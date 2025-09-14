La dura derrota de Alianza Lima frente a Deportivo Garcilaso llamó la atención de la prensa internacional. Tras el partido por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1, medios chilenos criticaron a los blanquiazules calificándolos como una "coladera" y resaltaron los cuatro goles que recibieron en el primer tiempo.

Con miras al choque internacional, también recordaron que los íntimos enfrentarán por la Copa Sudamericana a U. de Chile. No obstante, señalaron que, pese a este resultado, el club blanquiazul deberá sacar conclusiones para no repetir los mismos errores en ese compromiso.

Prensa chile arremete contra Alianza Lima

El diario 'Red Gol' criticó que el equipo blanquiazul haya recibido cuatro goles en 20 minutos.

"Alianza Lima es un colador: le meten cuatro goles en 20 minutos a días de recibir a la U de Chile en la Sudamericana. Alianza Lima jugará contra la U de Chile en la Copa Sudamericana y deberá corregir mucho: ¡Recibió cuatro goles en 20 minutos y perdió!", se lee en la nota de Red Gol.

Re Gol califica de “colador” a Alianza Lima. Foto: captura Red Gol

Red Gol sobre Alianza Lima: "Seguramente sacará muchas conclusiones"

El medio también destacó que los blanquiazules deberán analizar y sacar conclusiones de este partido para evitar un resultado desfavorable frente a los Azules.

"Alianza Lima tuvo un partido del que seguramente sacará muchas conclusiones para no repetir errores ante la U. de Chile. Los azules visitarán al cuadro peruano en el juego de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Y el equipo encabezado por Néstor Gorosito no lo pasa muy bien", se lee en su nota.

Próximos partidos de Alianza Lima

Liga 1 Clausura

Los Chankas vs Alianza Lima | En espera de reprogramación

SUDAMÉRICA – Copa Sudamericana (Playoffs)