con transmisión vía Chilevisión, DSports y América TV GO. La República te llevará la cobertura ONLINE minuto a minuto de este y otros partidos completamente gratis por internet.

La vigesimocuarta edición de la Copa del Mundo sub-20 de la FIFA rompe fuegos este fin de semana la primera jornada de la fase de grupos. Chile, anfitrión del certamen, se prepara para un debut auspicioso frente a Nueva Zelanda en un partido que, a priori, se presenta como accesible para la Rojita.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova buscará repetir y/o igualar el histórico tercer puesto que logró la generación de jugadores como Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Mauricio Isla. El objetivo principal será consolidar a la nueva camada que alimente a la selección absoluta a fin de evitar repetir desastrosas campañas como las eliminatorias 2026, de las que la Roja fue colera absoluta.

¿A qué hora juega Chile vs Nueva Zelanda, sub-20?

En Chile, el cruce entre la Rojita y Nueva Zelanda empieza a las 8.00 p. m. Para otros países, consulta la guía de horarios.

Costa Rica, México: 5.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 6.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (domingo 28).

¿Dónde ver Chile vs Nueva Zelanda, sub-20?

En territorio chileno, el partido Chile vs Nueva Zelanda se podrá ver por las pantallas de Chilevisión, canal de señal abierta, pero también en cable vía DSports. Además, podrás seguirlo desde la plataforma oficial FIFA+, que transmitirá todo el Mundial sub-20.

En Perú, el duelo estará a cargo de la plataforma de streaming América TV GO, desde la página web oficial o su aplicativo. También irá por DSports y DGO.

Pronóstico de Chile vs Nueva Zelanda, sub-20

Chile, anfitrión de este Mundial sub-20, es el claro favorito para vencer en su debut al representativo de Nueva Zelanda.

Betano: gana Chile (1,34), empate (5,00), gana Nueva Zelanda (7,60)

Bet365: gana Chile (1,29), empate (5,25), gana Nueva Zelanda (10,00)

1XBet: gana Chile (1,31), empate (5,60), gana Nueva Zelanda (9,05)

Coolbet: gana Chile (1,33), empate (4,75), gana Nueva Zelanda (8,50)

Doradobet: gana Chile (1,32), empate (5,33), gana Nueva Zelanda (7,50).

Grupo de Chile y Nueva Zelanda, sub-20

Estas son las cuatro selecciones que integran el grupo A de este Mundial sub-20.

Chile

Nueva Zelanda

Japón

Egipto.

¿En qué estadio juega Chile vs Nueva Zelanda, sub-20?

El escenario de este compromiso será el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, ubicado en la comuna de Ñuñoa, Santiago de Chile. Tiene capacidad para albergar a cerca de 50.000 espectadores.