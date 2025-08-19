Sporting Cristal pierde la punta y Universitario se beneficia: así quedaría la tabla del Torneo Clausura con el descenso de Binacional
Ante el inminente descenso de Deportivo Binacional debido a temas judiciales, el Torneo Clausura 2025 sufriría un drástico cambio en su desarrollo y la tabla de posiciones.
El Torneo Clausura 2025 puede sufrir un drástico cambio en las próximas horas. A la espera de que se confirme el descenso de Deportivo Binacional de la Liga 1, el segundo certamen del año se vería afectado en su desarrollo y clubes como Sporting Cristal y Cusco FC serían perjudicados con sus respectivos puntajes.
De acuerdo a la información del periodista Gustavo Peralta, el Poder Judicial emitió una resolución que deja al 'Poderoso del Sur' sin derecho a jugar la máxima división del fútbol peruano.
¿Qué pasará con los partidos de Binacional en Liga 1?
El reglamento de la Liga 1 2025, en su artículo 10.4, establece que todos los partidos que afrontó Deportivo Binacional en el Torneo Clausura serán anulados; por ende, los clubes que sumaron puntos frente a los de Juliaca no podrán contabilizarlos en la tabla de posiciones.
- Fecha 1: descanso
- Fecha 2: Binacional 1-0 UTC Cajamarca
- Fecha 3: Cusco FC 2-0 Binacional
- Fecha 4: Binacional 2-0 Alianza Atlético
- Fecha 5: Juan Pablo II 0-0 Binacional
- Fecha 6: Binacional 1-3 Sporting Cristal.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura con el descenso de Binacional
Según los reportes de la prensa, solo es cuestión de horas para que se oficialice el descenso de Binacional. Si se aplica el reglamento de la competición, a Sporting Cristal y Cusco FC se le tendrían que descontar los puntos que sumaron frente a los de Juliaca; por otra parte, dicho escenario permitiría que Universitario se posicione como único líder del Torneo Clausura 2025.
|Club
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Universitario
|6
|7
|14
|2. Sporting Cristal
|5
|11
|13
|3. Cusco FC
|4
|6
|12
|4. Deportivo Garcilaso
|6
|5
|12
|5. Alianza Lima
|6
|2
|11
|6. Sport Huancayo
|6
|0
|8
|7. Melgar
|6
|-1
|8
|8. Alianza Atlético
|5
|+1
|6
|9. Los Chankas
|4
|-4
|6
|10. ADT
|5
|-4
|6
|11. Cienciano
|5
|1
|5
|12. Comerciantes Unidos
|5
|-2
|5
|13. Juan Pablo II
|5
|-2
|5
|14. Atlético Grau
|4
|-2
|4
|15. Alianza Universidad
|5
|-3
|4
|16. Ayacucho FC
|6
|-4
|4
|17. Sport Boys
|6
|-6
|4
|18. UTC
|4
|-4
|0
|19. Binacional (descendido)
|-
|-
|-