Alianza Lima y el impactante dato ante U de Chile por Copa Sudamericana: es el tercer equipo más longevo del torneo
Con un plantel que promedia 28 años, Alianza Lima es el tercer equipo más longevo del torneo. Destacan Paolo Guerrero y Hernán Barcos, ambos con 41 años, aportando su experiencia en este crucial encuentro.
- Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: horario y canal para ver el debut de la Blanquirroja en el Sudamericano de Vóley sub-17
- Brasil vs Colombia EN VIVO HOY: horario y canal para ver la fecha 1 del Sudamericano de Vóley sub-17
Llegó la hora de la verdad. Alianza Lima va por la histórica revancha ante U de Chile,15 años después, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo de Néstor Gorosito se mantiene imparable e incluso con un impactante dato en el segundo torneo más importante del continente. El excampeón de la Liga 1 parte ligeramente como favorito por su buen momento a nivel continental, aunque anda irregular en el Torneo Clausura, podría recuperar su mejor versión en la noche copera de 'Matute'.
Alianza Lima tiene la gran oportunidad de acceder a las semifinales del certamen sudamericano. La plantilla blanquiazul, liderada por Paolo Guerrero y Hernán Barcos, arroja una sorprendente estadística en la Copa Sudamericana. Solamente es superado por Fluminense y Bolívar.
PUEDES VER: Felipe Chávez anotó gol olímpico con Bayern Múnich ante Chelsea por la UEFA Youth League: el peruano marcó doblete
Alianza Lima es el tercer equipo más longevo de la Copa Sudamericana 2025
El cuadro peruano es el tercer equipo con más edad en todo el campeonato. Los aliancistas destacan por tener uno de los planteles más veteranos en la competición internacional, con una edad promedio de 28 años. Este dato los posiciona apenas por detrás del Fluminense de Río de Janeiro, que presenta una media de 28,9 años, y del Bolívar de La Paz, que alcanza los 28,4 años. Esta experiencia acumulada podría ser un factor clave (positivo o negativo)
En la plantilla actual se encuentran 14 jugadores que han alcanzado la treintena. En la cúspide de esta lista, destacan los dos delanteros más veteranos de la competencia: Paolo Guerrero y Hernán Barcos, ambos con 41 años. El 'Pirata', capitán y figura emblemática de los Blanquiazules, ha anotado 13 goles en la presente temporada, abarcando todos los torneos. Asimismo, defensor central Carlos Zambrano jugará ante U de Chile con 36 años encima.
PUEDES VER: Reimond Manco alerta a Néstor Gorosito previo al Alianza Lima ante U de Chile por Copa Sudamericana: "No puedes cambiar a un equipo"
¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile?
En territorio peruano, el partido entre Alianza Lima y la U. de Chile empezará a las 7.30 p. m. Si estás en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 6.30 p. m.
- Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
- España: 2.30 a. m. (viernes 18).
Alineaciones probables de Alianza Lima vs U. de Chile
Estos son los posibles equipos titulares de Alianza Lima y U. de Chile para el partido de Copa Sudamericana.
- Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Sergio Peña; Eryc Castillo, Hernán Barcos y Kevin Quevedo.
- U de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda; Lucas Assadi, Nicolás Guerra.