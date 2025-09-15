Sporting Cristal vs Alianza Atlético: fecha, hora y canal de TV del partido por el Torneo Clausura 2025
Los de Paulo Autuori quieren olvidar la derrota ante Cusco FC y ahora buscarán derrotar a Alianza Atlético de Sullana en el Alberto Gallardo. Conoce todos los detalles de este encuentro por el Torneo Clausura.
Sporting Cristal quiere dejar atrás la dura derrota ante Cusco FC en calidad de visita y ahora se alista para recibir a Alianza Atlético por una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Los de Paulo Autuori cayeron 3-2 y sumaron su primera derrota en lo que va de esta parte del certamen. Ahora, tendrán un nuevo reto para reivindicarse ante el El Vendaval este miércoles 17 de septiembre.
Los celestes van por su quinta victoria y esperan una caída de Universitario, que esta fecha descansa. Por otro lado, Alianza Atlético busca recuperarse tras caer ante Juan Pablo II por la mínima en la jornada pasada. Los Churres acumularon dos derrotas consecutivas y buscan dar el golpe en el Gallardo.
¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs Alianza Atlético?
El enfrentamiento entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético se disputará este miércoles 17 de septiembre en el Estadio Alberto Gallardo, en el Rímac.
¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Alianza Atlético?
El choque entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético comenzará a partir de la 1:00 p.m. (hora peruana).
¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Alianza Atlético?
En Perú, la transmisión del Sporting Cristal vs Alianza Atlético estará a cargo de L1 MAX, canal que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.
¿Cómo sintonizar Sporting Cristal vs Alianza Atlético vía L1 MAX?
Para ver el duelo entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético por la señal de L1 MAX, sintoniza los siguientes canales dependiendo del cableoperador que tengas contratado.
- Claro TV: canal 510 HD y 10 SD
- DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD
- Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD
- Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD
- Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD
- Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD
- Zapping: canal 29 HD.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
Universitario es el único líder con 18 puntos. En el segundo lugar se ubica Cusco FC con 16 unidades y dos partidos menos.
|Posiciones
|Equipo
|Puntos
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Universitario
|18
|8
|5
|3
|0
|13
|5
|+8
|2
|Cusco FC
|16
|6
|5
|1
|0
|10
|3
|+7
|3
|Deportivo Garcilaso
|16
|8
|4
|4
|0
|13
|7
|+6
|4
|Sporting Cristal
|14
|7
|4
|2
|1
|15
|5
|+10
|5
|Alianza Lima
|12
|8
|3
|3
|2
|10
|9
|+1
|6
|Los Chankas
|12
|7
|4
|0
|3
|11
|14
|-3
|7
|Cienciano
|11
|7
|3
|2
|2
|10
|5
|+5
|8
|Alianza Universidad
|10
|8
|3
|1
|3
|9
|10
|-1
|9
|Sport Huancayo
|9
|8
|2
|3
|3
|11
|12
|-1
|10
|Juan Pablo II
|9
|7
|2
|3
|2
|7
|8
|-1
|11
|FBC Melgar
|9
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|-2
|12
|Comerciantes Unidos
|8
|7
|2
|2
|3
|8
|10
|-2
|13
|Atlético Grau
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|11
|-2
|14
|Ayacucho FC
|7
|7
|2
|1
|4
|6
|9
|-3
|15
|ADT
|7
|7
|2
|1
|4
|5
|11
|-6
|16
|Alianza Atlético
|6
|6
|1
|3
|2
|3
|3
|0
|17
|Sport Boys
|4
|8
|1
|1
|6
|2
|10
|−8
|18
|UTC
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|9
|−5
|19
|Deportivo Binacional
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
¿Cómo ver la Liga 1 EN VIVO por internet?
Si quieres seguir el Sporting Cristal vs Alianza Atlético por internet, ingresa a la plataforma de Liga 1 Play. En esta web, tienes que suscribirte y pagar una membresía para disfrutar todos los compromisos por streaming. No obstante, no es la única opción, ya que puedes sintonizar los compromisos en las aplicaciones DGO y Claro TV.