Deportes

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY por la Copa Sudamericana 2025?

Por la ida de los cuartos de final, Alianza Lima y la U. de Chile se enfrentan en Matute. El partido se jugará únicamente con hinchada del club local.

Alianza Lima y la U. de Chile nunca habían jugado entre sí por Copa Sudamericana. Foto: composición de Omar Neyra/GLR
Alianza Lima y la U. de Chile nunca habían jugado entre sí por Copa Sudamericana. Foto: composición de Omar Neyra/GLR

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO juegan este jueves 18 de septiembre, a partir de las 7.30 p. m. y 8.30 p. m. (hora chilena), por la ida de los cuartos de final en la Copa Sudamericana 2025. El partido se disputará en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido por el canal ESPN. Para que no te pierdas el minuto a minuto gratis por internet, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: juegan por la Copa Sudamericana 2025

06:50
18/9/2025

Alianza Lima vs U. de Chile se jugará solo con hinchada local

Debido a una sanción que la Conmebol le impuso a raíz de los hechos de violencia ocurridos en la llave contra Independiente por la fase previa, el equipo chileno no podrá contar con la presencia de sus hinchas en este partido.

06:00
18/9/2025

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile?

El partido de hoy empezará a partir de las 7.30 p. m. en Perú (8.30 p. m. en horario chileno).

05:10
18/9/2025

Bienvenidos a la previa de Alianza Lima vs U. de Chile

Buenos días a todos los lectores de La República Deportes. Este miércoles 17 de septiembre se juega el esperado partido entre Alianza Lima y la U. de Chile, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. AQUÍ podrás seguir la cobertura más completa de la previa y el minuto a minuto.

La tan esperada revancha ya está aquí. Más de 15 años después de la polémica llave que jugaron por Copa Libertadores, Alianza Lima y la U. de Chile vuelven a cruzarse, esta vez por otro certamen Conmebol, en un partido que tuvo mucho suspenso en la previa.

PUEDES VER: Alianza Lima va por la histórica revancha: ¿cómo llega U de Chile a los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

lr.pe

Los íntimos, de presente irregular en la Liga 1, muestran una solvencia envidiable en Copa Sudamericana: tres victorias y un empate hasta ahora, incluidos los dos triunfos de la llave sobre la Universidad Católica de Ecuador en octavos. Para este cotejo, tendrán que sobreponerse a la sensible baja de Paolo Guerrero, quien quedó fuera por una recaída en su lesión.

Los azules, por su parte, ganaron dos partidos, perdieron otro y se llevaron una victoria en escritorio luego de los desmanes producidos en el juego de vuelta ante Independiente de Avellaneda, del que la Conmebol los libró de responsabilidad al otorgarles la clasificación, aunque a costa de jugar con público varios partidos.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile?

En territorio peruano, el partido entre Alianza Lima y la U. de Chile empezará a las 7.30 p. m. Si estás en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (viernes 18).

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs U. de Chile?

En Sudamérica, la cadena ESPN tendrá a su cargo la transmisión del Alianza Lima vs U. de Chile a través de su canal principal y la señal secundaria.

  • Argentina: ESPN 2
  • Bolivia: ESPN
  • Brasil: Paramount+
  • Chile: ESPN
  • Colombia: ESPN 2
  • Costa Rica: ESPN 4
  • Ecuador: ESPN 2
  • México: Disney Plus
  • Paraguay: ESPN
  • Perú: ESPN
  • Uruguay: ESPN
  • Venezuela: ESPN 2
  • Estados Unidos: beIN Sports Ñ, Fubo.

PUEDES VER: Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: 'Son decisiones del profesor'

lr.pe

Alineaciones probables de Alianza Lima vs U. de Chile

Estos son los posibles equipos titulares de Alianza Lima y U. de Chile para el partido de Copa Sudamericana.

  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Sergio Peña; Eryc Castillo, Hernán Barcos y Kevin Quevedo.
  • U de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda; Lucas Assadi, Nicolás Guerra.

Pronóstico de Alianza Lima vs U. de Chile

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para el Alianza Lima vs U. de Chile.

  • Betsson: gana Alianza (2,38), empate (2,92), gana U. de Chile (3,15)
  • Betano: gana Alianza (2,45), empate (3,20), gana U. de Chile (3,30)
  • Bet365: gana Alianza (2,30), empate (2,80), gana U. de Chile (3,10)
  • 1XBet: gana Alianza (2,36), empate (3,15), gana U. de Chile (3,22)
  • Coolbet: gana Alianza (2,40), empate (3,10), gana U. de Chile (3,32)
  • Doradobet: gana Alianza (2,40), empate (3,00), gana U. de Chile (3,40). 

¿Cómo ver Alianza Lima vs U. de Chile por internet?

Si no quieres perderte este Alianza Lima vs U. de Chile en línea, puedes ingresar a la plataforma Disney Plus, la cual incluye en su catálogo este partido de Copa Sudamericana, así como todo el contenido deportivo del canal ESPN.

