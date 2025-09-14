HOYSuscripcion LR Focus

Miguel Araujo categórico sobre polémicas declaraciones de Sergio Peña tras fracaso de la selección peruana: “Solo escuché a Gallese”

El defensor de Sporting Cristal, que no jugó los últimos partidos de Eliminatorias por lesión, dejó un fuerte mensaje tras la pésima campaña de la selección peruana en el torneo clasificatorio.

Sergio Peña y Miguel Araujo fueron compañeros en la selección peruana durante las Eliminatorias 2026. Foto: composición LR/ESPN/Inka Digital TV
Sergio Peña causó mucho revuelo con sus declaraciones tras el fracaso de la selección peruana en las Eliminatorias 2026. Uno de los últimos en pronunciarse sobre las palabras que expresó el volante de Alianza Lima fue el defensor Miguel Araujo, quien no fue convocado a la Bicolor debido a una lesión.

Previo al duelo entre Sporting Cristal y Cusco FC por el Torneo Clausura, el experimentado zaguero dejó un firme mensaje sobre lo acontecido con la Blanquirroja.

Miguel Araujo sobre las declaraciones de Sergio Peña

Miguel Araujo remarcó que no se encuentra al tanto de los descargos de Sergio Peña; sin embargo, señaló que sí pudo escuchar lo que dijo el arquero Pedro Gallese y no dudó en respaldarlo.

"No he escuchado ningún comentario de los compañeros, simplemente escuché a Gallese decir lo mismo que te dije y estoy con él, más que todo. De las otras declaraciones que solamente es para pelear", manifestó para las cámaras de Inka Digital TV.

Por otra parte, lejos de lamentarse por no clasificar al Mundial 2026, el futbolista de 30 años hizo una fuerte autocrítica sobre el compromiso que deben tener los integrantes de la selección peruana.

"Triste por ese tema, muy triste terminar así, pero hay que ver el otro lado de la moneda. Sabemos que no nos alcanza, pero nosotros debemos pensar e ir a 'matarnos' en el club para ir a la selección y pelear el puesto. El titular estar pendiente y no dar cachito a nada, el suplente debe pisarle los talones... Para que los procesos anteriores no se queden como ahora", afirmó.

¿Qué dijo Sergio Peña tras fracaso de la selección peruana?

Luego de caer contra Paraguay en Lima, Sergio Peña le pidió a los hinchas que respeten a sus compañeros en la Bicolor. Asimismo, mencionó que hay otros jugadores que no dan la cara.

"He sido uno de los más criticados en la selección, lo asumo como tal, es mi profesión. No soy del agrado de todo el mundo, en lo personal siempre he puesto el pecho hasta el final, nada me costaba hacerme el lesionado, nada me costaba decirle 'no' a la selección, pero por mi país y mi patria nunca me voy a rendir así la gente me critique. Cada vez que me convoquen yo voy a dar lo mejor de mí. A la gente pedirle respeto hacia todos mis compañeros, hacia todos los jugadores que dan la cara por el país, otros (futbolistas) no la dan, nosotros la hemos dado hasta el final", sostuvo.

