Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso
Erick Noriega cometió segundo penal en el Gremio vs Inter de Porto Alegre y se echó a llorar: sus compañeros lo consolaron

El exjugador de Alianza Lima volvió a provocar un penal en contra de su equipo, esta vez por mano en el área, durante el clásico grenal por el Brasileirao.

Erick Noriega cometió dos penales en el primer tiempo del Gremio vs Internacional. Foto: composición LR/captura de Globo
Erick Noriega la pasa mal en su primer clásico Gremio vs Inter de Porto Alegre. En un lapso de poco más de 30 minutos, el peruano cometió dos penales, uno polémico por la barrida sobre un rival que ya venía cayendo, y otro por una mano en el área. Visiblemente afectado por el segundo, el 'Samurái' se echó a llorar de impotencia, tras lo cual fue consolado por sus compañeros.

Cuando se jugaba el séptimo minuto de tiempo añadido en la etapa inicial del partido, el VAR llamó al árbitro para revisar la mano de Noriega. Con el penal sancionado, Alan Patrick se encargó de cambiarlo por el 2-1 parcial.

¿Qué pasó con Erick Noriega en Gremio vs Inter de Porto Alegre?

El seleccionado peruano, quien arrancó como titular en este encuentro, tuvo una primera intervención desafortunada a los 21 minutos, cuando en su afán de cortar el ataque del Inter se barrió en su área y Alexander Bernabei logró convencer al VAR y al juez central con su caída.

Algún tiempo después, cuando se había cobrado el segundo penal, Noriega no pudo contener las lágrimas. Sus compañeros Willian y el capitán Marcos Rocha le mostraron su respaldo al exfutbolista de Alianza Lima al acercarse a él y dejarle palabras de ánimo.

