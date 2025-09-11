Erick Noriega dejó el país para regresar a Gremio de Porto Alegre. Tras la vergonzosa campaña de la selección peruana en las Eliminatorias, el exjugador de Alianza Lima señaló que, más allá de los resultados negativos, se va contento porque pudo jugar con Perú. Sin embargo, no dudo en destacar el trabajo realizado por Óscar Ibáñez, quien tras la derrota contra Paraguay, fue despedido a las pocas horas.

Asimismo, contó que Carlos Zambrano y Luis Advíncula lo han estado apoyando, ya que será una de las caras del próximo cambio generacional. Además, dijo entender la incomodidad de los hinchas tras los malos resultados, pues comprende que no conseguir victorias genera frustración.

Erick Noriega sentido por la salida de Óscar Ibáñez

El 'Samurái' no dudo en responder la pregunta sobre la salida de Óscar Ibáñez, quien se despidió de la Bicolor tras dirigir seis encuentros de Eliminatorias.

"Despedida, no se sabe, no estamos informados de ese tema. Le agradecí porque la verdad estoy bastante contento con él y su comando técnico. Sigo aprendiendo mucho de él y lo que tenga que pasar, ahí estamos", explicó.

Erick Noriega habla sobre Carlos Zambrano y Luis Advíncula

Durante la conversación, Noriega destacó el apoyo recibido por Zambrano y Advíncula. Además, resaltó que va a esforzarse en su club para volver a representar a la Bicolor.

"Hay muchos jugadores que están preparados para este momento. En lo personal he recibido mucho de los mayores, de Advíncula, Zambrano, y de muchos más. Ahora tengo que esforzarme en mi club para volver a ser convocado a la selección", explicó.

Noriega habla tras su paso por la selección peruana

"Yo me voy feliz, tuve la oportunidad de jugar con la selección peruana, sumar minutos, aprender mucho más de los mayores que siempre nos apoyan. Obviamente no se dieron los resultados pero creo que es parte del fútbol. Tenemos que seguir trabajando para dar lo mejor en los próximos partidos", declaró el 'Samurái'.

"Se entiende la incomodidad del hincha por los resultados. Esto es fútbol, se vive de esa manera. Sabemos que a los hinchas les frustra que la selección no gane y se entiende. Como futbolistas tenemos que entender su sentir, pero también sería bueno que ellos vean lo que pasamos dentro del campo porque somos seres humanos, no somos perfectos", manifestó el jugador de Gremio.

"Yo no estuve en ese tiempo, pero los mayores dieron muchísimas alegrías que también aplaudí. Hay incomodidad pero vamos a seguir. Yo me voy bastante contento porque en estas dos semanas he aprendido mucho de los mayores y estoy bastante feliz de eso", puntualizó.