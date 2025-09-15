HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela
EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     
Fútbol Peruano

Sporting Cristal vs Alianza Atlético: fecha, hora y canal de TV del partido por el Torneo Clausura 2025

Los de Paulo Autuori quieren olvidar la derrota ante Cusco FC y ahora buscarán derrotar a Alianza Atlético de Sullana en el Alberto Gallardo. Conoce todos los detalles de este encuentro por el Torneo Clausura.

Ambos equipos llegan a este partido tras perder en la última fecha. Foto: composición LR/Club Sporting Cristal/Alianza Atlético de Sullana
Ambos equipos llegan a este partido tras perder en la última fecha. Foto: composición LR/Club Sporting Cristal/Alianza Atlético de Sullana

Sporting Cristal quiere dejar atrás la dura derrota ante Cusco FC en calidad de visita y ahora se alista para recibir a Alianza Atlético por una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Los de Paulo Autuori cayeron 3-2 y sumaron su primera derrota en lo que va de esta parte del certamen. Ahora, tendrán un nuevo reto para reivindicarse ante el El Vendaval este miércoles 17 de septiembre.

Los celestes van por su quinta victoria y esperan una caída de Universitario, que esta fecha descansa. Por otro lado, Alianza Atlético busca recuperarse tras caer ante Juan Pablo II por la mínima en la jornada pasada. Los Churres acumularon dos derrotas consecutivas y buscan dar el golpe en el Gallardo.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

El enfrentamiento entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético se disputará este miércoles 17 de septiembre en el Estadio Alberto Gallardo, en el Rímac.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

El choque entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético comenzará a partir de la 1:00 p.m. (hora peruana).

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Alianza Atlético?

En Perú, la transmisión del Sporting Cristal vs Alianza Atlético estará a cargo de L1 MAX, canal que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

¿Cómo sintonizar Sporting Cristal vs Alianza Atlético vía L1 MAX?

Para ver el duelo entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético por la señal de L1 MAX, sintoniza los siguientes canales dependiendo del cableoperador que tengas contratado.

  • Claro TV: canal 510 HD y 10 SD
  • DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD
  • Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD
  • Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD
  • Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD
  • Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD
  • Zapping: canal 29 HD.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Universitario es el único líder con 18 puntos. En el segundo lugar se ubica Cusco FC con 16 unidades y dos partidos menos.

PosicionesEquipoPuntosPJGEPGFGCDif.
1Universitario188530135+8
2Cusco FC166510103+7
3Deportivo Garcilaso168440137+6
4Sporting Cristal147421155+10
5Alianza Lima128332109+1
6Los Chankas1274031114-3
7Cienciano117322105+5
8Alianza Universidad108313910-1
9Sport Huancayo982331112-1
10Juan Pablo II9723278-1
11FBC Melgar98233810-2
12Comerciantes Unidos87223810-2
13Atlético Grau77214911-2
14Ayacucho FC7721469-3
15ADT77214511-6
16Alianza Atlético66132330
17Sport Boys48116210−8
18UTC2602449−5
19Deportivo Binacional00000000

¿Cómo ver la Liga 1 EN VIVO por internet?

Si quieres seguir el Sporting Cristal vs Alianza Atlético por internet, ingresa a la plataforma de Liga 1 Play. En esta web, tienes que suscribirte y pagar una membresía para disfrutar todos los compromisos por streaming. No obstante, no es la única opción, ya que puedes sintonizar los compromisos en las aplicaciones DGO y Claro TV.

Notas relacionadas
Prensa chilena arremete contra Alianza Lima tras derrota frente a Deportivo Garcilaso: "Cuatro goles en 20 minutos"

Prensa chilena arremete contra Alianza Lima tras derrota frente a Deportivo Garcilaso: "Cuatro goles en 20 minutos"

LEER MÁS
Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

LEER MÁS
Carlos Zambrano y su crítica a rivales de Alianza Lima en la Liga 1 tras nueva derrota: "En Copa Sudamericana no salen a meterse atrás"

Carlos Zambrano y su crítica a rivales de Alianza Lima en la Liga 1 tras nueva derrota: "En Copa Sudamericana no salen a meterse atrás"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: "Al que le alcance estará"

Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: "Al que le alcance estará"

LEER MÁS
Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

LEER MÁS
Álvaro Barco y su lapidario concepto sobre Raúl Ruidíaz por polémico video tras derrota ante Palmeiras: "Valorar las cosas de quien viene"

Álvaro Barco y su lapidario concepto sobre Raúl Ruidíaz por polémico video tras derrota ante Palmeiras: "Valorar las cosas de quien viene"

LEER MÁS
Jesús Castillo respondió firme a las declaraciones de Carlos Zambrano contra Universitario: "No tenemos tiempo para perder la cabeza"

Jesús Castillo respondió firme a las declaraciones de Carlos Zambrano contra Universitario: "No tenemos tiempo para perder la cabeza"

LEER MÁS
Prensa chilena arremete contra Alianza Lima tras derrota frente a Deportivo Garcilaso: "Cuatro goles en 20 minutos"

Prensa chilena arremete contra Alianza Lima tras derrota frente a Deportivo Garcilaso: "Cuatro goles en 20 minutos"

LEER MÁS
Reimond Manco critica polémica celebración de Sergio Peña en derrota de Alianza Lima: "No hagas cosas que van a hacer que hablen de ti"

Reimond Manco critica polémica celebración de Sergio Peña en derrota de Alianza Lima: "No hagas cosas que van a hacer que hablen de ti"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Aquiles Chacón, gerente general de laboratorios ROE: “Ya aplicamos inteligencia artificial para apoyar diagnósticos médicos”

Reforma previsional dispararía el gasto fiscal anual a S/20.000 millones desde 2075

Iquitos: joven gestante queda con grave herida en el rostro tras accidente con motosierra

Fútbol Peruano

Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: "Al que le alcance estará"

Carlos Bustos, DT de Deportivo Garcilaso, revela qué sintió al ganar 4-3 en Matute: "A Alianza Lima le deseo..."

Prensa chilena arremete contra Alianza Lima tras derrota frente a Deportivo Garcilaso: "Cuatro goles en 20 minutos"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Peligra el control difuso: TC decidirá futuro de la Ley de Amnistía tras demanda del defensor del Pueblo

Ley de Amnistía: Defensoría del Pueblo presenta demanda de inconstitucionalidad poniendo en riesgo control difuso

Ley de Amnistía: familiares de víctimas alertan que demanda de inconstitucionalidad oficializará la impunidad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota