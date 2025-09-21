DT de Gremio sobre Erick Noriega tras cometer 2 penales: "Solo tengo cosas buenas para hablar"

Aunque Gremio sacó un triunfazo por 3-2 en el clásico ante Inter de Porto Alegre, el peruano Erick Noriega jugó su peor partido desde que llegó al Tricolor Gaúcho. El 'Samurái' fue titular por tercera vez en su club, pero lamentablemente cometió dos penales que le permitieron al cuadro rival ponerse en ventaja.

Afortunadamente para Noriega, el cuadro dirigido por Mano Menezes pudo sobreponerse a las muchas adversidades que se le presentaron: estar dos veces abajo en el marcador, quedarse con 10 hombres y sufrir el cobro de un tercer penal en contra al último minuto. Al final del partido, el técnico sacó cara por la actuación de sus jugadores, incluido el exfutbolista de Alianza Lima.

¿Qué dijo Mano Menezes sobre Erick Noriega?

En conferencia de prensa, el DT de Gremio reclamó que el primer penal pitado a Noriega no debió ser sancionado: "La expulsión fue correcta, el último penal también estuvo bien cobrado; pero en el primero todo el mundo vio que (Noriega) dobló las piernas mucho antes del contacto. Después sí hay un pequeño toque, pero si lo revisas en cámara lenta, todo es penal. El fútbol no es así".

Menezes agregó que únicamente tenía palabras de elogio para sus pupilos al considerar que "todos hicieron un buen partido", "Solo tengo cosas buenas para hablar del equipo, de todos; Noriega está dentro del contexto. Si estamos diciendo que no fue penal, no tenemos que analizar el penal de Noriega ni de nadie. Como equipo, estamos satisfechos con todos", dijo.

Por último, se dio tiempo para un comentario irónico acerca del arbitraje. "Les pedí a los jugadores que salieran rápido del campo y se fueran al vestuario para que (el árbitro) no nos pitara otro penal", bromeó.

¿Qué pasó con Erick Noriega en Gremio vs Inter de Porto Alegre?

En su tercer partido con el Tricolor Gaúcho, Noriega fue protagonista de dos desafortunadas acciones: una discutida falta en el área sobre Alexander Bernabei y un toque de balón con la mano, todo en el primer tiempo. A pesar de ello, Mano Menezes lo dejó completar los 90 minutos y el 'Samurái' respondió en el complemento con un rechazo que inició toda la jugada para el tercer gol que le dio vuelta al marcador.