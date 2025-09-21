Raúl Ruidíaz no se guardó nada. La 'Pulga' se refirió a la decisión que tomó Universitario al retirar su fotografía del museo crema. Al respecto, el atacante señaló que es un tema que lo tiene sin cuidado. "No sé cómo explicarlo. Son cosas que a mí no me afectan. Ni sabía que estaba ahí, me enteré hace un par de meses, pero me tienen sin efecto. Ellos pueden hacer lo que quieran", declaró para la prensa local.

