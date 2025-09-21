HOYSuscripcion LR Focus

Pablo Sánchez asume como fiscal de la Nación interino
Pablo Sánchez asume como fiscal de la Nación interino     
Raúl Ruidíaz responde fuerte tras ser retirado del museo de Universitario: "Ni sabía que estaba ahí"

El atacante peruano señaló que no le afecta que hayan retirado su fotografía del museo de Universitario. Además, comentó que el club puede hacer lo mejor les parezca. 

Raúl Ruidíaz también aseguró que el polémico video que grabó no fue en alusión a Universitario. Foto: composición LR/captura de Jax Latin Media
Raúl Ruidíaz también aseguró que el polémico video que grabó no fue en alusión a Universitario. Foto: composición LR/captura de Jax Latin Media

Raúl Ruidíaz no se guardó nada. La 'Pulga' se refirió a la decisión que tomó Universitario al retirar su fotografía del museo crema. Al respecto, el atacante señaló que es un tema que lo tiene sin cuidado. "No sé cómo explicarlo. Son cosas que a mí no me afectan. Ni sabía que estaba ahí, me enteré hace un par de meses, pero me tienen sin efecto. Ellos pueden hacer lo que quieran", declaró para la prensa local.

Noticia en desarrollo...

Álvaro Barco y su lapidario concepto sobre Raúl Ruidíaz por polémico video tras derrota ante Palmeiras: "Valorar las cosas de quien viene"

Gerente de Marketing de Universitario explica por qué retiraron las fotos de Raúl Ruidíaz del Monumental y Campo Mar U: “Nadie está por encima del club”

Edison Flores sobre polémico video de Raúl Ruidíaz tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Cada uno es responsable de sus acciones"

Adriana Lúcar explotó contra el arbitraje tras derrota de Alianza Lima en la Liga Femenina: "¡Una vergüenza!"

Josepmir Ballón sufrió su segundo descenso consecutivo: Coopsol bajó a la Liga 3 tras 21 años seguidos en segunda división

¡Con Gianfranco Chávez y Pedro Aquino! Alianza Lima alista inédito 11 para ganar a Comerciantes Unidos y seguir en la lucha del Clausura

Jesús Castillo resta importancia a rivales de Universitario en su lucha por el Torneo Clausura 2025: "No nos importan los demás"

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

Perú vs Chile y Rusia: FPF confirma fecha y lugar de los partidos amistosos que disputará la selección este año

