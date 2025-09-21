Erick Noriega ocasionó penal en clásico Gremio vs Inter de Porto Alegre: se barrió en el área y su rival se tiró a la 'piscina'
Erick Noriega cometió un penal ante Internacional en una polémica jugada por el Clásico del Brasileirao entre 'Inter' y Gremio de Porto Alegre.
Erick Noriega fue protagonista de un polémico penal ante el experimentado delantero de Internacional a los 18 minutos del primer tiempo, por el 'clásico' del Brasileirao 2025. El VAR se tardó 3 minutos en confirmar el penal, pero el árbitro no perdonó y marcó la máxima sanción. El exfutbolista de Alianza Lima se barrió abajo, aunque no lo toca totalmente. El 'Samurái' indignado por el 'piscinazo' pidió que le saquen tarjeta amarilla al atacante por fingir.
¿Que pasó con Erick Noriega ante Internacional?
Al joven futbolista peruano lo vienen utilizando de zaguero y no tanto de '5' o volante centra por sus buenas calidades defensivas y la calidad que tiene para salir jugando. Sin embargo, en el 'Clásico' de Gremio ante Internacional se le complicó el partido. Lamentablemente, se tiró abajo para frenar al delantero del Inter de Porto Alegre y el árbitro consultó con el VAR para verificar si era penal.