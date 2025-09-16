Este video de policía que atropella a supuesto manifestante, no es de la protesta contra reforma de la AFP 2025

LO FALSO:

Policía atropella a civiles que se movilizaban a protestar contra la reforma de la AFP en el Centro de Lima.

LO IMPORTANTE:

El video muestra el incidente de un patrullero policial que atropella a un hincha de Alianza Lima que estaba de camino al estadio Matute.

En el contexto de la protesta contra la nueva normativa reforma de la AFP, impulsada por las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular, que limita los derechos de jubilación para los ciudadanos; se ha viralizado por redes sociales un video que muestra a un patrullero de la Policía Nacional del Perú (PNP) supuestamente atropellando a un manifestante en el Centro de Lima. No obstante, esta afirmación es falsa.

La noticia falsa fue rebotada por distintos usuarios y medios de comunicación, que afirman que el video corresponde a las manifestaciones en contra de la nueva reforma de pensiones del sistema AFP. "En el Centro de Lima, miles de ciudadanos salieron a marchar contra la ley de AFP y un vehículo de la Policía Nacional atropelló a una persona durante las protestas que se realizaron ayer en la capital", se lee en la descripción de los posteos tendenciosos.

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el bulo con mayor alcance se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 107.000 visualizaciones, 277 reacciones, 50 comentarios y fue 399 veces compartido por otras plataformas.

Policía atropelló a un hincha de Alianza Lima camino al Matute

Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes, encontramos que este hecho ocurrió el 13 de septiembre de 2025, y corresponde a la movilización de hinchas de Alianza Lima al estadio Matute. Ese día se celebró el partido de dicho equipo de fútbol contra el Deportivo Garcilaso.

Según lo indicado por varios creadores de contenido de Alianza Lima, así como agrupaciones de hinchadas, el video muestra el accidente presuntamente incitado por el oficial, quien atropella, con una camioneta de servicio, a uno de los hinchas del equipo blanquiazul. No hay información sobre el afectado.

El partido librado entre el Deportivo Garcilaso versus Alianza Lima, terminó en la derrota de la blanquiazul en el Matute por goleada de un 4 a 3, en la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Conclusión

El video muestra un incidente de un patrullero de la policía atropellando a un hincha de Alianza Lima que iba de camino a Matute por el partido contra el Deportivo Garcilaso el 13 de septiembre, no de la marcha en contra de la reforma de la AFP. Figuras públicas de las hinchadas de los Íntimos y las propias agrupaciones de fanáticos del equipo de fútbol denunciaron el hecho por redes sociales. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

