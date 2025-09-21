HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fútbol Peruano

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

Por la jornada 10 del Torneo Clausura, Alianza Lima recibirá a Comerciantes Unidos con el objetivo de escalar de la sexta posición en la que se encuentra. Conoce AQUÍ todos los detalles de este encuentro en Matute.

Alianza Lima viene de perder por la Liga 1 y Comerciantes llega tras ganar. Foto: composición LR
Alianza Lima viene de perder por la Liga 1 y Comerciantes llega tras ganar. Foto: composición LR

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO Y EN DIRECTO juegan por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El encuentro entre íntimos y cajamarquinos está programado para disputarse este domingo 21 de septiembre desde las 8.00 p. m. (hora local) en Matute y se podrá ver por la señal de L1 MAX. También podrás seguir este y todos los partidos de hoy por la web de La República Deportes.

Alianza Lima necesita un triunfo de manera imperativa para seguir en la lucha por el Torneo Clausura. En la jornada pasada, cayeron ante Deportivo Garcilaso en Matute y perdieron una gran chance de acortar distancias con los equipos de arriba. Los de Néstor Gorosito se ubican sextos con 12 puntos, a 7 unidades del líder Cusco FC.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Comerciantes Unidos?

El partido Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2025 comenzará desde las 8:00 p.m. (hora de Perú).

¿Dónde ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos?

En Perú, la transmisión del Alianza Lima vs Comerciantes Unidos estará a cargo de L1 MAX, canal que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: alineaciones posibles

El estratega argentino presentaría un equipo con alguna variantes tras las bajas de Carlos Zambrano y Renzo Garcés y previo al cotejo de vuelta contra U. de Chile.

  • Alianza Lima: Viscarra, Chávez, Estrada, Huamán, Cari, Aquino, Gaibor, Quevedo, Castillo, Cantero y Barcos.
  • Comerciantes Unidos: Villete, Aguilar, Vílchez, Tecilla, Paico, Cárdenas, Méndez, Marina, Marchioni, Sen y Lecaros.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: convocados de Néstor Gorosito

Estos son los 20 jugadores disponibles para el duelo por el Clausura. Jesús Castillo y Paolo Guerrero quedaron fuera de la nómina.

Lista de convocados de Alianza Lima. Foto: Club Alianza Lima

Lista de convocados de Alianza Lima. Foto: Club Alianza Lima

¿Cómo sintonizar Alianza Lima vs Comerciantes Unidos vía L1 MAX?

Para ver el Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por la señal de L1 MAX, sintoniza los siguientes canales:

  • Claro TV: canal 510 HD y 10 SD
  • DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD
  • Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD
  • Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD
  • Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD
  • Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD
  • Zapping: canal 29 HD.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO por internet?

Si quieres seguir el Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por internet, ingresa a la plataforma de Liga 1 Play. En esta web, tienes que suscribirte y pagar una membresía para disfrutar todos los compromisos por streaming. No obstante, no es la única opción, ya que puedes sintonizar los compromisos en las aplicaciones DGO y Claro TV.

Notas relacionadas
Eddie Fleischman arremete contra Carlos Zambrano por nueva expulsión ante U. de Chile y perjudicar a Alianza Lima: "Más necio no pudo ser"

Eddie Fleischman arremete contra Carlos Zambrano por nueva expulsión ante U. de Chile y perjudicar a Alianza Lima: "Más necio no pudo ser"

LEER MÁS
¡Con Gianfranco Chávez y Pedro Aquino! Alianza Lima alista inédito 11 para ganar a Comerciantes Unidos y seguir en la lucha del Clausura

¡Con Gianfranco Chávez y Pedro Aquino! Alianza Lima alista inédito 11 para ganar a Comerciantes Unidos y seguir en la lucha del Clausura

LEER MÁS
Canal confirmado Alianza Lima versus Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal confirmado Alianza Lima versus Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Álex Valera y su fuerte mensaje tras victoria de Universitario: "Primero hay que responder en la cancha y luego hablar"

Álex Valera y su fuerte mensaje tras victoria de Universitario: "Primero hay que responder en la cancha y luego hablar"

LEER MÁS
¡Con Gianfranco Chávez y Pedro Aquino! Alianza Lima alista inédito 11 para ganar a Comerciantes Unidos y seguir en la lucha del Clausura

¡Con Gianfranco Chávez y Pedro Aquino! Alianza Lima alista inédito 11 para ganar a Comerciantes Unidos y seguir en la lucha del Clausura

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: Universitario ganó y vuelve a ser el líder del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: Universitario ganó y vuelve a ser el líder del Torneo Clausura

LEER MÁS
Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

LEER MÁS
Canal confirmado Alianza Lima versus Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal confirmado Alianza Lima versus Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Universitario venció a UTC con golazo agónico de Álex Valera y vuelve a ser puntero del Torneo Clausura

Universitario venció a UTC con golazo agónico de Álex Valera y vuelve a ser puntero del Torneo Clausura

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Usuarios reportan caída de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Fútbol Peruano

Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: Cusco FC es el nuevo líder en la fecha 9 del Torneo Clausura

Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

Franco Velazco no asegura la continuidad de Jorge Fossati al mando de Universitario: Hay que esperar los resultados

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota