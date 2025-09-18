HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

¿Y la 'U'? Miguel Trauco se enamoró de Alianza Lima: la curiosa publicación previo al partido ante U de Chile por Copa Sudamericana

El lateral peruano compartió una foto luciendo la nueva indumentaria aliancista, generando especulaciones sobre su simpatía por el club, a pesar de ser hincha de Universitario de Deportes.

Miguel Trauco sorprende con cariñoso mensaje. Foto: Lr/RPP
Miguel Trauco sorprende con cariñoso mensaje. Foto: Lr/RPP

Miguel Trauco sorprendió a todos sus seguidores con una curiosa publicación en redes sociales previo al partido clave de Alianza Lima contra U de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los dirigidos por Néstor Gorosito quedaron concentrados y el experimentado defensa lateral utilizó su tiempo libre para subir una emotiva foto en su cuenta oficial de Instagram. El post no tardó en viralizarse.

No es un secreto que el futbolista de 33 años sea hincha de Universitario de Deportes, aunque sea muy profesional y trabaje para el club aliancista. Sin embargo, en redes sociales algunos usuarios creen que se terminó de enamorar de Alianza Lima por la emotiva publicación.

PUEDES VER: Reimond Manco alerta a Néstor Gorosito previo al Alianza Lima ante U de Chile por Copa Sudamericana: "No puedes cambiar a un equipo"

lr.pe

¿Qué publicó Miguel Trauco previo al partido ante U de Chile por Copa Sudamericana?

El lateral peruano sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen en la que luce la nueva indumentaria del equipo, en tonos morado y azul, algo inusual para él, dado su fervor por Universitario. Sin embargo, lo que realmente captó la atención fue el uso de un emoji de 'enamorado' en su publicación, lo que sugiere que está entusiasmado con el nuevo diseño del club. Por este motivo, algunos creen que el zurdo se enganchó de verdad con Alianza Lima.

Trauco lució con la tradicional camiseta 'blanquimorada'. Captura: Instagram

Trauco lució con la tradicional camiseta 'blanquimorada'. Captura: Instagram

PUEDES VER: Alianza Lima y el impactante dato ante U de Chile por Copa Sudamericana: es el tercer equipo más longevo del torneo

lr.pe

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile?

En territorio peruano, el partido entre Alianza Lima y la U. de Chile empezará a las 7.30 p. m. Si estás en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (viernes 18).

PUEDES VER: Alianza Lima y la última vez que derrotó a un equipo chileno en Matute: más de 20 años y un inolvidable gol de Jefferson Farfán

lr.pe

Alineaciones probables de Alianza Lima vs U. de Chile

Estos son los posibles equipos titulares de Alianza Lima y U. de Chile para el partido de Copa Sudamericana.

  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Sergio Peña; Eryc Castillo, Hernán Barcos y Kevin Quevedo.
  • U de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda; Lucas Assadi, Nicolás Guerra.
