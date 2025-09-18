HOYSuscripcion LR Focus

Fiscal de la Nación pide que se anule inscripción de Fuerza Popular
Deportes

Diego Rebagliati señaló postura de Alianza Lima sobre pelear Liga 1 o Copa Sudamericana: "Mi sensación es que al interior..."

En la antesala del Alianza Lima vs U. de Chile, el comentarista deportivo dio un sorpresivo mensaje sobre el objetivo del equipo de Néstor Gorosito en esta campaña.

Alianza Lima disputa los cuartos de final de la Sudamericana. Foto: composición LR/captura de Movistar Deportes
Alianza Lima disputa los cuartos de final de la Sudamericana. Foto: composición LR/captura de Movistar Deportes

Una de las críticas a Alianza Lima a lo largo de la temporada ha sido su inconsistencia cuando juega Liga 1 o un torneo Conmebol, en este caso primero Copa Libertadores y luego la Sudamericana. Algunos consideran que la prioridad del equipo de Néstor Gorosito es el certamen continental por encima de la competición doméstica. Uno de los que defienden esta postura es el exfutbolista Diego Rebagliati.

El comentarista de Movistar Deportes señaló en el último programa de 'Al Ángulo' que siente que dentro de Alianza Lima ya se ha tomado la decisión de anteponer la Sudamericana esta temporada. Incluso, el comunicador se animó a mencionar que el 'Pipo' Gorosito lo tuvo claro desde un comienzo.

lr.pe

¿Qué dijo Diego Rebagliati previo al Alianza Lima vs U. de Chile?

"Mi sensación, y esto es incomprobable porque ni quiera ellos lo admitirían, es que al interior de Alianza Lima, jugadores, cuerpo técnico y diría hasta dirigentes ya tomaron la decisión de que la Sudamericana es la prioridad del año. Creo que Gorosito lo tuvo claro desde el primer día, a lo mejor el colectivo de Alianza no lo terminó de aceptar, porque hay una parte que odiaría que la 'U' salga tricampeón a fin de año, y que le parecería un desastre que eso ocurra", mencionó el popular 'Reba'.

Asimismo, Rebagliati se rindió ante el Alianza Lima "internacional" por todo lo que ha venido demostrando en estos más de 15 encuentros que ha jugado, y aseguró que confía en que pueden superar esta llave y seguir avanzando hasta el final.

"Alianza Lima internacionalmente solo tiene un mal partido de los 16 que ha jugado, que es el de Talleres en Córdoba. El de Sao Paulo en Lima también te la doy, pero tiene muy buenos partidos internacionales y no veo por qué mañana (hoy) tendría que ser distinto. Les tengo confianza, creo que están preparados. (...) El Alianza internacional, mentalizado y enfocado está en capacidad de ganar y avanzar",

lr.pe

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs U. de Chile?

El partido de hoy entre Alianza Lima vs U. de Chile por la ida de los cuartos de final se jugará desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora chilena).

