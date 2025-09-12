HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Selección peruana habría descartado a 2 candidatos para ser el nuevo DT: "Hay otras posibilidades"

Con la salida de Óscar Ibáñez como DT de la selección peruana, se ha generado una incertidumbre dentro de los hinchas de la Bicolor por saber quién será el nuevo entrenador.

Óscar Ibáñez dejó de ser DT de la Bicolor tras seis partidos al mando. Foto: FPF
Óscar Ibáñez dejó de ser DT de la Bicolor tras seis partidos al mando. Foto: FPF

La salida de Óscar Ibáñez al mando de la selección peruana sigue generando incertidumbre, pues en las Eliminatorias se tuvieron tres procesos distintos, Juan Máximo Reynoso, Jorge Fossati y ahora último Ibáñez, y la Bicolor no logró recuperarse, terminando penúltima en la clasificación tras estas gestiones. Debido a ello, se especula quién será el nuevo encargado de encaminar a Perú.

Muchos mencionaban a Néstor Gorosito, actual DT de Alianza Lima, e incluso algunos piden el regreso de Ricardo Gareca por lo que consiguió con la Blanquirroja, llevándola a un Mundial después de 36 años. Sin embargo, según información de Gustavo Peralta, dentro de todos los rumores lo único claro hasta ahora es que ya hay dos candidatos descartados para dirigir a la selección peruana.

PUEDES VER: Jefferson Farfán muestra su lujosa colección de camisetas que intercambió durante su carrera futbolística: “Acá de mi esposa”

lr.pe

¿Quiénes son los candidatos descartados para dirigir a la selección peruana?

Durante la transmisión del programa 'L1 Max', Peralta descartó a dos entrenadores y dejó abierta la posibilidad de uno, aunque aclaró que no sería una prioridad.

"¿Es verdad que Ricardo Gareca puede volver? No, Gareca no va a volver. ¿Gorosito? Es un técnico importante, que gusta, pero nadie ha hablado en Videna de él. Que puede ser más adelante, no sé, pero me dijeron que no, que la idea es ir por otro lado, que están apuntando a las opciones que se están manejando y dentro de ellas no está Gorosito", explicó en un primer momento Peralta.

Sobre Fabián Bustos: "Puede ser una opción, pero tal vez no la principal. Hay otras posibilidades. Decir que Gorosito es el principal candidato para ser técnico de la selección, no es verdad. Decir que Gareca tiene opciones de volver, no es verdad. Decir que Bustos es una de las principales opciones, tampoco es verdad porque hay otras que creo están por encima", agregó.

¿Cuál es el perfil que busca la FPF para el DT de la selección peruana?

Por ahora, según información de ‘L1 Max’, la Federación Peruana de Fútbol estaría en la búsqueda de un técnico que cumpla con tres condiciones: haber tenido experiencia dirigiendo en Eliminatorias Sudamericanas, contar con un contrato que culmine en diciembre de este año y no tener cláusula de rescisión, ya que la FPF no asumirá penalidades económicas.

El encargado de presentar una terna de candidatos será el director general de fútbol, Jean Ferrari, quien además viajará para entrevistarlos y luego expondrá sus proyectos ante la junta directiva, que tendrá la última palabra.

PUEDES VER: Carlos Bustos recuerda bajas expectativas cuando llegó a Alianza Lima: "Era Liga 2 o una mínima posibilidad de Liga 1"

lr.pe

¿Qué entrenadores se encuentran libres?

Aunque todavía no hay nada confirmado, hay tres entrenadores que podrían ser tomados en cuenta dentro de la lista de opciones para iniciar un nuevo proceso en la selección peruana.

  • Fabián Bustos (Argentina)
  • Ramón Díaz (Argentina)
  • Gustavo Quinteros (Bolivia)
Notas relacionadas
Jean Ferrari definió su postura sobre continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana: "No tiene el sustento suficiente"

Jean Ferrari definió su postura sobre continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana: "No tiene el sustento suficiente"

LEER MÁS
Carlos Galván revela la cruel manera con la que habrían despedido a Óscar Ibáñez de la selección peruana: "Lo echaron por WhatsApp"

Carlos Galván revela la cruel manera con la que habrían despedido a Óscar Ibáñez de la selección peruana: "Lo echaron por WhatsApp"

LEER MÁS
Pedro García arremete contra la FPF tras salida de Óscar Ibáñez y cuestionó que coloquen a DT interino en la selección peruana: “Es improvisación”

Pedro García arremete contra la FPF tras salida de Óscar Ibáñez y cuestionó que coloquen a DT interino en la selección peruana: “Es improvisación”

LEER MÁS
Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

LEER MÁS
Luis Ramos cuestiona las comparaciones con Paolo Guerrero en la selección peruana: "Cada jugador hace su historia"

Luis Ramos cuestiona las comparaciones con Paolo Guerrero en la selección peruana: "Cada jugador hace su historia"

LEER MÁS
Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

LEER MÁS
André Carrillo revela que fracasó al invertir en curioso rubro fuera del fútbol: "Perdí un hu*** de plata"

André Carrillo revela que fracasó al invertir en curioso rubro fuera del fútbol: "Perdí un hu*** de plata"

LEER MÁS
FPF presentó al nuevo DT de la selección peruana femenina para las eliminatorias al Mundial de Brasil

FPF presentó al nuevo DT de la selección peruana femenina para las eliminatorias al Mundial de Brasil

LEER MÁS
Julio César Uribe sobre lo poco que jugó Oliver Sonne con la selección peruana: "¿Es falta de respeto jugar 3 minutos?"

Julio César Uribe sobre lo poco que jugó Oliver Sonne con la selección peruana: "¿Es falta de respeto jugar 3 minutos?"

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO por la LaLiga: ¿a qué hora y donde ver este partidazo?

Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO por la LaLiga: ¿a qué hora y donde ver este partidazo?

LEER MÁS
Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: primer set

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: primer set

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: primer set

Extorsionadores exigen cupo a emprendedoras de Carabayllo y amenazan con secuestrar a sus hijos si no cumplen con el pago

Deportes

Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: primer set

Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO por la LaLiga: ¿a qué hora y donde ver este partidazo?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

Dina Boluarte: Congreso archiva denuncia constitucional contra presidenta por muertes en protestas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota