Perú vs. Portugal EN VIVO por Copa Davis 2025: horarios, canal de TV y partidos del Grupo Mundial I

Los partidos entre Perú vs Portugal por Copa Davis se jugarán en el Club Lawn Tennis de la Exposición. Foto: composición LR/Omar Neyra

Los partidos entre Perú vs Portugal por Copa Davis se jugarán en el Club Lawn Tennis de la Exposición. Foto: composición LR/Omar Neyra

La selección peruana cuenta las horas para debutar este viernes 12 de setiembre en los Qualifiers del Grupo Mundial I. El combinado nacional, que es capitaneado por Luis Horna y cuenta con figuras como Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas, se verá las caras ante Portugal en el Lawn Tennis de Jesús María. La transmisión de todos los partidos estará a cargo de la señal de TV Perú Deportes; asimismo, podrás seguirlos online gratis a través de la cobertura que tiene preparada La República.

La serie entre peruanos y portugueses, correspondiente a la segunda ronda de los qualifiers de la Copa Davis 2025, tendrá lugar entre el viernes 12 y el sábado 13 de setiembre.

¿A qué hora juegan Perú vs. Portugal por la Copa Davis?

En territorio peruano, los partidos del día 1 en la serie por Copa Davis se podrán seguir desde las 4.00 p. m..

¿Qué canal transmitirá Perú vs Portugal por la Copa Davis?

La transmisión por TV de esta serie de Copa Davis estará a cargo de TV Perú (canal 7) por señal abierta y completamente gratis para todo el territorio peruano.

Perú vs. Portugal por la Copa Davis: programación

Esta es la programación con los horarios estimados para los enfrentamientos de la serie Perú vs. Portugal por la Copa Davis 2025.

Perú 1 vs Portugal 2 (singles) | viernes 12 de setiembre | 4.00 p. m.

Portugal 1 vs Perú 1 (singles) | viernes 12 de setiembre | 5.30 p. m.

Perú vs Portugal (dobles) | sábado 13 de setiembre | 2.00 p. m.

Perú 1 vs Portugal 1 | sábado 13 de setiembre | 3.30 p. m.

Perú 2 vs Portugal 2 (singles) | sábado 13 de setiembre | 5.00 p. m.

Equipos de Perú vs Portugal por la Copa Davis

Así están integrados los equipos de Perú y Portugal para esta llave de Copa Davis. La delegación peruana se compone de tres singlistas y un doblista, mientras que el representativo luso llegará con cuatro singlistas y un doblista.

Perú

Ignacio Buse (112 ATP)

Gonzalo Bueno (209 ATP)

Juan Pablo Varillas (336 ATP)

Alexander Merino (117 dobles ATP).

Portugal

Nuno Borges (38 ATP)

Jaime Faria (124 ATP)

Henrique Rocha (170 ATP)

Frederico Ferreira (258 ATP)

Francisco Cabral (32 dobles ATP).

¿Dónde jugará Perú vs Portugal por la Copa Davis?

El escenario de esta serie intercontinental será la cancha del Club Lawn Tennis de la Exposición, recinto ubicado en el distrito limeño de Jesús María.

Entradas para Perú vs Portugal por la Copa Davis?

Las entradas para esta serie de Copa Davis entre Perú y Portugal están a la venta en la página web Ticketmaster.