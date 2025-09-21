HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Yoshimar Yotún fue expulsado en el Sporting Cristal vs Juan Pablo II: árbitro le sacó amarilla, pero el VAR lo llamó y mostró la roja

Apenas a los 25 minutos, el capitán de Sporting Cristal dejó a su equipo con 10 jugadores luego de una falta sobre Michel Rasmussen durante el partido que se juega en Chongoyape.

Yoshimar Yotún fue titular en el Sporting Cristal vs Juan Pablo II. Foto: captura de L1 Max
Yoshimar Yotún fue titular en el Sporting Cristal vs Juan Pablo II. Foto: captura de L1 Max

Sporting Cristal se complica ante Juan Pablo II. A los 24 minutos del partido por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025, el equipo rimense se quedó con 10 jugadores por la expulsión de su capitán, Yoshimar Yotún, luego de una falta sobre Michel Rasmussen que el árbitro inicialmente había sancionado con tarjeta amarilla, pero que luego cambió a roja tras el llamado del VAR.

El volante del club celeste perdió el balón tras el pase de su compañero Jesús Pretell, pero cuando buscó recuperarlo llegó tarde y terminó impactando en el tobillo al jugador contrario. En un primer momento, Bruno Pérez solo amonestó a 'Yoshi', pero Jordi Espinoza, encargado del videoarbitraje, lo llamó para revisar la acción, tras lo cual cambió su veredicto por expulsión.

PUEDES VER: Raúl Ruidíaz responde fuerte tras ser retirado del museo de Universitario: 'Ni sabía que estaba ahí'

lr.pe

Poco después de la roja a Yotún, el técnico Paulo Autuori movió su banquillo. Irven Ávila fue el 'sacrificado' en ataque para el ingreso del mediocampista Martín Távara, quien ocupó el lugar dejado por Yotún en el mediocampo.

¿Cómo va Sporting Cristal vs Juan Pablo II?

Al final del primer tiempo en Chongoyape, Sporting Cristal y Juan Pablo II empatan sin goles. Este resultado le sirve de poco al cuadro del Rímac en su afán de pelear por el liderato de la tabla de posiciones y quedar entre los cuatro primeros puestos del acumulado.

