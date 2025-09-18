HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Mira Sin Guion con Rosa María Palacios
EN VIVO | Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     
Deportes

Alianza Lima y el impactante dato ante U de Chile por Copa Sudamericana: es el tercer equipo más longevo del torneo

Con un plantel que promedia 28 años, Alianza Lima es el tercer equipo más longevo del torneo. Destacan Paolo Guerrero y Hernán Barcos, ambos con 41 años, aportando su experiencia en este crucial encuentro.

Alianza Lima y el sorprendente dato previo a los cuartos de Sudamericana. Foto: Lr/ESPN
Alianza Lima y el sorprendente dato previo a los cuartos de Sudamericana. Foto: Lr/ESPN

Llegó la hora de la verdad. Alianza Lima va por la histórica revancha ante U de Chile,15 años después, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo de Néstor Gorosito se mantiene imparable e incluso con un impactante dato en el segundo torneo más importante del continente. El excampeón de la Liga 1 parte ligeramente como favorito por su buen momento a nivel continental, aunque anda irregular en el Torneo Clausura, podría recuperar su mejor versión en la noche copera de 'Matute'.

Alianza Lima tiene la gran oportunidad de acceder a las semifinales del certamen sudamericano. La plantilla blanquiazul, liderada por Paolo Guerrero y Hernán Barcos, arroja una sorprendente estadística en la Copa Sudamericana. Solamente es superado por Fluminense y Bolívar.

PUEDES VER: Felipe Chávez anotó gol olímpico con Bayern Múnich ante Chelsea por la UEFA Youth League: el peruano marcó doblete

lr.pe

Alianza Lima es el tercer equipo más longevo de la Copa Sudamericana 2025

El cuadro peruano es el tercer equipo con más edad en todo el campeonato. Los aliancistas destacan por tener uno de los planteles más veteranos en la competición internacional, con una edad promedio de 28 años. Este dato los posiciona apenas por detrás del Fluminense de Río de Janeiro, que presenta una media de 28,9 años, y del Bolívar de La Paz, que alcanza los 28,4 años. Esta experiencia acumulada podría ser un factor clave (positivo o negativo)

En la plantilla actual se encuentran 14 jugadores que han alcanzado la treintena. En la cúspide de esta lista, destacan los dos delanteros más veteranos de la competencia: Paolo Guerrero y Hernán Barcos, ambos con 41 años. El 'Pirata', capitán y figura emblemática de los Blanquiazules, ha anotado 13 goles en la presente temporada, abarcando todos los torneos. Asimismo, defensor central Carlos Zambrano jugará ante U de Chile con 36 años encima.

PUEDES VER: Reimond Manco alerta a Néstor Gorosito previo al Alianza Lima ante U de Chile por Copa Sudamericana: "No puedes cambiar a un equipo"

lr.pe

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile?

En territorio peruano, el partido entre Alianza Lima y la U. de Chile empezará a las 7.30 p. m. Si estás en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (viernes 18).

Alineaciones probables de Alianza Lima vs U. de Chile

Estos son los posibles equipos titulares de Alianza Lima y U. de Chile para el partido de Copa Sudamericana.

  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Sergio Peña; Eryc Castillo, Hernán Barcos y Kevin Quevedo.
  • U de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda; Lucas Assadi, Nicolás Guerra.

Notas relacionadas
¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY por la Copa Sudamericana 2025?

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY por la Copa Sudamericana 2025?

LEER MÁS
Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

LEER MÁS
Pablo Sabbag, exdelantero de Alianza Lima, la 'rompe' en Corea del Sur: fue vendido en exorbitante monto y ahora canta K-Pop

Pablo Sabbag, exdelantero de Alianza Lima, la 'rompe' en Corea del Sur: fue vendido en exorbitante monto y ahora canta K-Pop

LEER MÁS
Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

LEER MÁS
Precio de entradas de Alianza Lima - U. de Chile: dónde comprar los boletos para el partido en Matute por la Copa Sudamericana 2025

Precio de entradas de Alianza Lima - U. de Chile: dónde comprar los boletos para el partido en Matute por la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Manuel Barreto se perfila como el DT de Perú para amistosos de fin de año: "Muchísimas chances"

Manuel Barreto se perfila como el DT de Perú para amistosos de fin de año: "Muchísimas chances"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario 'contraataca' a Alianza Lima y formalizó reclamo a CD-FPF por gestos de Sergio Peña: "Acto obsceno"

Universitario 'contraataca' a Alianza Lima y formalizó reclamo a CD-FPF por gestos de Sergio Peña: "Acto obsceno"

LEER MÁS
¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY y en qué canal ver por la Copa Sudamericana 2025?

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY y en qué canal ver por la Copa Sudamericana 2025?

LEER MÁS
Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

LEER MÁS
Reimond Manco alerta a Néstor Gorosito previo al Alianza Lima ante U de Chile por Copa Sudamericana: "No puedes cambiar a un equipo"

Reimond Manco alerta a Néstor Gorosito previo al Alianza Lima ante U de Chile por Copa Sudamericana: "No puedes cambiar a un equipo"

LEER MÁS
Alineaciones Alianza Lima versus U. de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alineaciones Alianza Lima versus U. de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Precio de entradas de Alianza Lima - U. de Chile: dónde comprar los boletos para el partido en Matute por la Copa Sudamericana 2025

Precio de entradas de Alianza Lima - U. de Chile: dónde comprar los boletos para el partido en Matute por la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sporting Cristal se salvó de milagro: delantero de Alianza Atlético mandó la pelota 2 veces al palo tras rematar sin arquero

Alianza Lima y la última vez que derrotó a un equipo chileno en Matute: más de 20 años y un inolvidable gol de Jefferson Farfán

Eduardo Arana ante la Comisión de Justicia confirma que recomendó a Juan Santiváñez como ministro de Justicia

Deportes

Sporting Cristal se salvó de milagro: delantero de Alianza Atlético mandó la pelota 2 veces al palo tras rematar sin arquero

Alianza Lima y la última vez que derrotó a un equipo chileno en Matute: más de 20 años y un inolvidable gol de Jefferson Farfán

Atlético de Madrid vs. Liverpool hoy EN VIVO por la Champions League: transmisión online por la Liga de Campeones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana ante la Comisión de Justicia confirma que recomendó a Juan Santiváñez como ministro de Justicia

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota