Joao Grimaldo fue uno de los jugadores más destacados con la selección peruana, aunque no pudo evitar la eliminación del cuadro nacional. El joven extremo fue abordado por la prensa antes de volver a Riga FC. Sin duda, los hinchas de Sporting Cristal esperan su regreso al club rímense. Los pocos minutos que tuvo con Perú demostró su velocidad y desequilibrio por las bandas ante los paraguayos.

El exfutbolista de Sporting Cristal no descartó la posibilidad de volver en algún momento al club de sus amores. El joven delantero quiere seguir ganando experiencia en el extranjero y saltar a las grandes ligas de Europa.

¿Grimaldo volverá a Sporting Cristal?

"No sé, será más adelante, sobre volver a Sporting Cristal, porque estoy enfocado en Riga FC, club que tengo contrato vigente y me está yendo mejor. Estoy contento por los consejos que trajo, vinieron bastantes jugadores de experiencia y jerarquía. Igual siempre estoy atento al club", reveló el extremo peruano.

Perú y una campaña para el olvido en las Eliminatorias 2026

El equipo nacional, que hasta ese entonces era dirigido por Óscar Ibáñez, terminó en la penúltima posición de la tabla (9) con 12 de 54 puntos posibles. La Bicolor registró 10 derrotas, 6 empates y 2 victorias. El proceso tuvo tres técnicos: Juan Reynoso, Jorge Fossati e Ibáñez.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre el recambio generacional de Perú?

Fossati habló con la prensa sobre la dura eliminación de Perú. El 'Nono' disparó todas sus balas al ser consultado sobre el recambio generacional. "No voy a hablar de nadie en especial o de algún jugador de la selección en específico, pero les contesto por respeto. Yo les sugiero como un veterano que vayan con calma. Hace tres años que están con esa frasecita hecha y no lo podía ver a Paolo Guerrero en la selección e incluso me pedían que lo sacara", reveló el actual técnico de la 'U' en Inka Digital TV.