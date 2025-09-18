El pasado domingo 14 de septiembre, Carlos Zambrano, suspendido por dos encuentros tras una denuncia presentada por Universitario luego del clásico, se manifestó respecto a la sanción que le impuso la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol. El zaguero de Alianza Lima, expresó duras críticas hacia los árbitros y acusó a la 'U' de exagerar en sus quejas. Para el 'Káiser', este tipo de situaciones afectan negativamente al fútbol y deberían detenerse. En una reciente entrevista, Jairo Concha fue consultado por estas palabras de su excompañero en el cuadro blanquiazul.

El volante de Universitario, que viene de anotar un gol clave en la reciente victoria ante Melgar, aseguró que prefiere evitar meterse en estas polémicas. Eso sí, confesó que las declaraciones, algo que el 'León' puede decir, pues es lo que piensa, no generó nada al plantel crema.

Jairo Concha se pronuncia tras recientes declaraciones de Carlos Zambrano

"No vi la entrevista, pero leí un poco (lo que dijo Carlos Zambrano). Es algo que lo que no me meto. Esos dimes y diretes no están para mí. Él dijo lo que pensaba, pero está bien, cada quien puede decir lo que piensa. No me generó nada sinceramente ni a mí ni a mis compañeros", sostuvo en una entrevista para GOLPERU.

De esta forma, el bicampeón con Alianza Lima y también con Universitario se unió al grupo de jugares, como Aldo Corzo, Martín Pérez Guedes y Jesús Castillo, quienes se refirieron a las palabras de Zambrano tras ser consultados post victoria en Arequipa ante el Dominó.

¿Cómo le va a Jairo Concha en el Torneo Clausura 2025?

Hasta el momento, el futbolista de 26 años ha estado presente en los 7 partidos que Universitario ha jugado en el Clausura. Concha registra 2 goles y 2 asistencias.