HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Pan con Chicharón ganó el 'Mundial de Desayunos'
Pan con Chicharón ganó el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón ganó el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón ganó el 'Mundial de Desayunos'      
Perú venció 3-1 a Portugal por la Copa Davis
Perú venció 3-1 a Portugal por la Copa Davis       Perú venció 3-1 a Portugal por la Copa Davis       Perú venció 3-1 a Portugal por la Copa Davis      
Deportes

DT de Gremio y su firme calificativo sobre Erick Noriega tras críticas por bajo nivel del equipo: "La tendencia es..."

Luego de la derrota ante Mirassol, Mano Menezes, entrenador de Gremio, fue increpado por el bajo de nivel de su equipo a pesar de las recientes contrataciones que realizaron.

Erick Noriega juega como central en Gremio de Brasil. Foto: composición LR/Gremio/GeGlobo
Erick Noriega juega como central en Gremio de Brasil. Foto: composición LR/Gremio/GeGlobo

Erick Noriega no demoró mucho tiempo en adaptarse al fútbol brasileño y ya disputó su segundo partido de titular con la camiseta de Gremio de Porto Alegre. A pesar del gran nivel que mostró el exjugador de Alianza Lima, no pudo hacer mucho en la derrota 1-0 que sufrió su equipo contra Mirassol por la jornada 23 del Brasileirao.

Este resultado, que deja el elenco tricolor muy cerca de la zona de descenso, generó una serie de cuestionamientos hacia el entrenador Mano Menezes; sobre todo porque hace poco llegaron varios refuerzos para revertir este panorama.

PUEDES VER: Álex Valera arremete contra Hernán Barcos por polémicas declaraciones ante la prensa tras el clásico: 'La experiencia no le sirvió'

lr.pe

DT de Gremio y su firme calificativo sobre Erick Noriega tras derrota

En conferencia de prensa, el extécnico de la selección de Brasil fue consultado sobre el nivel de algunos refuerzo y el tiempo que tardará su equipo en mostrar una mejora. En ese sentido, pese a la derrota, el experimentado estratega resaltó el desempeño del peruano Erick Noriega.

"La tendencia es jugar mejor. Hoy tuvimos buenas cosas, pero hablar de una derrota es como chocar contra un muro, pero lo logramos. El debut de Arthur fue positivo, al igual que la confirmación de Noriega. Seguiremos así, y en los próximos partidos podemos ofrecer algo mejor", afirmó ante los medios.

Por otra parte, Mano Menezes se refirió al trámite del compromiso y, además, remarcó que pronto lograrán ver la mejor versión de su escuadra.

"Recibimos un gol sin portero en la primera parte, que habría sido el 1-0, lo cual habría sido importante. No hemos podido presentar un nuevo Gremio porque aún no están todos los jugadores que llegaron. Creo que serán una parte importante de este nuevo Gremio que la directiva ha puesto a disposición y que la afición quiere ver. Trabajaremos para estar ahí pronto", concluyó.

PUEDES VER: 'Chiquito' Flores respondió fuerte a Mr. Peet tras ser llamado "fantasma" por caso Sergio Peña: 'Habla con la herida'

lr.pe

¿Cuántos partidos lleva Erick Noriega en Gremio?

Erick Noriega jugó 2 partidos oficiales con Gremio: en ambos cotejos fue titular como defensa central y despertó una serie de elogios desde el vecino país.

Notas relacionadas
Erick Noriega 'sentido' con la salida de Óscar Ibáñez tras debut de titular en la selección peruana: "Bastante contento con él"

Erick Noriega 'sentido' con la salida de Óscar Ibáñez tras debut de titular en la selección peruana: "Bastante contento con él"

LEER MÁS
Erick Noriega alcanzó millonario valor tras primera titularidad con la selección peruana y debutar en Gremio

Erick Noriega alcanzó millonario valor tras primera titularidad con la selección peruana y debutar en Gremio

LEER MÁS
Erick Noriega hará dupla con jugador que campeonó en Copa América contra Perú: Gremio anuncia flamante fichaje

Erick Noriega hará dupla con jugador que campeonó en Copa América contra Perú: Gremio anuncia flamante fichaje

LEER MÁS
Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

LEER MÁS
EN DIRECTO por Copa Davis 2025 partido Perú vs Portugal

EN DIRECTO por Copa Davis 2025 partido Perú vs Portugal

LEER MÁS
Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
[L1 MAX] Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: empezó el segundo tiempo en Matute

[L1 MAX] Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: empezó el segundo tiempo en Matute

LEER MÁS
Canelo Álvarez vs Terence Crawford EN VIVO vía Netflix: previa de la pelea por el título mundial supermediano de boxeo

Canelo Álvarez vs Terence Crawford EN VIVO vía Netflix: previa de la pelea por el título mundial supermediano de boxeo

LEER MÁS
¡Perú está en los qualifiers! Con triunfo de Ignacio Buse, el equipo nacional venció 3-1 a Portugal por Copa Davis 2025

¡Perú está en los qualifiers! Con triunfo de Ignacio Buse, el equipo nacional venció 3-1 a Portugal por Copa Davis 2025

LEER MÁS
Selección peruana habría descartado a 2 candidatos para ser el nuevo DT: "Hay otras posibilidades"

Selección peruana habría descartado a 2 candidatos para ser el nuevo DT: "Hay otras posibilidades"

LEER MÁS
Resultados 5y6 de Valencia HOY, sábado 13 de septiembre por Hinava: ganadores, órdenes de llegada y dónde ver el Clásico Propietarios Valencianos

Resultados 5y6 de Valencia HOY, sábado 13 de septiembre por Hinava: ganadores, órdenes de llegada y dónde ver el Clásico Propietarios Valencianos

LEER MÁS
Hincha de Alianza Lima exige retirar publicidad del 'Bigote' Rodríguez previo a partido ante U. de Chile: "Es enemigo"

Hincha de Alianza Lima exige retirar publicidad del 'Bigote' Rodríguez previo a partido ante U. de Chile: "Es enemigo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Deportes

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Bolivia no se 'duerme' y confirma amistosos de alto nivel ante selecciones mundialistas previo al repechaje

Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota