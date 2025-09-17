HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Alineaciones Alianza Lima versus U. de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Néstor Gorosito prepara once de gala para enfrentar a la Universidad de Chile por los cuartos de final de ida por Copa Sudamericana 2025. Paolo Guerrero será la principal ausencia del equipo debido a una lesión.

Alianza Lima alista once titular para derrotar a U de Chile por Sudamericana. Foto: ESPN
Alianza Lima alista once titular para derrotar a U de Chile por Sudamericana. Foto: ESPN

Alianza Lima quedó listo para disputar decisivo partido ante U de Chile, en 'Matute', por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Néstor Gorosito prepara un once titular de gala, ya que no derrotan a un equipo chileno en condición de local desde hace 21 años. Los aliancistas llegan con algunas dudas, tras perder 4-3 ante Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura. Sin embargo, las buenas actuaciones a nivel internacional ilusionan a los hinchas.

Los aliancistas quieren revancha por la polémica eliminación ante 'U' de Chile por la Copa Libertadores 2010. Por otro lado, el balance de los últimos 22 encuentros revela que el equipo dirigido por Pipo Gorosito ha logrado 5 victorias, ha empatado en 6 ocasiones y ha sufrido 7 derrotas.

PUEDES VER: Felipe Chávez anotó gol olímpico con Bayern Múnich ante Chelsea por la UEFA Youth League: el peruano marcó doblete

lr.pe

¿Cuál es la posible alineación entre Alianza Lima y U de Chile por Copa Sudamericana?

Pedro Aquino se presenta como una sorpresa en la alineación, dado que se pensaba que Alessandro Burlamaqui sería el elegido para el duelo ante la Universidad de Chile. La posición del '5' es la única duda de Néstor Gorosito en su mente, ya que los demás jugadores están definidos.

  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Zambrano, Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Aquino, Sergio Peña; Eryc Castillo, Barcos y Quevedo.
  • U de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda; Lucas Assadi, Nicolás Guerra.

PUEDES VER: Alianza Lima va por la histórica revancha: ¿cómo llega U de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

lr.pe

¿Paolo Guerrero jugará ante U de Chile?

De acuerdo con la información del periodista José Valera, a pesar de que Guerrero sí logró entrenar con el equipo, se retiró de Matute sin la indumentaria de Alianza Lima. "Paolo Guerrero, según información preliminar, tendría una sobrecarga muscular. En la mañana no se le observó salir con la delegación a Matute, pero sí entrenó, aunque se retiró del estadio sin la ropa del club. No estará en el partido Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana", escribió el comunicador en sus redes sociales.

PUEDES VER: Alianza Lima y la última vez que derrotó a un equipo chileno en Matute: más de 20 años y un inolvidable gol de Jefferson Farfán

lr.pe

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs U. de Chile por la ida y en qué canal ver?

El primer cotejo por los cuartos de final de la Conmebol Sudamericana se jugará el jueves 18 de septiembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora chilena) y será transmitido por la señal de ESPN, en todo Sudamérica. El escenario de este duelo será el Estadio Alejandro Villanueva (Matute).

