Selección peruana habría descartado a 2 candidatos para ser el nuevo DT: "Hay otras posibilidades"

La salida de Óscar Ibáñez al mando de la selección peruana sigue generando incertidumbre, pues en las Eliminatorias se tuvieron tres procesos distintos, Juan Máximo Reynoso, Jorge Fossati y ahora último Ibáñez, y la Bicolor no logró recuperarse, terminando penúltima en la clasificación tras estas gestiones. Debido a ello, se especula quién será el nuevo encargado de encaminar a Perú.

Muchos mencionaban a Néstor Gorosito, actual DT de Alianza Lima, e incluso algunos piden el regreso de Ricardo Gareca por lo que consiguió con la Blanquirroja, llevándola a un Mundial después de 36 años. Sin embargo, según información de Gustavo Peralta, dentro de todos los rumores lo único claro hasta ahora es que ya hay dos candidatos descartados para dirigir a la selección peruana.

¿Quiénes son los candidatos descartados para dirigir a la selección peruana?

Durante la transmisión del programa 'L1 Max', Peralta descartó a dos entrenadores y dejó abierta la posibilidad de uno, aunque aclaró que no sería una prioridad.

"¿Es verdad que Ricardo Gareca puede volver? No, Gareca no va a volver. ¿Gorosito? Es un técnico importante, que gusta, pero nadie ha hablado en Videna de él. Que puede ser más adelante, no sé, pero me dijeron que no, que la idea es ir por otro lado, que están apuntando a las opciones que se están manejando y dentro de ellas no está Gorosito", explicó en un primer momento Peralta.

Sobre Fabián Bustos: "Puede ser una opción, pero tal vez no la principal. Hay otras posibilidades. Decir que Gorosito es el principal candidato para ser técnico de la selección, no es verdad. Decir que Gareca tiene opciones de volver, no es verdad. Decir que Bustos es una de las principales opciones, tampoco es verdad porque hay otras que creo están por encima", agregó.

¿Cuál es el perfil que busca la FPF para el DT de la selección peruana?

Por ahora, según información de ‘L1 Max’, la Federación Peruana de Fútbol estaría en la búsqueda de un técnico que cumpla con tres condiciones: haber tenido experiencia dirigiendo en Eliminatorias Sudamericanas, contar con un contrato que culmine en diciembre de este año y no tener cláusula de rescisión, ya que la FPF no asumirá penalidades económicas.

El encargado de presentar una terna de candidatos será el director general de fútbol, Jean Ferrari, quien además viajará para entrevistarlos y luego expondrá sus proyectos ante la junta directiva, que tendrá la última palabra.

¿Qué entrenadores se encuentran libres?

Aunque todavía no hay nada confirmado, hay tres entrenadores que podrían ser tomados en cuenta dentro de la lista de opciones para iniciar un nuevo proceso en la selección peruana.