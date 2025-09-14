Desde su salida de prisión, el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Edwin Oviedo ha venido revelando detalles poco conocidos de los problemas que tuvo durante su gestión al mando de la entidad. En las últimas semanas, el exdirectivo contó los desacuerdos que tuvo con personajes como Juan Carlos Oblitas, quien fuera su director deportivo, y Agustín Lozano, su otrora vicepresidente.

En entrevista para La República, Oviedo afirmó que desde el inicio de su mandato tuvo problemas con Lozano. Además, señaló al actual mandamás de la FPF por ir "siempre en contra de lo proyectos e intereses" de la federación.

Oviedo sobre Lozano: "Pedía públicamente la salida de Gareca"

Según dijo Oviedo, recién conoció a Lozano cuando postuló para la presidencia de la FPF: "Alberto Tejada me pidió liderar la lista de oposición y como soy una persona que se arriesga, acepté. Allí encontré a Agustín Lozano a quien no conocía y con quien tuve inconvenientes desde que asumí la presidencia de la FPF".

"En el momento más complicado de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, él pedía públicamente la salida de Ricardo Gareca. (Lozano) siempre buscó, indirectamente o a veces usando a otras personas, ir en contra de los proyectos e intereses de la institución. Yo trataba de mantener la armonía, pero veía que eso no ocurría en la otra parte", agregó el empresario.

Acerca del adelanto de elecciones de fin de año en la FPF, el expresidente de Juan Aurich calificó la decisión como "maquiavélica" y criticó a todos los actores del fútbol peruano que lo permitieron.

"Me sorprende cómo una elección que debió ser en noviembre o diciembre maquiavélicamente se adelantó para agosto. Los miembros de la asamblea de bases, los clubes, los miembros de las departamentales, la Agremiación y los árbitros avalaron todo eso. Quienes lo reeligieron fueron ellos. No entiendo por qué permitieron adelantar las elecciones y cuando eso pasa es porque hay algo que no está claro", sostuvo.