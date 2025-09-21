Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO Y EN DIRECTO juegan por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El encuentro entre íntimos y cajamarquinos está programado para disputarse este domingo 21 de septiembre desde las 8.00 p. m. (hora local) en Matute y se podrá ver por la señal de L1 MAX. También podrás seguir este y todos los partidos de hoy por la web de La República Deportes.

Alianza Lima necesita un triunfo de manera imperativa para seguir en la lucha por el Torneo Clausura. En la jornada pasada, cayeron ante Deportivo Garcilaso en Matute y perdieron una gran chance de acortar distancias con los equipos de arriba. Los de Néstor Gorosito se ubican sextos con 12 puntos, a 7 unidades del líder Cusco FC.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos?

El partido Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2025 comenzará desde las 8:00 p.m. (hora de Perú).

¿Dónde ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos?

En Perú, la transmisión del Alianza Lima vs Comerciantes Unidos estará a cargo de L1 MAX, canal que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: alineaciones posibles

El estratega argentino presentaría un equipo con alguna variantes tras las bajas de Carlos Zambrano y Renzo Garcés y previo al cotejo de vuelta contra U. de Chile.

Alianza Lima: Viscarra, Chávez, Estrada, Huamán, Cari, Aquino, Gaibor, Quevedo, Castillo, Cantero y Barcos.

Viscarra, Chávez, Estrada, Huamán, Cari, Aquino, Gaibor, Quevedo, Castillo, Cantero y Barcos. Comerciantes Unidos: Villete, Aguilar, Vílchez, Tecilla, Paico, Cárdenas, Méndez, Marina, Marchioni, Sen y Lecaros.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: convocados de Néstor Gorosito

Estos son los 20 jugadores disponibles para el duelo por el Clausura. Jesús Castillo y Paolo Guerrero quedaron fuera de la nómina.

Lista de convocados de Alianza Lima. Foto: Club Alianza Lima

¿Cómo sintonizar Alianza Lima vs Comerciantes Unidos vía L1 MAX?

Para ver el Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por la señal de L1 MAX, sintoniza los siguientes canales:

Claro TV: canal 510 HD y 10 SD

DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD

Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD

Zapping: canal 29 HD.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO por internet?

Si quieres seguir el Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por internet, ingresa a la plataforma de Liga 1 Play. En esta web, tienes que suscribirte y pagar una membresía para disfrutar todos los compromisos por streaming. No obstante, no es la única opción, ya que puedes sintonizar los compromisos en las aplicaciones DGO y Claro TV.