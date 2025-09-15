HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela
EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     
Deportes

Reimond Manco critica polémica celebración de Sergio Peña en derrota de Alianza Lima: "No hagas cosas que van a hacer que hablen de ti"

Durante la transmisión del programa 'Línea de 5', el exjugador blanquiazul cuestionó la celebración de Peña tras su gol y le aconsejó evitar este tipo de gestos.

Reimond Manco fue critico con celebración de Sergio Peña en derrota de Alianza Lima frente a Deportivo Garcilaso. Foto: composición LR/ captura de Línea de 5/ difusión
Reimond Manco fue critico con celebración de Sergio Peña en derrota de Alianza Lima frente a Deportivo Garcilaso. Foto: composición LR/ captura de Línea de 5/ difusión

Alianza Lima dejó escapar una gran oportunidad el sábado 13 de septiembre al caer frente a Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. En ese encuentro, Sergio Peña tuvo una ocasión clave desde el punto de penal. Aunque su disparo fue atajado por Patrick Zubczuk, el rebote le permitió anotar. Sin embargo, su celebración generó polémica al tocarse las partes íntimas y gritar con euforia, gesto que despertó fuertes críticas.

Entre ellas destacó la de Reimond Manco, exjugador blanquiazul, quien cuestionó la actitud de Peña, sobre todo considerando que el equipo estaba en desventaja. Además, señaló que si el mediocampista no quiere ser criticado, debería evitar este tipo de comportamientos que solo alimentan la polémica.

PUEDES VER: Prensa chilena arremete contra Alianza Lima tras derrota frente a Deportivo Garcilaso: "Cuatro goles en 20 minutos"

lr.pe

¿Qué dijo Reimond Manco sobre Sergio Peña?

Durante la transmisión del programa 'Línea de 5' se toco el tema de Peña, donde Manco no dudo en apuntar contra el jugador.

"Yo creo que peña no tuvo un buen partido. Amigo estás perdiendo 4-2 de local, te cobran un penal para acortar distancia, fallas el penal, gracias a dios te quedo el rebote, la metiste, ¿celebrar así?, si no te gusta que te critiquen, no te gusta que hablen mal de ti de esa manera como la hablan, no hagas cosas que van a hacer que hablen de ti. Yo te quiero, amigo, pero ahí la fregaste", explicó Manco.

PUEDES VER: Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario188530135+8
2Cusco FC166510103+7
3Deportivo Garcilaso168440137+6
4Sporting Cristal147421155+10
5Alianza Lima128332109+1
6Los Chankas1274031114-3
7Cienciano117322105+5
8Alianza Universidad107313910-1
9Sport Huancayo982331112-1
10Juan Pablo II9723278-1
11FBC Melgar98233810-2
12Comerciantes Unidos87223810-2
13Atlético Grau77214911-2
14Ayacucho FC7721469-3
15ADT77214511-6
16Alianza Atlético66132330
17Sport Boys48116210−8
18UTC2602449−5
19Deportivo Binacional00000000
Notas relacionadas
Reimond Manco critica fuerte a Luis Ramos por bajo rendimiento con Perú: "No es un jugador de selección, no tiene nivel"

Reimond Manco critica fuerte a Luis Ramos por bajo rendimiento con Perú: "No es un jugador de selección, no tiene nivel"

LEER MÁS
Reimond Manco apuntó contra Flores y Valera por no arriesgar en la selección peruana: "No quisieron para estar finos en su equipo"

Reimond Manco apuntó contra Flores y Valera por no arriesgar en la selección peruana: "No quisieron para estar finos en su equipo"

LEER MÁS
Reimond Manco afirma que ya sabe el nombre del nuevo técnico de la selección peruana: "Me dicen que ya han conversado"

Reimond Manco afirma que ya sabe el nombre del nuevo técnico de la selección peruana: "Me dicen que ya han conversado"

LEER MÁS
Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

LEER MÁS
EN DIRECTO por Copa Davis 2025 partido Perú vs Portugal

EN DIRECTO por Copa Davis 2025 partido Perú vs Portugal

LEER MÁS
Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: "Al que le alcance estará"

Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: "Al que le alcance estará"

LEER MÁS
Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

LEER MÁS
Pedro García señaló la verdadera razón por la que Piero Quispe dejó Pumas para irse a Sydney de Australia: "Es mi información"

Pedro García señaló la verdadera razón por la que Piero Quispe dejó Pumas para irse a Sydney de Australia: "Es mi información"

LEER MÁS
Álvaro Barco y su lapidario concepto sobre Raúl Ruidíaz por polémico video tras derrota ante Palmeiras: "Valorar las cosas de quien viene"

Álvaro Barco y su lapidario concepto sobre Raúl Ruidíaz por polémico video tras derrota ante Palmeiras: "Valorar las cosas de quien viene"

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 14 de septiembre 2025: ganadores y orden de llegada de todas las carreras del INH

Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 14 de septiembre 2025: ganadores y orden de llegada de todas las carreras del INH

LEER MÁS
Arsenal vs Athletic Club EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026?

Arsenal vs Athletic Club EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Jesús Castillo respondió firme a las declaraciones de Carlos Zambrano contra Universitario: "No tenemos tiempo para perder la cabeza"

Pagos MPPE lo que se sabe de HOY, 15 de septiembre: Bono de Guerra para docentes y pagos activos del Ministerio de Educación

Deportes

Jesús Castillo respondió firme a las declaraciones de Carlos Zambrano contra Universitario: "No tenemos tiempo para perder la cabeza"

River Plate vs Palmeiras: hora, fecha y canal TV del partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Catalina Usme tajante tras derrota en clásico ante Alianza Lima y perder liderato de Liga Femenina: "Me voy feliz por lo que vivimos hoy"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas alertan que demanda de inconstitucionalidad oficializará la impunidad

Peligra el control difuso: TC decidirá futuro de la Ley de Amnistía tras demanda del defensor del Pueblo

Ley de Amnistía: Defensoría del Pueblo presenta demanda de inconstitucionalidad poniendo en riesgo control difuso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota