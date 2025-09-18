HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Wilmer Aguirre calienta el Alianza Lima ante U de Chile por Copa Sudamericana: "Nos robaron, nos metieron la mano"

El exfutbolista aliancista considera este encuentro como una revancha y siente que el pueblo blanquiazul debe ganar para dejar atrás la amarga experiencia. Aguirre expresó su esperanza en que Alianza Lima revierta la historia.

Wilmer Aguirre arremete contra 'U' de Chile por el polémico duelo en 2010. Foto: Lr/RPP
Wilmer Aguirre arremete contra 'U' de Chile por el polémico duelo en 2010. Foto: Lr/RPP

Wilmer Aguirre calentó la previa del esperado partido entre Alianza Lima vs U de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El 'Zorrito' tampoco olvida el polémico partido que sufrió el cuadro de La Victoria ante los chilenos en la Copa Libertadores 2010. Por este motivo, el exfutbolista sueña con la revancha liderada por Néstor Gorosito. Sin embargo, no será fácil por el alarmante dato en condición de local contra clubes del país vecino.

Aguirre, junto con Zlatan Fernández, jugó el imborrable cotejo que se convirtió en pesadilla para los hinchas aliancistas. 15 años después, en el segundo torneo más importante del continente, Alianza Lima tiene la posibilidad de cerrar la herida en el Estadio Alejandro Villanueva.

PUEDES VER: Reimond Manco alerta a Néstor Gorosito previo al Alianza Lima ante U de Chile por Copa Sudamericana: "No puedes cambiar a un equipo"

lr.pe

¿Qué dijo Aguirre sobre Universidad de Chile previo a los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

El recordado delantero arremetió contra U de Chile. "Como hincha siento que es una revancha y por haber estado allí también lo siento así. Para mí es una revancha por todo lo sucedido en Chile. Yo sí lo considero un robo: nos metieron la mano al bolsillo y fue una tremenda injusticia", reveló en una entrevista con Íntimos de Peso.

Asimismo, habló por el pueblo aliancista. "Todos los hinchas de Alianza deben sentir este partido como una revancha. Hay que revertir esto y ganarle bien a este equipo. Si bien es cierto que no son los culpables, en frío uno siempre va a defender los colores. Es una revancha que tenemos que ganar sí o sí y dejar atrás", sentenció Wilmer Aguirre.

PUEDES VER: ¿Y la 'U'? Miguel Trauco se enamoró de Alianza Lima: la curiosa publicación previo al partido ante U de Chile por Copa Sudamericana

lr.pe

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile?

En territorio peruano, el partido entre Alianza Lima y la U. de Chile empezará a las 7.30 p. m. Si estás en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (viernes 18).

PUEDES VER: Perú bajó más puestos tras debacle en Eliminatorias: la nueva posición en ranking FIFA

lr.pe

Alineaciones probables de Alianza Lima vs U. de Chile

Estos son los posibles equipos titulares de Alianza Lima y U. de Chile para el partido de Copa Sudamericana.

  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Sergio Peña; Eryc Castillo, Hernán Barcos y Kevin Quevedo.
  • U de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda; Lucas Assadi, Nicolás Guerra.
