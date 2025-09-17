HOYSuscripcion LR Focus

Retiro AFP: Comisión de Economía aprueba octava liberación de fondos de hasta 4 UIT
Deportes

Alianza Lima y la última vez que derrotó a un equipo chileno en Matute: más de 20 años y un inolvidable gol de Jefferson Farfán

El cuadro aliancista se alista para recibir a Universidad de Chile en un partido de pronóstico reservado, ya que deberán romper las negativas estadísticas ante clubes chilenos. La última vez que ganaron fue con un golazo de Farfán hace 21 años.

Alianza Lima y la última vez que ganaron de local ante clubes chilenos. Foto: Lr/América TV
Alianza Lima y la última vez que ganaron de local ante clubes chilenos. Foto: Lr/América TV

Alianza Lima buscará romper las estadísticas negativas que ostenta ante clubes chilenos, en condición de local, cuando choque ante 'U' de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo de Néstor Gorosito parte ligeramente como favorito por sus grandes actuaciones internacionales ante Boca Juniors y Gremio de Porto Alegre. Sin embargo, un alarmante historial pone contra las cuerdas al excampeón de la Liga 1.

Los aliancistas quieren revancha por la polémica eliminación ante 'U' de Chile por la Copa Libertadores 2010, ya que dejaron puntos valiosos en el Torneo Clausura. El balance de los últimos 22 encuentros revela que el equipo dirigido por Pipo Gorosito ha logrado 5 victorias, ha empatado en 6 ocasiones y ha sufrido 7 derrotas.

¿Cuándo fue la última vez que Alianza Lima derrotó a un equipo chileno en Matute?

El último triunfo de Alianza Lima ante un equipo chileno se remonta a 2004, cuando los “íntimos” se impusieron 2-0 a Cobreloa en un partido correspondiente a la Copa Libertadores. En esa ocasión, Jefferson Farfán fue el encargado de marcar ambos goles, superando en dos oportunidades al arquero Nelson Tapia. En el mismo año, el equipo peruano volvió a vencer a los loínos, esta vez en Calama, con un marcador de 1-0. Cabe destacar que Leao Butrón atajó un penal clave en la serie y todos los futbolistas de ese cotejo ya han colgado las botas.

El más reciente enfrentamiento entre peruanos y chilenos se llevó a cabo este año, cuando se midieron contra Deportes Iquique. El encuentro finalizó con un empate 1-1. No obstante, el resultado de la primera vuelta, en el que el equipo peruano se impuso 2-1 en el estadio Tierra de Campeones, fue determinante para garantizar su avance a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana?

El primer partido de cuartos de final de la Conmebol Sudamericana se jugará el jueves 18 de septiembre desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora chilena) en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute). La revancha será una semana más tarde, jueves 25 de setiembre, en el mismo horario.

Precios de entradas Alianza Lima vs U. de Chile

A continuación, conoce el precio de las entradas para el encuentro de ida entre Alianza Lima vs U. de Chile por la Copa Sudamericana 2025:

  • Sur: S/. 59.90 soles
  • Norte: S/. 59.90 soles
  • Oriente Conadis: S/. 85.90 soles
  • Oriente: S/. 169.90 soles
  • Occidente Lateral (silla de ruedas): S/. 169.90 soles
  • Occidente Lateral: S/. 249.90 soles
  • Occidente Central: S/. 309.90 soles
