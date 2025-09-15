En una reciente edición del programa 'Entre Ceja y Ceja' se entrevistó a Álvaro Barco, director deportivo de Universitario de Deportes, quien comentó sobre diversos temas. Uno de ellos fue Raúl Ruidíaz, actual jugador del Atlético Grau, quien en un inicio era uno de los más pedidos por los hinchas cremas, que lo consideraban fundamental en el plantel, especialmente ante los cuestionamientos a los ‘9’ del equipo, como Diego Dorregaray y ahora Diego Churín.

No obstante, tras un video publicado por la ‘Pulga’ después de la derrota de la ‘U’ ante Palmeiras por Copa Libertadores, en el que se le ve cantando una canción que menciona el número cuatro, cantidad de goles que recibió el equipo merengue, muchos hinchas rechazaron la posibilidad de su regreso. Ante esto, Barco señaló que traer de vuelta al jugador es complicado, pues ya antes hubo una negociación que no se concretó, y además se refirió a dicho video.

¿Qué dijo Álvaro Barco sobre Raúl Ruidíaz?

En un principio de la conversación, explicó que Universitario ya había buscado el regreso de Ruidíaz, sin embargo, no se dio.

"¿Regreso de Ruidíaz? Es difícil. Lamentablemente, se llevó esa negociación a un extremo, no se dio, y escogió irse al club donde está en este momento. El club (la ‘U’) hizo todos los esfuerzos, pero lamentablemente no se pudo", explicó Barco.

Sobre polémico video de la 'Pulga', el director deportivo de la 'U' señaló lo siguiente: “La verdad, ni siquiera me he tomado el tiempo de escuchar sus justificaciones porque me pareció de muy mal gusto, te soy sincero. No sé qué clase de justificación ha tenido para haber hecho un video en ese sentido, pero como digo yo, hay que valorar las cosas como de quién viene".

“No nos preocupamos en los otros equipos, no nos preocupamos lo que dicen en la vereda del frente o el jugador tal. La verdad que este es un equipo que está muy bien concretando en lo que quiere. Entonces creo que cerramos el tema y punto”, agregó.

¿Qué dijo Raúl Ruidiaz sobre este polémico video?

Es importante recordar que, tras la goleada 4-0 de Universitario frente a Palmeiras por la Copa Libertadores, el jugador publicó un video en el que cantaba en portugués una canción que muchos interpretaron como una alusión a los cuatro goles marcados por el ‘Verdao’.

"Ayer me sorprendí mucho cuando vi que ciertas personas relacionaron un video mío, de esos que suelo subir, con una supuesta burla al club que soy hincha por sobre todas las cosas", explicó Ruidíaz.

"Subí la historia refiriéndome al partido que yo iba a jugar ayer y lo que me siguen saben que es la clase de video que subo con frecuencia antes de los partidos como motivación. Nunca con segundas intenciones", agregó.

"Me veo en la obligación de aclararlo. Sería incapaz de burlarme de un club al que quiero desde que nací y al que me entregué cuando fue necesario. Estuve en los peores momentos y el hincha verdadero de la 'U' sé que no lo va a olvidar. Un abrazo", puntualizó.