Reimond Manco fue critico con celebración de Sergio Peña en derrota de Alianza Lima frente a Deportivo Garcilaso. Foto: composición LR/ captura de Línea de 5/ difusión

Alianza Lima dejó escapar una gran oportunidad el sábado 13 de septiembre al caer frente a Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. En ese encuentro, Sergio Peña tuvo una ocasión clave desde el punto de penal. Aunque su disparo fue atajado por Patrick Zubczuk, el rebote le permitió anotar. Sin embargo, su celebración generó polémica al tocarse las partes íntimas y gritar con euforia, gesto que despertó fuertes críticas.

Entre ellas destacó la de Reimond Manco, exjugador blanquiazul, quien cuestionó la actitud de Peña, sobre todo considerando que el equipo estaba en desventaja. Además, señaló que si el mediocampista no quiere ser criticado, debería evitar este tipo de comportamientos que solo alimentan la polémica.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre Sergio Peña?

Durante la transmisión del programa 'Línea de 5' se toco el tema de Peña, donde Manco no dudo en apuntar contra el jugador.

"Yo creo que peña no tuvo un buen partido. Amigo estás perdiendo 4-2 de local, te cobran un penal para acortar distancia, fallas el penal, gracias a dios te quedo el rebote, la metiste, ¿celebrar así?, si no te gusta que te critiquen, no te gusta que hablen mal de ti de esa manera como la hablan, no hagas cosas que van a hacer que hablen de ti. Yo te quiero, amigo, pero ahí la fregaste", explicó Manco.

