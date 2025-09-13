Erick Noriega no demoró mucho tiempo en adaptarse al fútbol brasileño y ya disputó su segundo partido de titular con la camiseta de Gremio de Porto Alegre. A pesar del gran nivel que mostró el exjugador de Alianza Lima, no pudo hacer mucho en la derrota 1-0 que sufrió su equipo contra Mirassol por la jornada 23 del Brasileirao.

Este resultado, que deja el elenco tricolor muy cerca de la zona de descenso, generó una serie de cuestionamientos hacia el entrenador Mano Menezes; sobre todo porque hace poco llegaron varios refuerzos para revertir este panorama.

DT de Gremio y su firme calificativo sobre Erick Noriega tras derrota

En conferencia de prensa, el extécnico de la selección de Brasil fue consultado sobre el nivel de algunos refuerzo y el tiempo que tardará su equipo en mostrar una mejora. En ese sentido, pese a la derrota, el experimentado estratega resaltó el desempeño del peruano Erick Noriega.

"La tendencia es jugar mejor. Hoy tuvimos buenas cosas, pero hablar de una derrota es como chocar contra un muro, pero lo logramos. El debut de Arthur fue positivo, al igual que la confirmación de Noriega. Seguiremos así, y en los próximos partidos podemos ofrecer algo mejor", afirmó ante los medios.

Por otra parte, Mano Menezes se refirió al trámite del compromiso y, además, remarcó que pronto lograrán ver la mejor versión de su escuadra.

"Recibimos un gol sin portero en la primera parte, que habría sido el 1-0, lo cual habría sido importante. No hemos podido presentar un nuevo Gremio porque aún no están todos los jugadores que llegaron. Creo que serán una parte importante de este nuevo Gremio que la directiva ha puesto a disposición y que la afición quiere ver. Trabajaremos para estar ahí pronto", concluyó.

¿Cuántos partidos lleva Erick Noriega en Gremio?

Erick Noriega jugó 2 partidos oficiales con Gremio: en ambos cotejos fue titular como defensa central y despertó una serie de elogios desde el vecino país.