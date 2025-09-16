HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Deportes

Reimond Manco lapida a Pedro Aquino tras inesperada derrota de Alianza Lima en el Torneo Clausura: "No es Erick Noriega"

Reimond Manco critica duramente a Pedro Aquino tras su pobre rendimiento en el partido contra Deportivo Garcilaso por la octava fecha del Torneo Clausura 2025 y realizó tremenda comparación.

Reimond Manco comparó a Pedro Aquino y Erick Noriega en Alianza Lima. Denganche
Reimond Manco comparó a Pedro Aquino y Erick Noriega en Alianza Lima. Denganche

Reimond Manco no tuvo piedad de Pedro Aquino, tras su bajo rendimiento ante Deportivo Garcilaso por la octava fecha del Torneo Clausura 2025. El exfutbolista analizó la inesperada derrota del equipo dirigido de Néstor Gorosito previo a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sin duda, los problemas defensivos pasaron factura en Matute y dejó contra las cuerdas al excampeón de la Liga 1.

El exfutbolista disparó todas sus 'balas' contra Pedro Aquino, ya que se esperaba más del experimentado volante en la posición de '5' e incluso realizó una dura comparación entre la 'Roca' y el recordado Erick Noriega. Ambos juegan en la misma posición, aunque ell 'Samurai' la viene rompiendo de defensa en Gremio.

PUEDES VER: Miguel Araujo categórico sobre polémicas declaraciones de Sergio Peña tras fracaso de la selección peruana: “Solo escuché a Gallese”

lr.pe

¿Qué dijo Reimond Manco sobre el nivel de Pedro Aquino en Alianza Lima?

Reimond Manco fue tajante y no dudó en criticar a Pedro Aquino por el pobre nivel mostrado ante Deportivo Garcilaso. "Antes de terminar el programa quiero decir que Pedro Aquino no es Erick Noriega. Después de verlo en esa posición en este Alianza Lima, me parece que Noriega está varios pasitos adelante. Uno esperaba que, con Aquino, la ausencia del 'Samurai' no se sintiera, pero creo que le está costando", reveló Reimond Manco en Línea 5.

Es importante destacar que el volante peruano de 30 años llegó a Alianza Lima en condición de préstamos de Santos Laguna. El exfutbolista de Sporting Cristal disputó dos partidos con la camiseta blanquiazul ante Universitario y Deportivo Garcilaso. De este modo, sumó en total 80 minutos en la cancha.

PUEDES VER: Edwin Oviedo recordó etapa junto a Agustín Lozano en la FPF: "Siempre buscó ir contra los intereses de la institución"

lr.pe

¿Cuál es el valor de Pedro Aquino?

Pedro Aquino saltó a la fama con la camiseta de Sporting Cristal. Luego de consagrarse campeón nacional con los 'celestes' en 2 ocasiones, el mediocampista decidió probar suerte el la Liga MX y se sumó a las filas de Monterrey en el 2017.

Con el pasar de los años, el futbolista mostró un gran nivel e incluso alcanzó una cotización de 7.5 millones de dólares durante su estadía en el Club América. Si bien en las últimas temporadas perdió protagonismo, esto no afectó del todo su cotización, pues firmó por Alianza Lima con un valor en el mercado de 1.5 millones de dólares.

PUEDES VER: Álvaro Barco y su lapidario concepto sobre Raúl Ruidíaz por polémico video tras derrota ante Palmeiras: "Valorar las cosas de quien viene"

lr.pe

Próximos partidos de Alianza Lima

  • Los Chankas vs Alianza Lima | En espera de reprogramación
  • Alianza Lima (Per) vs U. de Chile (Chi) | jueves 18 de septiembre | 7:30 p. m. (hora peruana).


Notas relacionadas
Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

LEER MÁS
Prensa chilena arremete contra Alianza Lima tras derrota frente a Deportivo Garcilaso: "Cuatro goles en 20 minutos"

Prensa chilena arremete contra Alianza Lima tras derrota frente a Deportivo Garcilaso: "Cuatro goles en 20 minutos"

LEER MÁS
Reimond Manco critica polémica celebración de Sergio Peña en derrota de Alianza Lima: "No hagas cosas que van a hacer que hablen de ti"

Reimond Manco critica polémica celebración de Sergio Peña en derrota de Alianza Lima: "No hagas cosas que van a hacer que hablen de ti"

LEER MÁS
Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

LEER MÁS
EN DIRECTO por Copa Davis 2025 partido Perú vs Portugal

EN DIRECTO por Copa Davis 2025 partido Perú vs Portugal

LEER MÁS
Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Óscar Ibáñez rompe su silencio tras salida de Perú y confirma desacuerdo entre Agustín Lozano y Jean Ferrari: "Pudo haber sido más prolijo"

Óscar Ibáñez rompe su silencio tras salida de Perú y confirma desacuerdo entre Agustín Lozano y Jean Ferrari: "Pudo haber sido más prolijo"

LEER MÁS
Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: "Al que le alcance estará"

Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: "Al que le alcance estará"

LEER MÁS
DT de Emelec explicó por qué Christian Cueva salió en el segundo tiempo de la derrota 4-0 ante Barcelona SC: "Hace el esfuerzo por llegar"

DT de Emelec explicó por qué Christian Cueva salió en el segundo tiempo de la derrota 4-0 ante Barcelona SC: "Hace el esfuerzo por llegar"

LEER MÁS
Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

LEER MÁS
Edwin Oviedo recordó etapa junto a Agustín Lozano en la FPF: "Siempre buscó ir contra los intereses de la institución"

Edwin Oviedo recordó etapa junto a Agustín Lozano en la FPF: "Siempre buscó ir contra los intereses de la institución"

LEER MÁS
Convocado europeo estaría invitado por la Selección Peruana para los amistosos de noviembre ante Rusia y Chile: "Tiene sentido"

Convocado europeo estaría invitado por la Selección Peruana para los amistosos de noviembre ante Rusia y Chile: "Tiene sentido"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

River Plate vs Palmeiras: hora, fecha y canal TV del partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Octavo retiro AFP: MEF y MTPE retroceden y se alinean a la posición de Dina Boluarte

Deportes

River Plate vs Palmeiras: hora, fecha y canal TV del partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Catalina Usme tajante tras derrota en clásico ante Alianza Lima y perder liderato de Liga Femenina: "Me voy feliz por lo que vivimos hoy"

Programación Copa Sudamericana y Libertadores: horarios y canales por los cuartos de final de los torneos Conmebol

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas alertan que demanda de inconstitucionalidad oficializará la impunidad

Juan Santiváñez amenaza con denunciar a jueces que no apliquen ley de amnistía

Un fallo selectivo: Carlincatura advierte el impacto de la decisión de una institución en procesos judiciales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota