Wilmer Aguirre calentó la previa del esperado partido entre Alianza Lima vs U de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El 'Zorrito' tampoco olvida el polémico partido que sufrió el cuadro de La Victoria ante los chilenos en la Copa Libertadores 2010. Por este motivo, el exfutbolista sueña con la revancha liderada por Néstor Gorosito. Sin embargo, no será fácil por el alarmante dato en condición de local contra clubes del país vecino.

Aguirre, junto con Zlatan Fernández, jugó el imborrable cotejo que se convirtió en pesadilla para los hinchas aliancistas. 15 años después, en el segundo torneo más importante del continente, Alianza Lima tiene la posibilidad de cerrar la herida en el Estadio Alejandro Villanueva.

¿Qué dijo Aguirre sobre Universidad de Chile previo a los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

El recordado delantero arremetió contra U de Chile. "Como hincha siento que es una revancha y por haber estado allí también lo siento así. Para mí es una revancha por todo lo sucedido en Chile. Yo sí lo considero un robo: nos metieron la mano al bolsillo y fue una tremenda injusticia", reveló en una entrevista con Íntimos de Peso.

Asimismo, habló por el pueblo aliancista. "Todos los hinchas de Alianza deben sentir este partido como una revancha. Hay que revertir esto y ganarle bien a este equipo. Si bien es cierto que no son los culpables, en frío uno siempre va a defender los colores. Es una revancha que tenemos que ganar sí o sí y dejar atrás", sentenció Wilmer Aguirre.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile?

En territorio peruano, el partido entre Alianza Lima y la U. de Chile empezará a las 7.30 p. m. Si estás en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (viernes 18).

Alineaciones probables de Alianza Lima vs U. de Chile

Estos son los posibles equipos titulares de Alianza Lima y U. de Chile para el partido de Copa Sudamericana.