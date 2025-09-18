Prensa de Chile acusó a los hinchas aliancistas por no dejar dormir a los jugadores. Foto: Lr/DirecTV Sports

Prensa de Chile acusó a los hinchas aliancistas por no dejar dormir a los jugadores. Foto: Lr/DirecTV Sports

Alianza Lima quedó lista para enfrentar a Universidad de Chile, en La Victoria, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo visitante llegó ayer a la capital para concentrar para el crucial encuentro copero, pero en la noche se llevaron una gran sorpresa. La prensa chilena reveló que los hinchas aliancistas hicieron de todo para que la plantilla no duerma tranquila.

El subcampeón de la Liga 1 quiere apagar las dudas, ya que no le ganan a un equipo chileno en condición de local desde la temporada 2004 y vienen de perder 4-3 ante Deportivo Garcilaso por la octava fecha del Torneo Clausura. No podrán contar con Paolo Guerrero.

¿Por qué la prensa chilena se quejó de los hinchas de Alianza Lima?

Periodistas de DirecTv Sports Chile sorprendieron al revelar que algunos seguidores de Alianza Lima reventaron, durante la noche, Fuegos Artificiales en los exteriores del Hotel Swissotel. Una práctica muy conocida desde hace décadas en el mundo para perjudicar a los rivales.

"Universidad de Chile jugará esta noche ante Alianza Lima por los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana y los hinchas blanquiazules se encargaron de que no tengan un buen descanso", postearon en la cuenta de Instagram de la prestigiosa cadena deportiva.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs U. de Chile?

En territorio peruano, el partido entre Alianza Lima y la U. de Chile empezará a las 7.30 p. m. Si estás en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (viernes 18).

Alineaciones de Alianza Lima vs U. de Chile

Estos son los posibles equipos titulares de Alianza Lima y U. de Chile para el partido de Copa Sudamericana.

Alianza Lima : Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Sergio Peña; Eryc Castillo, Hernán Barcos y Kevin Quevedo.



: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Sergio Peña; Eryc Castillo, Hernán Barcos y Kevin Quevedo. U de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda; Lucas Assadi, Nicolás Guerra.



