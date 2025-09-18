HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami
Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     
Alianza vs U. de Chile EN VIVO HOY: ¿qué canal transmitirá el partido?
Alianza vs U. de Chile EN VIVO HOY: ¿qué canal transmitirá el partido?     Alianza vs U. de Chile EN VIVO HOY: ¿qué canal transmitirá el partido?     Alianza vs U. de Chile EN VIVO HOY: ¿qué canal transmitirá el partido?     
Deportes

Prensa chilena se quejó de que hinchas de Alianza Lima no dejaron dormir a jugadores de la U. de Chile

Alianza Lima se prepara para el partido crucial contra Universidad de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Sin embargo, la prensa chilena acusó a los aliancistas de jugar sucio al impedir que el 'Romántico Viajero' duerma bien.

Prensa de Chile acusó a los hinchas aliancistas por no dejar dormir a los jugadores. Foto: Lr/DirecTV Sports
Prensa de Chile acusó a los hinchas aliancistas por no dejar dormir a los jugadores. Foto: Lr/DirecTV Sports

Alianza Lima quedó lista para enfrentar a Universidad de Chile, en La Victoria, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo visitante llegó ayer a la capital para concentrar para el crucial encuentro copero, pero en la noche se llevaron una gran sorpresa. La prensa chilena reveló que los hinchas aliancistas hicieron de todo para que la plantilla no duerma tranquila.

El subcampeón de la Liga 1 quiere apagar las dudas, ya que no le ganan a un equipo chileno en condición de local desde la temporada 2004 y vienen de perder 4-3 ante Deportivo Garcilaso por la octava fecha del Torneo Clausura. No podrán contar con Paolo Guerrero.

PUEDES VER: Diego Rebagliati señaló postura de Alianza Lima sobre pelear Liga 1 o Copa Sudamericana: "Mi sensación es que al interior..."

lr.pe

¿Por qué la prensa chilena se quejó de los hinchas de Alianza Lima?

Periodistas de DirecTv Sports Chile sorprendieron al revelar que algunos seguidores de Alianza Lima reventaron, durante la noche, Fuegos Artificiales en los exteriores del Hotel Swissotel. Una práctica muy conocida desde hace décadas en el mundo para perjudicar a los rivales.

"Universidad de Chile jugará esta noche ante Alianza Lima por los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana y los hinchas blanquiazules se encargaron de que no tengan un buen descanso", postearon en la cuenta de Instagram de la prestigiosa cadena deportiva.

PUEDES VER: Wilmer Aguirre calienta el Alianza Lima ante U de Chile por Copa Sudamericana: "Nos robaron, nos metieron la mano"

lr.pe

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs U. de Chile?

En territorio peruano, el partido entre Alianza Lima y la U. de Chile empezará a las 7.30 p. m. Si estás en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (viernes 18).

PUEDES VER: Wilmer Aguirre calienta el Alianza Lima ante U de Chile por Copa Sudamericana: "Nos robaron, nos metieron la mano"

lr.pe

Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile

Estos son los posibles equipos titulares de Alianza Lima y U. de Chile para el partido de Copa Sudamericana.

  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Sergio Peña; Eryc Castillo, Hernán Barcos y Kevin Quevedo.
  • U de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda; Lucas Assadi, Nicolás Guerra.


Notas relacionadas
Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
¿Y la 'U'? Miguel Trauco se enamoró de Alianza Lima: la curiosa publicación previo al partido ante U de Chile por Copa Sudamericana

¿Y la 'U'? Miguel Trauco se enamoró de Alianza Lima: la curiosa publicación previo al partido ante U de Chile por Copa Sudamericana

LEER MÁS
Reimond Manco alerta a Néstor Gorosito previo al Alianza Lima ante U de Chile por Copa Sudamericana: "No puedes cambiar a un equipo"

Reimond Manco alerta a Néstor Gorosito previo al Alianza Lima ante U de Chile por Copa Sudamericana: "No puedes cambiar a un equipo"

LEER MÁS
Perú bajó más puestos tras debacle en Eliminatorias: la nueva posición en ranking FIFA

Perú bajó más puestos tras debacle en Eliminatorias: la nueva posición en ranking FIFA

LEER MÁS
Precio de entradas de Alianza Lima - U. de Chile: dónde comprar los boletos para el partido en Matute por la Copa Sudamericana 2025

Precio de entradas de Alianza Lima - U. de Chile: dónde comprar los boletos para el partido en Matute por la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Manuel Barreto se perfila como el DT de Perú para amistosos de fin de año: "Muchísimas chances"

Manuel Barreto se perfila como el DT de Perú para amistosos de fin de año: "Muchísimas chances"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
¿Dónde ver Perú vs Chile EN VIVO y a qué hora juegan por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17?

¿Dónde ver Perú vs Chile EN VIVO y a qué hora juegan por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17?

LEER MÁS
Christian Cueva fue suspendido y recibió multa económica tras gresca en goleada de Barcelona SC a Emelec: "Por conducta violenta"

Christian Cueva fue suspendido y recibió multa económica tras gresca en goleada de Barcelona SC a Emelec: "Por conducta violenta"

LEER MÁS
Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

LEER MÁS
Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Barcelona vs Newcastle United HOY EN VIVO: minuto a minuto del partido por Champions League

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Deportes

Barcelona vs Newcastle United HOY EN VIVO: minuto a minuto del partido por Champions League

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota