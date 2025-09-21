Sporting Cristal se complica ante Juan Pablo II. A los 24 minutos del partido por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025, el equipo rimense se quedó con 10 jugadores por la expulsión de su capitán, Yoshimar Yotún, luego de una falta sobre Michel Rasmussen que el árbitro inicialmente había sancionado con tarjeta amarilla, pero que luego cambió a roja tras el llamado del VAR.

El volante del club celeste perdió el balón tras el pase de su compañero Jesús Pretell, pero cuando buscó recuperarlo llegó tarde y terminó impactando en el tobillo al jugador contrario. En un primer momento, Bruno Pérez solo amonestó a 'Yoshi', pero Jordi Espinoza, encargado del videoarbitraje, lo llamó para revisar la acción, tras lo cual cambió su veredicto por expulsión.

Poco después de la roja a Yotún, el técnico Paulo Autuori movió su banquillo. Irven Ávila fue el 'sacrificado' en ataque para el ingreso del mediocampista Martín Távara, quien ocupó el lugar dejado por Yotún en el mediocampo.

¿Cómo va Sporting Cristal vs Juan Pablo II?

Al final del primer tiempo en Chongoyape, Sporting Cristal y Juan Pablo II empatan sin goles. Este resultado le sirve de poco al cuadro del Rímac en su afán de pelear por el liderato de la tabla de posiciones y quedar entre los cuatro primeros puestos del acumulado.