HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Fútbol Peruano

Álvaro Barco y su lapidario concepto sobre Raúl Ruidíaz por polémico video tras derrota ante Palmeiras: "Valorar las cosas de quien viene"

El director deportivo de Universitario, se refirió al posible regreso de Raúl Ruidíaz. Además, recordó que antes ya hubo una negociación, la cual no se dio.

Álvaro Barco habló sobre Raúl Ruidíaz en una reciente entrevista. Foto: composición LR/captura de Entre Ceja y Ceja/archivo LR
Álvaro Barco habló sobre Raúl Ruidíaz en una reciente entrevista. Foto: composición LR/captura de Entre Ceja y Ceja/archivo LR

En una reciente edición del programa 'Entre Ceja y Ceja' se entrevistó a Álvaro Barco, director deportivo de Universitario de Deportes, quien comentó sobre diversos temas. Uno de ellos fue Raúl Ruidíaz, actual jugador del Atlético Grau, quien en un inicio era uno de los más pedidos por los hinchas cremas, que lo consideraban fundamental en el plantel, especialmente ante los cuestionamientos a los ‘9’ del equipo, como Diego Dorregaray y ahora Diego Churín.

No obstante, tras un video publicado por la ‘Pulga’ después de la derrota de la ‘U’ ante Palmeiras por Copa Libertadores, en el que se le ve cantando una canción que menciona el número cuatro, cantidad de goles que recibió el equipo merengue, muchos hinchas rechazaron la posibilidad de su regreso. Ante esto, Barco señaló que traer de vuelta al jugador es complicado, pues ya antes hubo una negociación que no se concretó, y además se refirió a dicho video.

PUEDES VER: Jorge Fossati lanza sutil respuesta a Carlos Zambrano tras atacar a Universitario: "Él sabe manejarse en el mundo de la polémica"

lr.pe

¿Qué dijo Álvaro Barco sobre Raúl Ruidíaz?

En un principio de la conversación, explicó que Universitario ya había buscado el regreso de Ruidíaz, sin embargo, no se dio.

"¿Regreso de Ruidíaz? Es difícil. Lamentablemente, se llevó esa negociación a un extremo, no se dio, y escogió irse al club donde está en este momento. El club (la ‘U’) hizo todos los esfuerzos, pero lamentablemente no se pudo", explicó Barco.

Sobre polémico video de la 'Pulga', el director deportivo de la 'U' señaló lo siguiente:  “La verdad, ni siquiera me he tomado el tiempo de escuchar sus justificaciones porque me pareció de muy mal gusto, te soy sincero. No sé qué clase de justificación ha tenido para haber hecho un video en ese sentido, pero como digo yo, hay que valorar las cosas como de quién viene".

“No nos preocupamos en los otros equipos, no nos preocupamos lo que dicen en la vereda del frente o el jugador tal. La verdad que este es un equipo que está muy bien concretando en lo que quiere. Entonces creo que cerramos el tema y punto”, agregó.

PUEDES VER: Prensa chilena arremete contra Alianza Lima tras derrota frente a Deportivo Garcilaso: "Cuatro goles en 20 minutos"

lr.pe

¿Qué dijo Raúl Ruidiaz sobre este polémico video?

Es importante recordar que, tras la goleada 4-0 de Universitario frente a Palmeiras por la Copa Libertadores, el jugador publicó un video en el que cantaba en portugués una canción que muchos interpretaron como una alusión a los cuatro goles marcados por el ‘Verdao’.

"Ayer me sorprendí mucho cuando vi que ciertas personas relacionaron un video mío, de esos que suelo subir, con una supuesta burla al club que soy hincha por sobre todas las cosas", explicó Ruidíaz.

 "Subí la historia refiriéndome al partido que yo iba a jugar ayer y lo que me siguen saben que es la clase de video que subo con frecuencia antes de los partidos como motivación. Nunca con segundas intenciones", agregó.

"Me veo en la obligación de aclararlo. Sería incapaz de burlarme de un club al que quiero desde que nací y al que me entregué cuando fue necesario. Estuve en los peores momentos y el hincha verdadero de la 'U' sé que no lo va a olvidar. Un abrazo", puntualizó.

Notas relacionadas
Anderson Santamaría se pronuncia tras sufrir dura lesión en el triunfo de Universitario ante Melgar: "Yo mismo me asusté"

Anderson Santamaría se pronuncia tras sufrir dura lesión en el triunfo de Universitario ante Melgar: "Yo mismo me asusté"

LEER MÁS
Jorge Fossati lanza sutil respuesta a Carlos Zambrano tras atacar a Universitario: "Él sabe manejarse en el mundo de la polémica"

Jorge Fossati lanza sutil respuesta a Carlos Zambrano tras atacar a Universitario: "Él sabe manejarse en el mundo de la polémica"

LEER MÁS
Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: "Al que le alcance estará"

Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: "Al que le alcance estará"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: "Al que le alcance estará"

Juan Reynoso hizo duro análisis tras derrota ante Universitario y advirtió a jugadores de Melgar para el 2026: "Al que le alcance estará"

LEER MÁS
Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

LEER MÁS
Prensa chilena arremete contra Alianza Lima tras derrota frente a Deportivo Garcilaso: "Cuatro goles en 20 minutos"

Prensa chilena arremete contra Alianza Lima tras derrota frente a Deportivo Garcilaso: "Cuatro goles en 20 minutos"

LEER MÁS
Anderson Santamaría se pronuncia tras sufrir dura lesión en el triunfo de Universitario ante Melgar: "Yo mismo me asusté"

Anderson Santamaría se pronuncia tras sufrir dura lesión en el triunfo de Universitario ante Melgar: "Yo mismo me asusté"

LEER MÁS
Jorge Fossati lanza sutil respuesta a Carlos Zambrano tras atacar a Universitario: "Él sabe manejarse en el mundo de la polémica"

Jorge Fossati lanza sutil respuesta a Carlos Zambrano tras atacar a Universitario: "Él sabe manejarse en el mundo de la polémica"

LEER MÁS
Ivan Colman embargado por la emoción tras remontada de Cusco FC sobre Sporting Cristal: "Somos un equipo muy humilde"

Ivan Colman embargado por la emoción tras remontada de Cusco FC sobre Sporting Cristal: "Somos un equipo muy humilde"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Fútbol Peruano

Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

Carlos Bustos recuerda bajas expectativas cuando llegó a Alianza Lima: "Era Liga 2 o una mínima posibilidad de Liga 1"

Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: así marchan los equipos a puertas de la fecha 8 del Torneo Clausura

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota