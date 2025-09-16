Reimond Manco no tuvo piedad de Pedro Aquino, tras su bajo rendimiento ante Deportivo Garcilaso por la octava fecha del Torneo Clausura 2025. El exfutbolista analizó la inesperada derrota del equipo dirigido de Néstor Gorosito previo a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sin duda, los problemas defensivos pasaron factura en Matute y dejó contra las cuerdas al excampeón de la Liga 1.

El exfutbolista disparó todas sus 'balas' contra Pedro Aquino, ya que se esperaba más del experimentado volante en la posición de '5' e incluso realizó una dura comparación entre la 'Roca' y el recordado Erick Noriega. Ambos juegan en la misma posición, aunque ell 'Samurai' la viene rompiendo de defensa en Gremio.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre el nivel de Pedro Aquino en Alianza Lima?

Reimond Manco fue tajante y no dudó en criticar a Pedro Aquino por el pobre nivel mostrado ante Deportivo Garcilaso. "Antes de terminar el programa quiero decir que Pedro Aquino no es Erick Noriega. Después de verlo en esa posición en este Alianza Lima, me parece que Noriega está varios pasitos adelante. Uno esperaba que, con Aquino, la ausencia del 'Samurai' no se sintiera, pero creo que le está costando", reveló Reimond Manco en Línea 5.

Es importante destacar que el volante peruano de 30 años llegó a Alianza Lima en condición de préstamos de Santos Laguna. El exfutbolista de Sporting Cristal disputó dos partidos con la camiseta blanquiazul ante Universitario y Deportivo Garcilaso. De este modo, sumó en total 80 minutos en la cancha.

¿Cuál es el valor de Pedro Aquino?

Pedro Aquino saltó a la fama con la camiseta de Sporting Cristal. Luego de consagrarse campeón nacional con los 'celestes' en 2 ocasiones, el mediocampista decidió probar suerte el la Liga MX y se sumó a las filas de Monterrey en el 2017.

Con el pasar de los años, el futbolista mostró un gran nivel e incluso alcanzó una cotización de 7.5 millones de dólares durante su estadía en el Club América. Si bien en las últimas temporadas perdió protagonismo, esto no afectó del todo su cotización, pues firmó por Alianza Lima con un valor en el mercado de 1.5 millones de dólares.

Próximos partidos de Alianza Lima

Los Chankas vs Alianza Lima | En espera de reprogramación

| En espera de reprogramación Alianza Lima (Per) vs U. de Chile (Chi) | jueves 18 de septiembre | 7:30 p. m. (hora peruana).



