Durante la transmisión del programa 'Enfocados', conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, se tuvo como invitado a Sergio Peña, jugador de Alianza Lima, quien respondió diversas preguntas. En la conversación fue consultado sobre su compañero en el club blanquiazul, Miguel Trauco, quien fue cuestionado tras su fichaje por el equipo debido a su hinchaje por Universitario de Deportes.

El 'Genio' ya lleva más de ocho meses en el club, por lo que Peña reveló que Trauco se siente bien en el equipo íntimo durante este tiempo. Además, señaló que está conforme con el trato del DT Néstor Gorosito y con todo lo que la institución hizo para incorporarlo.

Sergio Peña revela si Miguel Trauco jugaría por Universitario

Durante la conversación, el volante comentó que ha hablado con Trauco y que le agrada el trato que ha recibido en el club de La Victoria.

"Yo he hablado con Miguel Trauco y es lo mismo, él salta por el trato que ha tenido en el club, porque le gusta el trato que le han dado y lo que hicieron para traerlo. También por el tema del profe Néstor Gorosito. Nosotros somos jugadores de selección y el trato que ha dado el profe ha sido increíble. Siento que Miguel no iría al otro lado, ya no. Si lo llaman del otro lado no va, estoy seguro", explicó el jugador íntimo.

Peña espera salir campeón con Alianza Lima

En otro momento de la conversación, Peña resaltó que espera poder coronarse como campeón a fin de año en el Torneo Clausura de la Liga 1. "Yo siento como jugador que vamos a salir campeones", señaló el jugador.

Datos de Sergio Peña en esta temporada

En lo que va de la temporada, el jugador ha disputado 7 encuentros oficiales, sumando 509 minutos en el campo. En la Copa Sudamericana participó en 4 partidos, donde aportó 2 asistencias, mientras que en la Liga 1 Clausura jugó 3 compromisos, en los que convirtió 1 gol en 216 minutos. Estos números reflejan su capacidad de generar opciones tanto en la creación de juego como en la definición.