Boluarte viajará a EE. UU. el mismo día de la marcha contra su Gobierno
Reimond Manco alerta a Néstor Gorosito previo al Alianza Lima ante U de Chile por Copa Sudamericana: "No puedes cambiar a un equipo"

Manco destacó la importancia de mantener a jugadores con experiencia en estos partidos decisivos, incluso tras la reciente derrota ante Deportivo Garcilaso. Los aliancistas buscan revancha por la eliminación de 2010.

Reimond Manco calienta la previa del Alianza Lima vs U de Chile. Foto: Lr/Denganche
Reimond Manco calienta la previa del Alianza Lima vs U de Chile. Foto: Lr/Denganche

Reimond Manco calienta la previa del partido entre Alianza Lima ante U de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El exfutbolista analizó el once titular de Néstor Gorosito para el vital encuentro. Además, encendió las alarmas en La Victoria con fuerte declaración contra el entrenador aliancista. El once titular tendrá la sensible de Paolo Guerrero y tendrán que mejorar la zona defensiva para conseguir un triunfo en el partido de ida.

Los aliancistas quieren revancha por la polémica eliminación ante 'U' de Chile por la Copa Libertadores 2010, ya que dejaron puntos valiosos en el Torneo Clausura. El balance de los últimos 22 encuentros revela que el equipo dirigido por Pipo Gorosito ha logrado 5 victorias, ha empatado en 6 ocasiones y ha sufrido 7 derrotas.

PUEDES VER: Alianza Lima y la última vez que derrotó a un equipo chileno en Matute: más de 20 años y un inolvidable gol de Jefferson Farfán

lr.pe

¿Qué dijo Reimond Manco previo al partido Alianza Lima vs U de Chile por Copa Sudamericana?

El actual comentarista de 'Línea de 5' reveló la clave para ganar el partido de ida. "En este tipo de partidos, la jerarquía se impone. No puedes cambiar a un equipo simplemente porque perdió un partido. Si tengo jugadores con la espalda para sostener la presión en partidos de copa internacional, los tengo que mantener", enfatizó Reimond Manco en el popular programa deportivo. Es importante destacar que Alianza Lima viene de caer 4-3 con un once titular lleno de variantes ante Deportivo Garcilaso.

PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima versus U. de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

lr.pe

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana?

El primer partido de cuartos de final de la Conmebol Sudamericana se jugará el jueves 18 de septiembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora chilena) en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute). La revancha será una semana más tarde, jueves 25 de setiembre, en el mismo horario.

PUEDES VER: Alianza Lima va por la histórica revancha: ¿cómo llega U de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

lr.pe

Precios de entradas Alianza Lima vs U. de Chile

A continuación, conoce el precio de las entradas para el encuentro de ida entre Alianza Lima vs U. de Chile por la Copa Sudamericana 2025:

  • Sur: S/. 59.90 soles
  • Norte: S/. 59.90 soles
  • Oriente Conadis: S/. 85.90 soles
  • Oriente: S/. 169.90 soles
  • Occidente Lateral (silla de ruedas): S/. 169.90 soles
  • Occidente Lateral: S/. 249.90 soles
  • Occidente Central: S/. 309.90 soles
