Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

El volante de Alianza Lima lamentó la dolorosa caída en casa ante Deportivo Garcilaso y negó que el equipo se esté guardando para disputar los cuartos ante la U. de Chile por la Copa Sudamericana.

Pablo Ceppelini ingresó en el segundo tiempo en la derrota de Alianza Lima. Foto: composición LR/Inka Sports
Alianza Lima no pudo en Matute y cayó 4-3 ante Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Los goles de Hernán Barcos, Fernando Gaibor y Sergio Peña no alcanzaron para que los blanquiazules se queden con los tres puntos en casa y tomen la punta del campeonato peruano. Una vez acabado el compromiso, Pablo Ceppelini conversó con la prensa y expresó su molestia por no poder sacar el triunfo en La Victoria ante un rival directo.

El volante uruguayo ingresó en el segundo tiempo, pero poco pudo hacer para que Alianza consiga un resultado positivo. En su análisis, dejó en claro que no se están guardando para el partido ante la U. de Chile por la Copa Sudamericana. Asimismo, aprovechó para quejarse por el poco tiempo que se juega en el fútbol peruano.

Ceppelini expresa su molestia con el fútbol peruano tras derrota de Alianza

En zona mixta, Pablo Ceppelini arremetió contra la fluidez del juego en el torneo peruano. Bajo su punto de vista, se juegan pocos minutos de fútbol, ya que el resto está marcado por faltas o polémicas.

"No me gusta hablar de los réferis. La verdad que esos 6 minutos que dio al final me parece muy poco, entra la camilla, no se sube el jugador, sale la camilla, muy parado. Siento que en el fútbol peruano se juega muy poco tiempo. Se juegan 20 minutos y si te lo pones analizar tranquilamente, se juegan 20 minutos y después 25, y no se juega más. Esto es así. El que viene acá a Matute se mete atrás. También es culpa nuestra porque debemos saber cómo encontrarle la vuelta para tratar de llevarnos los resultados", expresó.

Posteriormente, se refirió al partido en concreto y aseguró que Alianza debe apuntar a luchar tanto la Sudamericana como la Liga 1. "Yo creo que pasa todo por la motivación. Obviamente no quita que queramos ganar el campeonato local porque es lo que todos deseamos. No es especulamos o nos guardamos algo para el partido contra U. de Chile porque la verdad que todos dan su 100. Es una derrota que nos golpea y bueno, a pasar página que se viene algo importante", añadió.

"Yo creo que es la ilusión de todos, los jugadores, los hinchas, del grupo. Estamos muy ilusionados con la Copa, pero no podemos perder de vista lo que es el campeonato local. Alianza tiene que pelear todos los frentes. Obviamente que perder a Garcés y Zambrano (es duro). Son dos baluartes ahí atrás, jugadores de jerarquía que hoy extrañamos mucho. Pero bueno, fueron dos errores puntuales que ellos se encuentran con los goles y se llevan la victoria", concluyó.

Ceppelini apunta a ganar a la U. de Chile en la Sudamericana

A pesar de la estrepitosa caída ante Deportivo Garcilaso, Pablo Ceppelini sostuvo que es necesario pasar rápidamente de página. El jugador de 34 años ya piensa en la U. de Chile, su rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

"El partido de hoy era fundamental para prenderse allá arriba. Dejamos pasar una bonita chance, pero no nos podemos quedar en la tristeza de este partido, hay que dar vuelta a la página. Se viene el partido ante U. de Chile, el cual va a ser muy importante", concluyó.

