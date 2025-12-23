Franco Velazco decidió contestarle a Jorge Fossati. Después de la presentación de Javier Rabanal como nuevo DT de Universitario, el administrador brindó una entrevista para hablar sobre los dichos del 'Nonno', quien advirtió de un incumplimiento de pago por parte de la institución. En sus declaraciones, Velazco contó que los términos contractuales con el técnico uruguayo debían manejarse de manera reservada, ya que ambas partes así lo acordaron.

Por ello, le apena que haya decidido revelarlo porque considera que él mismo termina exponiéndose ante la hinchada merengue. Asimismo, dejó en claro que no piensa entrar en discusiones públicas con Fossati porque prefiere recordarlo como el entrenador que le dio el tricampeonato a Universitario.

Franco Velazco le responde a Jorge Fossati tras hablar sobre incumplimiento de pago

"No vale la pena para ambas partes ponernos a discutir sobre algo que él ha mencionado hoy. Me apena que lo haya mencionado porque le dije que no iba a tocar ese tema públicamente con nadie. Era algo que se iba a manejar de forma privada. Pero bueno, si él ha decidido mencionar algo, es él quien queda expuesto ante los hinchas. Me quedo con el Fossati tricampeón, con la persona con la que hemos compartido estos años. Nosotros no vamos a ceder y perjudicar los intereses de la 'U', vamos a manejar la parte económica y contractual en el ámbito que corresponde. Me voy a quedar con el lugar que tiene Fossati en la historia del club", dijo en diálogo con Omar Dávila para el medio 'Fito Palao'.

Asimismo, enfatizó que la forma en la que Fossati habló sobre el aspecto económico es errónea porque deja entrever que Universitario no quiere pagarle. Sobre ello, Velazco aseguró que todo tiene que ver con una negociación que no tuvo un buen final.

"No es correcto cómo lo está planteando porque podría parecer que hay una suerte de indisposición por parte de la 'U'. Esto tiene que ver con temas contractuales, una negociación que no llegó a buen puerto. Es más, la última llamada, quien comunica al profesor que ya se había agotado todo, la hago yo. Le comenté que iba a manejar las cosas dentro del ámbito de la confidencialidad y que cualquier tema contractual tenía que manejarlo la gerencia. Le dije que ninguno merecía enfrascarse en una tema económico. No nos íbamos a poner en la disyuntiva de perder tiempo para resolver el contrato porque primero está el club, no nos íbamos a prestar a determinadas cuestiones. La parte contractual está en trámite", complementó.

Franco Velazco habla sobre el desgaste institucional con Jorge Fossati

En otro momento de la entrevista, Franco Velazco se refirió al desgaste institucional, uno de los motivos que alejó a Jorge Fossati de Universitario. Al respecto, señaló que esto se dio por un cúmulo de cosas que con el tiempo provocaron un alejamiento entre ambos lados.

"Yo no lo he comentado. Voy a aprovechar la entrevista para decirlo. El profesor hizo un comentario hace unos días respecto a la relación desgastada con la institución y, en realidad, yo creo que algo de eso sucedió. Un desgaste no es de un día para otro, sino que se va a acumulando con el tiempo", declaró.

También contó cuándo comenzó con este desgaste institucional. "Cuando él habla de desgaste, se inicia con sus primeros comentarios, cuando él revela una situación de manera pública en una primera entrevista y hace referencia al tema contractual que seguramente tenía un impacto en el tema económico. También hace referencia a la parte deportiva. A mí me toca las dos fibras importantes", concluyó.