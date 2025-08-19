El Torneo Clausura 2025 puede sufrir un drástico cambio en las próximas horas. A la espera de que se confirme el descenso de Deportivo Binacional de la Liga 1, el segundo certamen del año se vería afectado en su desarrollo y clubes como Sporting Cristal y Cusco FC serían perjudicados con sus respectivos puntajes.

De acuerdo a la información del periodista Gustavo Peralta, el Poder Judicial emitió una resolución que deja al 'Poderoso del Sur' sin derecho a jugar la máxima división del fútbol peruano.

¿Qué pasará con los partidos de Binacional en Liga 1?

El reglamento de la Liga 1 2025, en su artículo 10.4, establece que todos los partidos que afrontó Deportivo Binacional en el Torneo Clausura serán anulados; por ende, los clubes que sumaron puntos frente a los de Juliaca no podrán contabilizarlos en la tabla de posiciones.

Fecha 1: descanso

Fecha 2: Binacional 1-0 UTC Cajamarca

Fecha 3: Cusco FC 2-0 Binacional

Fecha 4: Binacional 2-0 Alianza Atlético

Fecha 5: Juan Pablo II 0-0 Binacional

Fecha 6: Binacional 1-3 Sporting Cristal.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura con el descenso de Binacional

Según los reportes de la prensa, solo es cuestión de horas para que se oficialice el descenso de Binacional. Si se aplica el reglamento de la competición, a Sporting Cristal y Cusco FC se le tendrían que descontar los puntos que sumaron frente a los de Juliaca; por otra parte, dicho escenario permitiría que Universitario se posicione como único líder del Torneo Clausura 2025.